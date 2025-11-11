Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 12.11.2025
Rakennuspalo: Keskisuuri, Äänekoski Ouluntie
Autotalli oli syttynyt toistaiseksi tuntemattomasta syystä palamaan. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennus oli jo täydenpalon vaiheessa. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi muiden rakennuksien suojaaminen.
Palossa tuhoutui lisäksi henkilöauto.
