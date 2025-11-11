Eteläsataman Pakkahuoneenlaituri peruskorjataan

Peruskorjauksessa uusitaan vanha laituri ja satamamuuri. Viereisen Makasiinilaiturin peruskorjaus on ollut käynnissä elokuusta alkaen.

Urakka vaikuttaa Vironaltaan länsireunalla kulkevaan kävelytiehen. Jalankulku ohjataan Etelärannan kautta. Myös Vironaltaan eteläpuolella oleva parkkialue poistuu käytöstä, kun se rajataan työalueeksi. Työmaa-alueen rajaaminen alkaa 13. marraskuuta.

Työt aiheuttavat melua helmikuusta alkaen, kun alueella tehdään porapaalutusta. Porapaalutusta tehdään päivittäin heinäkuulle asti.

Pakkahuoneenlaiturin kunnostus valmistuu suunnitelmien mukaan keväällä 2027.

Pakkahuoneenlaiturin ja viereisen Makasiinilaiturin peruskorjaus on osa Makasiinirannan esirakentamista. Aluetta kehitetään merkittävästi tulevina vuosina, ja sinne tulee muun muassa uusi museo, toimitilarakennuksia ja kaupunkilaisille avointa tilaa.

Urakoitsijana toimii Terramare Oy.