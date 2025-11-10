Suomen Palloliitto

Kutsu: Helmareiden joukkue Itävalta- ja Belgia-otteluihin julkaistaan keskiviikkona 19.11.

12.11.2025 18:30:28 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Helmarit matkustaa marraskuussa Espanjaan, jossa se kohtaa Itävallan ja Belgian vuoden 2025 päättävissä maaotteluissa.

Päävalmentaja Marko Saloranta nimeää joukkueensa Itävalta- ja Belgia-otteluihin keskiviikkona 19. marraskuuta kello 13.00 Palloliiton toimistolla Helsingissä (Urheilukatu 5).

Ottelu Itävaltaa vastaan pelataan Arcos de la Fronterassa, Antonio Gallardo -stadionilla, torstaina 27. marraskuuta kello 20.00 Suomen aikaa. Belgian Suomi kohtaa puolestaan Sanlúcar de Barramedassa, El Palmar -stadionilla, maanantaina 1. joulukuuta kello 20.00 Suomen aikaa.

Molemmat ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä Yle Areenassa.

Helmareiden A-maaottelut
To 27.11. klo 20.00 Suomi – Itävalta, Antonio Gallardo (Arcos de la Frontera)
Ma 1.12. klo 20.00 Suomi – Belgia, El Palmar (Sanlúcar de Barrameda)

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

