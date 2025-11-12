Hakaniemenrannan esirakentaminen jatkuu
Helsingin kaupunki aloittaa John Stenbergin rannan peruskorjauksen ja uusien ranta-alueiden esirakentamisen Hakaniemessä. Työt alkavat marraskuussa.
Hakaniemenrannan uudet katualueet Signe Branderin terassi ja Signe Branderin kuja rakennetaan valmiiksi myöhemmin eli 2020– ja 2030–lukujen vaihteessa. Uudet katualueet sekä asuintalojen ja hotellin tontit tulevat suurelta osin mereen täytettävälle alueelle.
John Stenbergin ranta peruskorjataan
Hotelli Hiltonin edustalla Siltasaaressa sijaitseva John Stenbergin ranta -niminen katu peruskorjataan, kadun alaista kunnallistekniikkaa saneerataan ja rantamuurit uusitaan. Pyöräilyn pääreitti siirtyy rannasta korttelin toiselle puolelle Siltasaarenkadulle uusille yksisuuntaisille pyöräteille. John Stenbergin rannassa on remontin jälkeen mahdollista pyöräillä ajoradalla.
Katupuut uusitaan ja uusi puurivi tulee ajoradan reunaan. Rantaan rakennetaan aikaisempaa viihtyisämpi kävelyn ja oleskelun alue, jonne tulee nykyistä reippaasti enemmän penkkejä istuskelua varten.
Hakaniemenrannan muutos jatkuu uusien katualueiden esirakentamisella
Nyt alkavassa urakassa esirakennetaan Hakaniemenrannan uudet katualueet ja hotellin tontti.
– Uudet katualueet (Signe Branderin terassi ja kuja) Hakaniemenrannassa viimeistellään, kun alueen viereiset talot valmistuvat. Hakaniemenrantaan rakennetaan asuntoja noin 1200 uudelle asukkaalle sekä hotelli, sanoo tiimipäällikkö Anna Tienvieri Helsingin kaupungilta.
Hotellin rakentaminen Hakaniemessä alkaa arviolta vuonna 2027.
Työt alkavat työsillan kokoamisella
Työsillalta puretaan nykyiset rantarakenteet ja rakennetaan porapaaluseinä uuden rantamuurin perustukseksi. Rannan rakenteiden purkaminen alkaa loppuvuoden 2025 aikana.
Kesällä 2026 tehdään ruoppauksia sekä valmistetaan kasuuni- ja tukimuurielementit Signe Branderin terassille ja kujalle. Tukimuurielementit ovat jopa 70 tonnin painoisia ja ne nostetaan paikalleen keväällä 2027.
Rakentamisen myötä reitit alueella voivat muuttua. Urakan alkuvaiheessa jalankulku siirtyy osalta matkalta Hakaniemenrannassa käyttämään kadun pohjoispuolista väylää.
Rakennushanke valmistuu kesäkuussa 2027. Urakoitsijana toimii Kreate Oy.
Vähäpäästöinen työmaa
Rakentamisurakka toteutetaan vähäpäästöisenä työmaana. Työmaalla hyödynnetään tehokkaasti puretusta betonista syntyviä materiaaleja sekä lähellä sijaitsevien työmaiden kiviaineksia. Näin materiaalien kuljetukset ja päästöt vähenevät.
– Lisäksi pienennämme rakentamisen hiilijalanjälkeä käyttämällä vähähiilistä betonia sekä koneita ja laitteita, jotka toimivat joko sähköllä tai uusiutuvalla dieselillä, sanoo työpäällikkö Jyrki Perokorpi Kreate Oy:sta.
Kadut nimetty valokuvaajan ja koneinsinöörin mukaan
Valokuvaaja Signe Brander (1869–1942) ansioitui Helsingin muinaismuistolautakunnan valokuvaajana vuosina 1907–1913. Brander on ottanut useita valokuvia nykyisestä Hakaniemenrannasta Siltavuorensalmen yli Kruununhakaan ja kuvannut paljon myös Pitkänsillan pohjoispuoleista elämä.
Koneinsinööri ja teollisuusneuvos John Stenberg (1841–1886) rakensi vuonna 1882 Siltasaareen kaakkoisosaan konetehtaan ja valimon. Konetehdas oli Suomen ensimmäinen erikoiskoneiden ja -koneosien valmistaja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna TienvieriTiimipäällikkö
Liikenne- ja katusuunnittelu
kaupunkiympäristön toimiala
Jyrki PerokorpiTyöpäällikköKreate oyPuh:040 765 3563jyrki.perokorpi@kreate.fi
Marko Haapanenprojektinjohtaja
projektirakennuttaminen
kaupunkiympäristön toimiala
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Eteläsataman Pakkahuoneenlaituri peruskorjataan12.11.2025 15:45:44 EET | Tiedote
Makasiinirannan pohjoispuolella olevan Pakkahuoneenlaiturin peruskorjaus alkaa marraskuun puolivälissä. Rakennustyöt vaikuttavat alueella pysäköintiin sekä jalankulkuun.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 11.11.202511.11.2025 19:42:08 EET | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 11.11.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Träd fälls Centralparkens mellersta del av säkerhetsskäl11.11.2025 09:12:30 EET | Pressmeddelande
Helsingfors stad fäller träd som är i dåligt skick eller på annat sätt farliga i Centralparkens mellersta del mellan Skogsbackavägen och Murmästarsvägen.
Keskuspuiston keskisellä alueella kaadetaan puita turvallisuussyistä11.11.2025 09:12:30 EET | Tiedote
Helsingin kaupunki kaataa huonokuntoisia ja muilla tavoin vaaraa aiheuttavia puita Keskuspuiston keskisellä alueella välillä Hakamäentie–Muurimestarintie.
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 6.11.20256.11.2025 17:26:19 EET | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 6.11.2025 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 20.11.2025
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme