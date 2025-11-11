Rahastosijoittaminen kiinnostaa yhä useampaa suomalaista - kasvua etenkin vanhemmissa ikäluokissa

Vuoden 2025 aikana rahastosijoittajien määrä on kasvanut eniten kappalemääräisesti 36–50-vuotiaiden ja 51–64-vuotiaiden ryhmissä. Mutta jos katsotaan suhteellista kasvua, suurin kasvu on tapahtunut 75 vuotta täyttäneiden ja 18–25-vuotiaiden ryhmissä. Yli 75-vuotiaiden osuus kasvusta oli hieman yli 10 %, ja ikäryhmän keskimääräinen sijoitettu varallisuus on noin 16 000 euroa. 18–25-vuotiaiden osuus kasvusta oli hieman alle 10 %, ja ikäryhmän keskimääräinen sijoitettu varallisuus on noin 3 400 euroa.

”Tämä osoittaa, että rahastosijoittaminen ei ole vain nuorten harrastus. Vanhemmat ikäluokat ovat entistä aktiivisempia sijoittajia ja he tuovat selvästi eniten uutta varallisuutta rahastoihin”, kertoo S-Pankki Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Teri Heilala.

”Ilahduttavaa on, että myös alle 25-vuotiaat tekevät paljon rahastomerkintöjä, vaikka heidän rahastoihinsa sijoittama varallisuutensa on vielä pieni. Tämä kertoo siitä, että nuoret suhtautuvat pitkäjänteisesti säästämiseen ja haluavat kasvattaa taloudellista turvaansa jo varhain”, Heilala sanoo.

Rahastotuotteista S-Pankin Säästäjä-rahastot ovat erityisen suosittuja nuorissa ikäluokissa, kun taas varainhoitorahastot korostuvat vanhemmissa ryhmissä ja varakkaammissa maakunnissa.

Säästäjä-rahastossa säästäjä voi asettaa oman säästötavoitteensa ja rahaa kerätään tavoitteeseen esimerkiksi kuukausittain, mikrosäästämällä ostoksista tai ohjaamalla S-ryhmän Bonukset suoraan rahastoon. S-Pankin varainhoitorahastot ovat hajautettuja yhdistelmärahastoja, jotka sijoittavat sekä osake- että korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti rahastonhoitajan näkemyksen mukaan.

”Mutta yksi rahasto kerää sijoittajia yli ikärajojen”, Heilala kertoo.

”S-Pankki Varainhoito 100 A, joka mahdollistaa varojen sijoittamisen maailman osakemarkkinoille yhdellä rahastosijoituksella, on ylivoimaisesti suosituin rahasto kaikissa ikäluokissa,” Heilala jatkaa.

S-Pankilla jo puoli miljoonaa rahastojen osuudenomistajaa

Marraskuun 2025 alussa S-Pankin rahastojen osuudenomistajien määrä ylitti merkittävän 500 000 osuudenomistajan rajapyykin. S-Pankilla on rahastojen osuudenomistajia kolmanneksi eniten koko markkinasta.

Myös S-Pankki-rahastojen nettomerkinnät ovat kasvaneet huomattavasti. Kasvua on tapahtunut sekä orgaanisesti että sulautumisten kautta, kun S-Pankin Handelsbankenilta ostamat neljä rahastoa sulautuivat syyskuussa neljään S-Pankki-rahastoon.

”Sijoittajakuntamme laajenee ja monipuolistuu koko ajan. Meille on tärkeää tuoda säästäminen ja sijoittaminen lähemmäksi kuluttajien arkea, ja haluamme tarjota selkeitä ratkaisuja, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen vaurastumisen ja taloudellisen turvan”, Heilala sanoo.