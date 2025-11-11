Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Eteläsataman Pakkahuoneenlaituri peruskorjataan

12.11.2025 15:45:44 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Makasiinirannan pohjoispuolella olevan Pakkahuoneenlaiturin peruskorjaus alkaa marraskuun puolivälissä. Rakennustyöt vaikuttavat alueella pysäköintiin sekä jalankulkuun.

Satama-alue Helsingin keskustassa, taustalla näkyy Tuomiokirkko. Pilvinen sää.
Vierasveneille tarkoitettu Pakkahuoneenlaituri sijaitsee Eteläsatamassa Vanhan kauppahallin lähettyvillä. Helsingin kaupunki

Peruskorjauksessa uusitaan vanha laituri ja satamamuuri. Viereisen Makasiinilaiturin peruskorjaus on ollut käynnissä elokuusta alkaen.

Urakka vaikuttaa Vironaltaan länsireunalla kulkevaan kävelytiehen. Jalankulku ohjataan Etelärannan kautta. Myös Vironaltaan eteläpuolella oleva parkkialue poistuu käytöstä, kun se rajataan työalueeksi. Työmaa-alueen rajaaminen alkaa 13. marraskuuta.

Työt aiheuttavat melua helmikuusta alkaen, kun alueella tehdään porapaalutusta. Porapaalutusta tehdään päivittäin heinäkuulle asti.

Pakkahuoneenlaiturin kunnostus valmistuu suunnitelmien mukaan keväällä 2027.

Pakkahuoneenlaiturin ja viereisen Makasiinilaiturin peruskorjaus on osa Makasiinirannan esirakentamista. Aluetta kehitetään merkittävästi tulevina vuosina, ja sinne tulee muun muassa uusi museo, toimitilarakennuksia ja kaupunkilaisille avointa tilaa.

Urakoitsijana toimii Terramare Oy.

Avainsanat

eteläsatamapakkahuoneenlaituriperuskorjaushelsinki

Yhteyshenkilöt

Rakennuttamisen projektipäällikkö:
Heikki Kosonen
projektinjohtaja
heikki.kosonen@hel.fi
040 6402 790


Urakoitsija Terramare Oy:
Mika Inkerö
vastaava työnjohtaja
mika.inkero@boskalis.com
040 654 1477

Otto Paakki
työmaainsinööri
otto.paakki@boskalis.com
040 357 6997

Kuvat

Kartta, jossa näkyy Helsingin Eteläsatama, Makasiiniranta, Pakkahuoneenlaituri ja Makasiinilaituri. Mukana ympäröiviä katuja kuten Eteläranta ja Laivasillankatu. Näkyy myös kauppatori ja Katajanokan terminaali.
Lataa

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

