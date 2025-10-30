Lapsen oikeuksien viikko muistuttaa lapsen oikeudesta kuulua

Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on ihmisen perustarve, ja silti melkein puolet (49 %) lapsista ja nuorista kertoi Lastensuojelun Keskusliiton kyselyssä, että heidän mielipidettään kysytään liian harvoin heitä itseään koskevissa asioissa (LSKL 2024).

Oikeus kuulua on tänä vuonna Lapsen oikeuksien viikon teema. Jokainen aikuinen voi teoillaan ja puheillaan vaikuttaa siihen, että lapset kasvavat uskomaan, että heidän ajatuksillaan ja mielipiteillään on väliä. Osallisuuden kokemus auttaa lapsia ja nuoria kiinnittymään yhteiskuntaan ja osallistumaan sen toimintaan. Se on demokratian ja kestävän tulevaisuuden edellytys.

Erityisesti Lapsen oikeuksien viikolla lasten tulisi saada näkyä mediassa ja yhteiskunnassa sekä kuulla poliittisilta päättäjiltä, että heidät huomataan ja huomioidaan päätöksenteossa, heitä kuullaan ja heistä huolehditaan. Lasten ja nuorten on saatava olla mukana, kun ratkaisuja heidän tulevaisuudestaan tehdään.

Lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. (YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, 2 ja 12 artiklat.)

YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa jokaiselle lapselle oikeuden suojeluun, osallisuuteen ja osuuteen yhteiskunnan voimavaroista. Se on sitova kansainvälinen sopimus, joka tuli Suomessa voimaan laintasoisena vuonna 1991 ja joka koskee jokaista alle 18-vuotiasta. Lapsen oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin sisältyy myös Suomen perustuslakiin.

Lapsen oikeuksien viikon järjestää kansallinen Lapsen oikeuksien viestintäverkosto, jota koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ja ohjaa lapsiasiavaltuutettu. Lapsen oikeuksien viikon tunnisteina somessa käytetään #SaanKuulua #SaatKuulua. Lapsen oikeuksien viestintäverkoston kannanotto päättäjille julkaistaan maanantaina 17.11.

Lapsen oikeuksien sivusto on uudistunut

Lastensuojelun Keskusliitto on tänä syksynä julkaissut kokonaan uudistetun lapsen oikeuksien verkkosivuston osoitteessa www.lapsenoikeudet.fi. Sivusto tarjoaa kattavasti tietoa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta sekä ajankohtaisia uutisia, blogikirjoituksia ja näkökulmia lapsen oikeuksiin. Sivustolta löytyy kohdennetusti tietoa lapsen oikeuksista päättäjille, vanhemmille ja muille huoltajille, lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä lapsille ja nuorille.

Sivustokokonaisuutta täydentävät Lapsen oikeuksien viikon sivusto (www.lapsenoikeuksienviikko.fi), joka tarjoaa opetus- ja viestintämateriaalia Lapsen oikeuksien viikolle, sekä Lapset mukaan töihin -sivusto (www.lapsetmukaantoihin.fi), jolta löytyy vinkkejä teemapäivän viettoon.

Lapsen oikeuksien viikon alla julkaistiin lisäksi kokonaan uusi Lasten sivusto (www.lapsenoikeudetlapsille.fi), joka tarjoaa eri ikäryhmille soveltuvalla tavalla konkreettista tietoa siitä, mitä lapsen oikeuksiin kuuluu ja mitä ne tarkoittavat lapsen tai nuoren omassa elämässä. Lapset ja nuoret voivat sivustolla esittää kysymyksiä suoraan lapsen oikeuksien asiantuntijoille.

Lapset mukaan töihin -päivä tekee lapset näkyviksi työelämässä

Kansallista Lapset mukaan töihin -päivää vietetään tänä vuonna jo kahdeksatta kertaa! Teemapäivä tarjoaa lapsille mahdollisuuden oppia työelämästä ja saada kokemuksia kuulluksi tulemisesta ja osallistumisesta. Lapset mukaan töihin -päivä tavoittelee sitä, että lapset otetaan paremmin huomioon työelämässä ja yhteiskunnassa.

Lapset mukaan töihin -päivään voi osallistua monella tavoin. Työntekijät voivat ottaa töihin mukaan itselleen läheisiä lapsia, työpaikalle voidaan kutsua lapsiryhmä läheisestä varhaiskasvatusyksiköstä tai koulusta tai koululle voidaan kutsua työelämävierailija. Teemapäivästä on eniten iloa kaikille, kun sitä suunnitellaan ennakkoon yhdessä ja lapset otetaan aidosti mukaan työpaikkojen toimintaan.

Lapset ovat osa yhteiskuntaamme ja ansaitsevat myös tietää ja tuntea sen.

Lapsen oikeudet

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Suomessa YK:n lapsen oikeuksien sopimus tuli laintasoisena voimaan vuonna 1991.

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus ja sen ulkopuolella on tällä hetkellä maailman maista vain Yhdysvallat.

Lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet – syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen sekä lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi – tulee ottaa huomioon kaikkien sopimuskohtien tulkinnassa.

Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtioita huolehtimaan lapsen oikeuksien toteutumisesta sekä tiedottamaan niistä kansalaisille.

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon iän ja kehitystason mukaisesti.

Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11., joka on Suomessa ollut vakiintunut liputuspäivä vuodesta 2020 lähtien.

Lapset mukaan töihin -päivää on vietetty vuodesta 2016 Lapsen oikeuksien viikon perjantaina. Viime vuonna mukana oli yli tuhat työpaikkaa.



