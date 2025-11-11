Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

12.11.2025 16:31:01 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 12.11.2025

Rakennuspalo: Keskisuuri, Äänekoski Ouluntie

Autotalli oli syttynyt toistaiseksi tuntemattomasta syystä palamaan. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennus oli jo täydenpalon vaiheessa. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi muiden rakennuksien suojaaminen. 

Palossa tuhoutui lisäksi henkilöauto.

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

