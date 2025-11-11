Monipalvelukeskus Toivo tarjoaa saavutettavat ja turvalliset tilat sekä vaikuttavat palvelut yhdessä paikassa
Uusiin Monipalvelukeskus Toivon tiloihin Turun Mäntymäessä keskittyy jatkossa useita mielenterveys-, päihde- ja terveysneuvontapisteen asiakkaiden palveluja eri puolilta Turkua. Toivo tarjoaa aiempia toimipisteitä saavutettavammat tilat ja enemmän asiakaspaikkoja. Mäntymäkeen on jo keskittynyt paljon tukea tarvitseville asiakkaille monia sote-palveluja. Monipalvelukeskus Toivo avautuu asiakkaille vaiheittain marraskuun aikana.
Monipalvelukeskus Toivoon sijoittuu kolme eri yksikköä; Turun mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityö, Päiväkeskus ja tilapäismajoitus Etappi (sijainnut jo aiemmin Mäntymäessä) sekä Terveysneuvontapiste Milli. Ensi vuonna monipalvelukeskuksen yläkertaan avautuu uutena toimintana 34-paikkainen Etapin arviointi- ja asumisvalmennusyksikkö, jossa tarjotaan arviointijaksoja sekä asumisvalmennusta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.
Etapin päiväkeskuksen ylin mahdollinen asiakasmäärä tuplaantuu 50:stä 100:aan ja tilapäismajoituksen paikkoja on tullut 10 lisää eli aiemman 16 paikan sijaan niitä on nyt 26.
Terveysneuvontapiste Millin uudet tilat vastaavat huomattavasti paremmin terveydenhuollon toimintojen tilavaatimuksiin.
Lisäksi monipalvelukeskuksessa on huomioitu aiempaa paremmin asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyys ja turvallisuus.
Uusia yhteistyömahdollisuuksia Varhan sisällä ja kolmannen sektorin kanssa
Mäntymäen alueella ovat keväästä 2025 toimineet katkaisu- ja selviämisasemahoitoyksiköt sekä päihdepalvelujen kuntoutusyksiköt. Näiden ohella Mäntymäessä toimii sote-keskus ja useita sairaalapalvelujen yksiköitä sekä laboratorio ja kuvantamisen palvelut. Monipalvelukeskus tulee olemaan tärkeä osa näitä jo alueella toimivia palveluja.
– Palveluiden keskittämisellä voidaan lisätä palveluiden vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta, sekä turvata asiakkaiden laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, työikäisten palvelujen johtaja Marika Lehtinen korostaa.
Toivon tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi. Yhteistyöodotukset ovat korkealla, sillä rakennuksessa toimii useampi Varhan oma yksikkö.
– Jatkossa yhteistyöhön kutsutaan mukaan myös kolmannen sektorin toimijoita sekä muita Varhan yksiköitä esimerkiksi terveyspalveluiden mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä asiakasohjaus Soihtu. Rakennuksesta tulee yhteistyön keskus mielenterveys- ja päihdepalveluiden saralla, mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen päällikkö Marika Bulasoff sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen päällikkö Leena Lahti jatkavat.
Terveysneuvontapiste Milliin jalkautuu jo tällä hetkellä kolmannen sektorin toimijoita ja lisäyhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan.
– Pitkäaikaisena tavoitteena on ollut vertaistoiminnan aloittaminen ja tarkoituksenamme on nyt käynnistää toiminta muuton yhteydessä, Millin osastonhoitaja Mia Ketonen avaa.
Uudet tilat, käytännöt ja palvelut vaativat perehtymistä
Tilojen ja palvelujen käyttöönotto vaatii niin henkilökunnalta kuin asiakkailta perehtymistä. Myös henkilökunnan esiin nostamia huolia huomioidaan palveluja kehitettäessä. Lisäksi asiakkaiden tarpeet ovat kehittämistyössä keskeisessä roolissa.
Esimerkiksi Terveysneuvontapiste Milli on sijainnut yli 20 vuotta samassa osoitteessa Turun keskustassa, joten muutto Mäntymäkeen voi aiheuttaa osalle asiakkaista haasteita.
– Uskomme asiakkaidemme löytävän meidät mm. tehostetun viestinnän avulla. Samalla toivomme tavoittavamme myös uusia palveluitamme tarvitsevia asiakkaita, Mia Ketonen sanoo.
Lisäksi Toivon työtilojen käyttö muuttuu, koska monipalvelukeskuksen tiloja voivat käyttää kaikki Varhan työntekijät. Korvamerkittyjä työhuoneita ei enää ole ja tilat varataan käyttötarve huomioiden.
– Näin uusia tiloja voidaan käyttää Varhan tasolla kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, Marika Bulasoff ja Leena Lahti toteavat.
