Kutsu: Helmareiden joukkue Itävalta- ja Belgia-otteluihin julkaistaan keskiviikkona 19.11.
Helmarit matkustaa marraskuussa Espanjaan, jossa se kohtaa Itävallan ja Belgian vuoden 2025 päättävissä maaotteluissa.
Päävalmentaja Marko Saloranta nimeää joukkueensa Itävalta- ja Belgia-otteluihin keskiviikkona 19. marraskuuta kello 13.00 Palloliiton toimistolla Helsingissä (Urheilukatu 5).
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>
Ottelu Itävaltaa vastaan pelataan Arcos de la Fronterassa, Antonio Gallardo -stadionilla, torstaina 27. marraskuuta kello 20.00 Suomen aikaa. Belgian Suomi kohtaa puolestaan Sanlúcar de Barramedassa, El Palmar -stadionilla, maanantaina 1. joulukuuta kello 20.00 Suomen aikaa.
Molemmat ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä Yle Areenassa.
Helmareiden A-maaottelut
To 27.11. klo 20.00 Suomi – Itävalta, Antonio Gallardo (Arcos de la Frontera)
Ma 1.12. klo 20.00 Suomi – Belgia, El Palmar (Sanlúcar de Barrameda)
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Huuhkajien mediatilaisuuksien pelaajat 11.–16.11.202510.11.2025 19:08:21 EET | Tiedote
Suomi kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.).
Pikkuhuuhkajien mediaohjelma Turussa marraskuussa10.11.2025 14:01:25 EET | Tiedote
Suomi kohtaa Romanian 14.11. klo 17 ja Kosovon 18.11. klo 18.30 Turun Veritas Stadionilla pelattavissa U21-EM-karsintaottelussa.
Huuhkajien mediaohjelma 10.–16.11.20259.11.2025 14:16:38 EET | Tiedote
Suomi kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.).
Huuhkajat nimetty marraskuun otteluihin – Teemu Pukki viimeistä kertaa maajoukkuepaidassa5.11.2025 13:32:55 EET | Tiedote
Suomi kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.).
Helmareiden MM-karsintalohko arvottu4.11.2025 14:47:41 EET | Tiedote
Suomi kohtaa MM-karsintojen B-liigassa Portugalin, Slovakian ja Latvian.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme