Greenstep palkittiin vuoden kasvuyrityksenä – Keskuskauppakamarin uusi kasvupalkinto jaettiin Lahden Kasvu Summitissa

12.11.2025 16:47:02 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote

Keskuskauppakamari on myöntänyt ensimmäistä kertaa jaettavan kasvupalkinnon konsulttitalo Greenstepille. Yritys on onnistunut viemään kansainvälistymisstrategiansa käytäntöön poikkeuksellisen kestävällä tavalla.

Vuonna 2010 perustettu Greenstep on kasvanut nopeasti ja vastuullisesti. Yrityksellä on jo lähes 800 työntekijää, ja sen toimipisteet ulottuvat Suomen lisäksi Ruotsiin, Norjaan, Viroon, Alankomaihin ja Iso-Britanniaan.

”On tärkeää palkita yrityksiä, jotka tekevät määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä kansainvälisen kasvun eteen. Greenstep on tästä erinomainen esimerkki. He ovat onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoaan merkittävästi ja rakentaneet samalla kestävän kansainvälistymisstrategian”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Keskuskauppakamarin kasvupalkinnon tavoitteena on kannustaa suomalaisyrityksiä kansainväliseen kasvuun ja tunnistaa niitä, jotka ovat jo onnistuneet siinä esimerkillisesti.

Kasvun moottorina parhaat osaajat ja yhteiset arvo

Greenstepin menestys perustuu selkeään periaatteeseen: joka päivä annetaan oma paras.

”Meidän tavoitteemme on houkutella alamme parhaat osaajat mukaan ja tarjota heille parhaat mahdolliset edellytykset menestyä työssään. Vahva ja yhtenäinen arvopohjamme ohjaa kaikkea toimintaamme ja se näkyy myös korkeana asiakastyytyväisyytenä. Näin menestyksen ympyrämme ruokkii itse itseään. Mutta se onnistuu vain, kun jokainen meistä antaa joka päivä kaikkensa”, kertoo Greenstepin perustaja Tore Teir.

