Pelastuslautakunnassa käsiteltiin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosien 2027–2030 investointisuunnitelmaa ja kalustohankintoja

12.11.2025 17:41:54 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunta kokoontui keskiviikkona 12.11.2025. Kokouksessa käsiteltiin pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaa vuosille 2027–2030, sammutusautojen, säiliöautojen sekä säiliösammutusautojen hankintaa sekä nuorisovaltuustojen edustajien nimeämistä.

Paloautojen ja ambulanssien keuloja.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastus- ja ensihoitoyksiköitä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Pelastuslautakunta käsitteli keskiviikkona Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaa, joka sisältää toistuvia hankintoja operatiivisen toimintavalmiuden turvaamiseksi. Vuodelle 2027 suunnitellaan seuraavat hankinnat:

Ensihoitoyksiköt ja lääkinnän johtoyksikkö
Korvaushankintana operatiivisen toimintavalmiuden ylläpitämiseksi 5 ensihoitoyksikköä ja lääkinnän johtoyksikkö, kustannusarvio 1 420 000 €. Tämä osio liitetään SOTE-toimialojen investointiesitykseen.

Miehistönkuljetusautot
Korvaushankintana 2 miehistönkuljetusautoa, jotka rahoitetaan osittain poistuvien ajoneuvojen myynnillä. Kustannusarvio 130 000 €.

Sammutuskalusto
Korvaushankintana operatiivisen toimintavalmiuden ylläpitämiseksi 2 sammutusyksikköä, 1 säiliösammutusauto kärkiyksiköksi ja 1 konttiyksikkö. Kustannusarvio 2 450 000 €.

Ensihoidon leasingkaluston lunastaminen
Neljä ensihoitoyksikköä lunastetaan jäännösarvolla (135 000 €) korvaamaan vanhentunutta varakalustoa, ja varaudutaan osaltaan mahdollisen sotilaallisen voimankäytön aiheuttamaan ensihoidon lisäresurssien tarpeeseen.

Kaikki hankinnat rahoitetaan pitkäkestoisilla lainoilla (4–30 vuotta) ja huomioidaan pelastuslaitoksen talousarviossa poistoina.

Pelastuslautakunta päätti esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaesityksen. Valmistelijat voivat tehdä esitykseen teknisiä tarkennuksia,​ kun sitä yhteensovitetaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan. 

Sammutusautojen,​ säiliöautojen sekä säiliösammutusautojen hankinta Keski-​Uudenmaan pelastuslaitokselle

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on seuraavan neljän vuoden aikana tarve 8–10 sammutusautolle,​ 2–4 säiliöautolle sekä 1–2 säiliösammutusautolle Keski-​Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Pelastuslautakunta päätti hankkia sammutusautot,​ säiliöautot sekä säiliösammutusautot Saurus Oy:lta siten,​ että sopimus on määräaikainen alkaen sopimuksen allekirjoituksesta, ja se on voimassa 31.12.2027 asti. Sen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin 9 641 566,​40 euroa (alv 0 %) sisältäen optiot.

Pelastuslautakunta päätti oikeuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Saurus Oy:n kanssa,​ kun hankintapäätös on lainvoimainen, sekä oikeuttaa pelastusjohtajan jatkossa päättämään investointisuunnitelman mukaisten sammutusautojen,​ säiliöautojen ja säiliösammutusautojen hankinnasta.

Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen pelastuslautakuntaan

Pelastuslautakunta päätti pyytää Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden nuorisovaltuustoja nimeämään edustajansa ja varaedustajansa pelastuslautakuntaan valtuustokaudelle 2025–2029.

Esityslista verkossa.

Pöytäkirja myöhemmin verkossa.

Paloautojen ja ambulanssien keuloja.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastus- ja ensihoitoyksiköitä.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Tehtävänämme on pelastustoiminnan järjestäminen, onnettomuuksien ehkäisy sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen toiminta-alueellamme.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Toimimme kahdeksan kunnan alueella tiiviissä yhteistyössä lähialueiden pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Paloautoja ja ambulansseja

