Kokoomuksen Päivärinta: Suomeen tarvitaan enemmän hyvätuloisia – vähemmän kateutta

”Suomeen tarvitaan enemmän hyvätuloisia ihmisiä ja miljonäärejä. Toisen vaurastuminen ja menestys ei ole keneltäkään pois, vaan siitä hyötyy aivan jokainen suomalainen. Onnistuminen ja osaaminen saa näkyä myös tuloissa”, Päivärinta paaluttaa.



Päivärinta muistuttaa, että hyvätuloiset maksavat jo nyt leijonanosan Suomen verokertymästä ja täten pitävät koko hyvinvointiyhteiskunnan pyörät pyörimässä.



”Suomessa ylin tuloviidennes, johon pääsee noin 50 000 euron kuukausituloilla, maksaa reilusti yli 60 prosenttia kaikista Suomen tuloveroista. Yli 100 000 euroa tienaavat maksavat noin neljänneksen kaikista tuloveroista. Puheet siitä, että hyvätuloiset eivät osallistuisi yhteiskunnan talkoisiin, ovat täysin tuulesta temmattuja ja vastuuttomia”, Päivärinta harmittelee.



Myös EVA:n arvo- ja asennetutkimus suomalaisten asenteista vaurastumiseen antaa huolestuttavaa kuvaa. Tutkimuksen mukaan jopa 42 prosenttia suomalaisista katsoo, että kaikki eivät hyödy ihmisten rikastumisesta ja 38 prosenttia katsoo, ettei kenenkään pitäisi rikastua liikaa.



”Suomi on jo valmiiksi pääomaköyhä maa ja työn verotus on edelleen kansainvälisesti vertailtuna todella kireää. Siitäkin huolimatta, että hallitus tekee historialliset työn verotuksen kevennykset kaikkiin tuloluokkiin ja laskee ylimpiä marginaaliveroja 59 prosentista 52 prosenttiin. Selvää on, että työtä on jatkettava sen eteen, että marginaaliverot saataisiin alle 50 prosentin. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF:kin on korostanut, että sopiva ylimpien marginaalien taso olisi enintään 44 prosenttia”, summaa Päivärinta.



”Hallituksessa kokoomus jatkaa töitä sen eteen, että yhä useampi suomalainen voisi vaurastua ja rikastua omalla ahkeruudella, työnteolla ja riskinotolla. Suomeen tulee saada lisää hyvätuloisia ihmisiä. Kateuden sijaan meillä on syytä kiitollisuuteen, jokainen menestyvä suomalainen tuo vaurautta koko maalle”, Päivärinta sanoo.