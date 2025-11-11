Eteläsataman Pakkahuoneenlaituri peruskorjataan
Makasiinirannan pohjoispuolella olevan Pakkahuoneenlaiturin peruskorjaus alkaa marraskuun puolivälissä. Rakennustyöt vaikuttavat alueella pysäköintiin sekä jalankulkuun.
Peruskorjauksessa uusitaan vanha laituri ja satamamuuri. Viereisen Makasiinilaiturin peruskorjaus on ollut käynnissä elokuusta alkaen.
Urakka vaikuttaa Vironaltaan länsireunalla kulkevaan kävelytiehen. Jalankulku ohjataan Etelärannan kautta. Myös Vironaltaan eteläpuolella oleva parkkialue poistuu käytöstä, kun se rajataan työalueeksi. Työmaa-alueen rajaaminen alkaa 13. marraskuuta.
Työt aiheuttavat melua helmikuusta alkaen, kun alueella tehdään porapaalutusta. Porapaalutusta tehdään päivittäin heinäkuulle asti.
Pakkahuoneenlaiturin kunnostus valmistuu suunnitelmien mukaan keväällä 2027.
Pakkahuoneenlaiturin ja viereisen Makasiinilaiturin peruskorjaus on osa Makasiinirannan esirakentamista. Aluetta kehitetään merkittävästi tulevina vuosina, ja sinne tulee muun muassa uusi museo, toimitilarakennuksia ja kaupunkilaisille avointa tilaa.
Urakoitsijana toimii Terramare Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Rakennuttamisen projektipäällikkö:
Heikki Kosonen
projektinjohtaja
heikki.kosonen@hel.fi
040 6402 790
Urakoitsija Terramare Oy:
Mika Inkerö
vastaava työnjohtaja
mika.inkero@boskalis.com
040 654 1477
Otto Paakki
työmaainsinööri
otto.paakki@boskalis.com
040 357 6997
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 11.11.202511.11.2025 19:42:08 EET | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 11.11.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Träd fälls Centralparkens mellersta del av säkerhetsskäl11.11.2025 09:12:30 EET | Pressmeddelande
Helsingfors stad fäller träd som är i dåligt skick eller på annat sätt farliga i Centralparkens mellersta del mellan Skogsbackavägen och Murmästarsvägen.
Keskuspuiston keskisellä alueella kaadetaan puita turvallisuussyistä11.11.2025 09:12:30 EET | Tiedote
Helsingin kaupunki kaataa huonokuntoisia ja muilla tavoin vaaraa aiheuttavia puita Keskuspuiston keskisellä alueella välillä Hakamäentie–Muurimestarintie.
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 6.11.20256.11.2025 17:26:19 EET | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 6.11.2025 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 20.11.2025
Beredningen av Helens kärnenergiprogram framskrider – Helsingfors undersöker tre alternativa platser för en anläggning6.11.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Energibolaget Helen och Helsingfors stad undersöker möjligheten att bygga ett kärnkraftverk i Helsingfors. Nu inleds en utredning som börjar med en undersökning av tre alternativa platser för kraftverket.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme