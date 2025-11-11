Mediakutsu: Mitä lasten ja vanhusten onnettomuudet opettavat heikoimmassa asemassa olevista liikenteessä? – tilaisuus Turussa 28.11.
Lasten ja iäkkäiden henkilöiden liikenneonnettomuudet paljastavat, missä järjestelmä pettää ja mitä siitä voidaan oppia. Miten voimme suojella kaikkein haavoittuvimpia tienkäyttäjiä?
Turvallinen liikenneympäristö ei nojaa yksilön virheettömyyteen. Sen tulisi kyetä kannattelemaan erityisesti lapsia ja iäkkäitä tienkäyttäjiä ja kompensoida inhimillisiä virheitä.
Tilaisuudessa tarkastellaan tutkijalautakuntien havaintoihin perustuen, miltä lasten ja iäkkäiden henkilöiden onnettomuudet näyttävät ja mitä niistä voidaan oppia välttääksemme vakavia loukkaantumisia ja kuolemia tulevaisuudessa.
Aika: perjantai 28.11.2025 klo 11.00–11.30
Paikka: Scandic Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, Turku
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus lounastaa klo 11.30 alkaen.
Tilaisuuden avaa Varsinais-Suomen tutkijalautakunnan puheenjohtaja Mika Peltola.
Esityksen pitää teknologiapäällikkö Tapio Koisaari Onnettomuustietoinstituutista (OTI).
Tervetuloa tilaisuuteen paikan päälle!
Ei etäosallistumismahdollisuutta.
Ilmoittautumiset
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään maanantaina 24.11.2025.
Kerrothan myös, jäätkö lounaalle.
leena.piirto(@)vakuutuskeskus.fi
Onnettomuustietoinstituutissa (OTI) teemme työtä ehkäistäksemme liikenneonnettomuuksia Suomessa. Koordinoimme liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoimme tutkinnasta kerättyä tietoa. Lisäksi kokoamme tilastot liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Tarjoamme tietoa liikenneturvallisuuden kehittämiseen, tutkimukseen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi. Onnettomuustietoinstituutti toimii itsenäisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi
Yhteyshenkilöt
Tapio Koisaariteknologiapäällikkö, OnnettomuustietoinstituuttiPuh:040 450 4782tapio.koisaari@oti.fi
Leena Piirtoviestinnän asiantuntija OnnettomuustietoinstituuttiPuh:045 7820 8344leena.piirto@vakuutuskeskus.fi
Mediapalvelu klo 9-15OnnettomuustietoinstituuttiPuh:040 4504700viestinta@vakuutuskeskus.fi
