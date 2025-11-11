Liikuntaharjoittelun yksilöllisyys kansainvälisen konferenssin pääteemana Jyväskylässä 19.–21.11.2025
Miksi toiset kehittyvät liikuntaharjoittelussa nopeammin kuin toiset? Miten harjoitteluvasteita voidaan ennustaa ja miten perimä vaikuttaa harjoittelun tuloksiin? Muun muassa näihin kysymyksiin kuullaan vastauksia Jyväskylässä järjestettävässä kansainvälisessä valmennustieteen konferenssissa, joka kokoaa yhteen yli 200 osallistujaa ja johtavat alan tutkijat ympäri maailmaa.
Inter-Individual Variation in Resistance Training Responses -konferenssissa esitellään uusinta tutkimustietoa, joka koskettaa niin tavallisia liikkujia kuin urheilijoita ja heidän valmentajiaan. Tapahtuma on avoin kaikille näyttöön perustuvasta liikuntatieteestä kiinnostuneille.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumaan. Tarjoamme mielellämme juttuaiheita ja järjestämme asiantuntijahaastatteluja.
Laaja katsaus liikuntaharjoittelun fysiologiaan
Konferenssin ohjelmassa kuullaan kutsuttuja esityksiä, suullisia esityksiä ja posteriesityksiä. Puhujina ovat mm.:
-
Prof. Brad Schoenfeld – harjoittelun yksilöllinen optimointi
-
Prof. Michael Roberts, Gustavo Nader, Abigail Mackey ja Troy Hornberger – lihasten mukautumismekanismit ja yksilölliset vasteet
-
Prof. Wim Derave – lihassolutyyppien merkitys harjoittelussa
-
Prof. Philip Atherton – harjoitteluvasteiden ennustaminen
-
Prof. Anne Hecksteden – harjoitteluvasteiden mittaaminen ja ryhmittely
-
Prof. Marcas Bamman & Stuart Phillips – tulevaisuuden tutkimussuuntia
Suomalaisista asiantuntijoista mukana ovat mm. prof. Juha Hulmi, tutkimusprof. Markus Perola ja apulaisprof. Elina Sillanpää ja Juha Ahtiainen, jotka valottavat elimistön sopeutumista ja perimän vaikutusta harjoitteluun.
Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut: Inter-Individual Variation in Resistance Training Responses | University of Jyväskylä
Juha Ahtiainen, apulaisprofessori
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
juha.ahtiainen@jyu.fi
Median ilmoittautumiset:
Katri Lehtovaara, viestinnän asiantuntija
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
katri.lehtovaara@jyu.fi, +358504750815
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
