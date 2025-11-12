Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 12.11.2025

12.11.2025 21:47:37 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti palauttaa valmisteluun suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman. Lautakunta päätti esiopetuksen järjestämisestä ja teki lukuvuoden 2025-2026 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset. Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti myös lukioiden aloituspaikkojen enimmäismäärät, jotka sisälsivät opiskelijapaikkojen lisäyksen.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti palauttaa valmisteluun suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman.

Lautakunta päätti lukuvuoden 2026-2027 esiopetuksen järjestämispaikoista esityksen mukaisesti.

Lukuvuoden 2026-2027 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti 7. luokkien A-kielten ryhmistä sekä perusopetuksen painotettuun opetukseen valittavien oppilaiden määristä pienin muutoksin. 

Lautakunta päätti, että esityksestä poiketen Pakankylän kouluun otetaan koulutulokkaita lukuvuodelle 2026-2027, jos kouluun on hakijoita ja opetus on toteutettavissa yhdysluokassa.

Lukioiden aloituspaikat

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi kokouksessaan myös lukioiden aloituspaikkojen enimmäismäärät esityksen mukaisesti lukuvuodelle 2026-2027. Esitys sisälsi lukiopaikkojen lisäyksen. Lautakunta vahvisti, että lukioon pääsy Espoossa edellyttää sitä, että lukuaineiden tai painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 7,00.

Lautakunta edellytti, että lisättyjen lukiopaikkojen vaatimat tila- ja opetusresurssit turvataan.

Avainsanat

päätöksentekoespooKasvun ja oppimisen lautakuntaEspoo: kasvun ja oppimisen lautakunta

Yhteyshenkilöt

Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Tapio Erma, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen johtaja, p. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi

Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.

EspooOppii
Instagram
Threads

Espoon kaupunki
Facebook
LinkedIn
Instagram

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Skyltning för cykeltrafik förbättras i Esbo12.11.2025 07:44:08 EET | Pressmeddelande

Esbo stad har inlett en entreprenad där man installerar nya informationsskyltar för cyklar i hela stadens område. Målet är att förbättra smidigheten för cyklister samt erbjuda tydlig och enhetlig skyltning på olika håll i Esbo. Installationen inleds i slutet av året och fortsätter fram till sommaren 2026. En del av skyltarna installeras efter sommaren 2026 i samband med andra pågående byggplatser.

Pyöräliikenteen opastusta parannetaan Espoossa12.11.2025 07:44:08 EET | Tiedote

Espoon kaupunki on käynnistänyt urakan, jossa asennetaan uusia pyöräilyn suunnistustauluja koko kaupungin alueelle. Tavoitteena on parantaa polkupyöräilijöiden liikkumisen sujuvuutta sekä tarjota selkeää ja yhdenmukaista opastusta eri puolilla Espoota. Asennustyöt alkavat loppuvuoden aikana ja jatkuvat kesään 2026 saakka. Osa opasteista asennetaan kesän 2026 jälkeen muiden käynnissä olevien työmaiden yhteydessä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye