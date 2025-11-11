Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavan

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 12. marraskuta pidettiin kyselytunti, jossa on esillä kolme kysymystä. Valtuutettu Veli-Pekka Dufvan (kok.) kysymys koski opettajien työhyvinvointia ja saatavuutta Helsingissä ja valtuutettu Suvi Pulkkisen (vihr.) kysymys koski Helsingin ilmastopolitiikan tavoitteita. Valtuutettu Jenny Kosongo (vas.) kysyi psykiatrisen osastohoidon tilanteesta. Keskustelu tulee katsottavaksi Helsinki-kanavalle 13. marraskuuta.

Viikinrannasta moni-ilmeinen kaupunginosa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavan, joka koskee Toukolan, Kumpulan, Koskelan, Vanhakaupungin, Viikki ja Mellunkylän alueita. Alueesta on tarkoitus tulla kaupunkimainen ja moni-ilmeiseksi kaupunginosa, joka yhdistää Arabianrannan Viikkiin. Se tarjoaa houkuttelevaa asumista Viikin luonnonsuojelualueen vierellä ja mahdollistaa työpaikkamäärän kasvun uudistuvalla alueella.

Pikaraitiotie toimii koko koillisen Helsingin joukkoliikenteen runkoyhteytenä keskustaan ja mahdollistaa raideliikennettä muun muassa Malmin kentän alueelle. Lahdenväylälle on tutkittu ja suunniteltu malli, joka mahdollistaa kaupunkirakenteen täydentymistä ja jonka ympäristövaikutukset ovat nykyistä vähäisemmät. Lahdenväylä palvelee erityisesti pitkämatkaista joukko- ja tavaraliikennettä.

Kaavaratkaisu tukee myös ilmastotavoitteita tiivistämällä kaupunkirakennetta, edistämällä kestävää liikkumista ja parantamalla palvelujen saavutettavuutta.

Meilahteen tulee pysäköintitalo

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Oksakoskenpolun pysäköintitalon asemakaavan muutoksen. Oksakoskenpolun varteen, Meilahden huvila-alueelle, suunnitellaan HUS-yhtymän käyttöön tuleva pysäköintitalo.

Asemakaavan tavoitteena on ratkaista HUS-yhtymän vaativan erikoissairaanhoidon henkilökunnan saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttava paikoitusongelma siten, että mahdollistetaan uuden maanpäällisen pysäköintitalon rakentaminen Paciuksenkadun lounaispuolelle. Hanke on tärkeä valtakunnallisesti merkittävän sairaala-alueen toimivuuden varmistamiseksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäksi metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämiseen liittyvän junakulunvalvonnan toteutuksen (METKA) hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen Helsingin osalta.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.

Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa Hel.fi/valtuusto150.

