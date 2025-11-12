Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 12.11.2025
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti palauttaa valmisteluun suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman. Lautakunta päätti esiopetuksen järjestämisestä ja teki lukuvuoden 2025-2026 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset. Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti myös lukioiden aloituspaikkojen enimmäismäärät, jotka sisälsivät opiskelijapaikkojen lisäyksen.
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti palauttaa valmisteluun suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman.
Lautakunta päätti lukuvuoden 2026-2027 esiopetuksen järjestämispaikoista esityksen mukaisesti.
Lukuvuoden 2026-2027 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti 7. luokkien A-kielten ryhmistä sekä perusopetuksen painotettuun opetukseen valittavien oppilaiden määristä pienin muutoksin.
Lautakunta päätti, että esityksestä poiketen Pakankylän kouluun otetaan koulutulokkaita lukuvuodelle 2026-2027, jos kouluun on hakijoita ja opetus on toteutettavissa yhdysluokassa.
Lukioiden aloituspaikat
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi kokouksessaan myös lukioiden aloituspaikkojen enimmäismäärät esityksen mukaisesti lukuvuodelle 2026-2027. Esitys sisälsi lukiopaikkojen lisäyksen. Lautakunta vahvisti, että lukioon pääsy Espoossa edellyttää sitä, että lukuaineiden tai painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 7,00.
Lautakunta edellytti, että lisättyjen lukiopaikkojen vaatimat tila- ja opetusresurssit turvataan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Tapio Erma, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen johtaja, p. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Kulttuuripankki avautuu espoolaisten taiteilijoiden hakemuksille12.11.2025 14:47:37 EET | Tiedote
Kulttuuripankki on maksuton verkkopalvelu, joka kokoaa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset yhteen paikkaan – ja tuo heidän osaamisensa helposti saataville. Palvelun kautta tekijät voivat julkaista omat profiilinsa ja tarjota tilattavia palveluita, kuten esityksiä ja työpajoja. Tilaajat puolestaan löytävät tekijöitä laajalta alueelta yhdellä haulla.
Skyltning för cykeltrafik förbättras i Esbo12.11.2025 07:44:08 EET | Pressmeddelande
Esbo stad har inlett en entreprenad där man installerar nya informationsskyltar för cyklar i hela stadens område. Målet är att förbättra smidigheten för cyklister samt erbjuda tydlig och enhetlig skyltning på olika håll i Esbo. Installationen inleds i slutet av året och fortsätter fram till sommaren 2026. En del av skyltarna installeras efter sommaren 2026 i samband med andra pågående byggplatser.
Pyöräliikenteen opastusta parannetaan Espoossa12.11.2025 07:44:08 EET | Tiedote
Espoon kaupunki on käynnistänyt urakan, jossa asennetaan uusia pyöräilyn suunnistustauluja koko kaupungin alueelle. Tavoitteena on parantaa polkupyöräilijöiden liikkumisen sujuvuutta sekä tarjota selkeää ja yhdenmukaista opastusta eri puolilla Espoota. Asennustyöt alkavat loppuvuoden aikana ja jatkuvat kesään 2026 saakka. Osa opasteista asennetaan kesän 2026 jälkeen muiden käynnissä olevien työmaiden yhteydessä.
Improvements to cyclist direction signs in Espoo12.11.2025 07:44:08 EET | Press release
The City of Espoo has launched a project where new direction signs for cycling will be installed throughout the city. The aim of the project is to make cycling smoother and to provide clear and uniform direction signage around Espoo. Installation work will begin during 2025 and continue until summer 2026. Some signs will be installed after summer 2026 during other roadwork projects.
Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote marraskuu 202511.11.2025 16:41:51 EET | Tiedote
Espoon väkiluku oli syyskuun 2025 lopussa ennakkotietojen mukaan 325 170. Työttömyyden kasvu jatkui, tosin kasvuvauhti hidastunut.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme