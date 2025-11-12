Hakaniemenrannan esirakentaminen jatkuu

Hakaniemenrannan uudet katualueet Signe Branderin terassi ja Signe Branderin kuja rakennetaan valmiiksi myöhemmin eli 2020– ja 2030–lukujen vaihteessa. Uudet katualueet sekä asuintalojen ja hotellin tontit tulevat suurelta osin mereen täytettävälle alueelle.

John Stenbergin ranta peruskorjataan

Hotelli Hiltonin edustalla Siltasaaressa sijaitseva John Stenbergin ranta -niminen katu peruskorjataan, kadun alaista kunnallistekniikkaa saneerataan ja rantamuurit uusitaan. Pyöräilyn pääreitti siirtyy rannasta korttelin toiselle puolelle Siltasaarenkadulle uusille yksisuuntaisille pyöräteille. John Stenbergin rannassa on remontin jälkeen mahdollista pyöräillä ajoradalla.

Katupuut uusitaan ja uusi puurivi tulee ajoradan reunaan. Rantaan rakennetaan aikaisempaa viihtyisämpi kävelyn ja oleskelun alue, jonne tulee nykyistä reippaasti enemmän penkkejä istuskelua varten.

Hakaniemenrannan muutos jatkuu uusien katualueiden esirakentamisella

Nyt alkavassa urakassa esirakennetaan Hakaniemenrannan uudet katualueet ja hotellin tontti.

– Uudet katualueet (Signe Branderin terassi ja kuja) Hakaniemenrannassa viimeistellään, kun alueen viereiset talot valmistuvat. Hakaniemenrantaan rakennetaan asuntoja noin 1200 uudelle asukkaalle sekä hotelli, sanoo tiimipäällikkö Anna Tienvieri Helsingin kaupungilta.

Hotellin rakentaminen Hakaniemessä alkaa arviolta vuonna 2027.

Työt alkavat työsillan kokoamisella

Työsillalta puretaan nykyiset rantarakenteet ja rakennetaan porapaaluseinä uuden rantamuurin perustukseksi. Rannan rakenteiden purkaminen alkaa loppuvuoden 2025 aikana.

Kesällä 2026 tehdään ruoppauksia sekä valmistetaan kasuuni- ja tukimuurielementit Signe Branderin terassille ja kujalle. Tukimuurielementit ovat jopa 70 tonnin painoisia ja ne nostetaan paikalleen keväällä 2027.

Rakentamisen myötä reitit alueella voivat muuttua. Urakan alkuvaiheessa jalankulku siirtyy osalta matkalta Hakaniemenrannassa käyttämään kadun pohjoispuolista väylää.

Rakennushanke valmistuu kesäkuussa 2027. Urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Vähäpäästöinen työmaa

Rakentamisurakka toteutetaan vähäpäästöisenä työmaana. Työmaalla hyödynnetään tehokkaasti puretusta betonista syntyviä materiaaleja sekä lähellä sijaitsevien työmaiden kiviaineksia. Näin materiaalien kuljetukset ja päästöt vähenevät.

– Lisäksi pienennämme rakentamisen hiilijalanjälkeä käyttämällä vähähiilistä betonia sekä koneita ja laitteita, jotka toimivat joko sähköllä tai uusiutuvalla dieselillä, sanoo työpäällikkö Jyrki Perokorpi Kreate Oy:sta.

Kadut nimetty valokuvaajan ja koneinsinöörin mukaan

Valokuvaaja Signe Brander (1869–1942) ansioitui Helsingin muinaismuistolautakunnan valokuvaajana vuosina 1907–1913. Brander on ottanut useita valokuvia nykyisestä Hakaniemenrannasta Siltavuorensalmen yli Kruununhakaan ja kuvannut paljon myös Pitkänsillan pohjoispuoleista elämä.

Koneinsinööri ja teollisuusneuvos John Stenberg (1841–1886) rakensi vuonna 1882 Siltasaareen kaakkoisosaan konetehtaan ja valimon. Konetehdas oli Suomen ensimmäinen erikoiskoneiden ja -koneosien valmistaja.