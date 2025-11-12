Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 12.11.2025

Maastoliikenneonnettomuus Jämsä

Puukuormaa hakenut kuorma-auto kaatui tuntemattomasta syystä kenolleen tien viereen Jämsänjärventiellä. Kuorma-autosta kaatumisen yhteydessä tuli pieni polttoainevuoto maastoon. Kuorma-auto pysyi koko tapahtuman ajan pystyssä.

Polttoainevuoto saatiin imeytettyä ajoissa imeytysmatoille ja pieni määrä polttoainetta päätyi maastoon. Saastunut maa-aines kerättiin pois ja toimitettiin hävitettäväksi. Pelastuslaitoksen tehtävänä oli varmistaa polttoainevuodon tyrehdytys ja saastuneen maa-aineksen keräys.