Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

12.11.2025 20:56:18 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Tiedote 12.11.2025

Maastoliikenneonnettomuus Jämsä 

Puukuormaa hakenut kuorma-auto kaatui tuntemattomasta syystä kenolleen tien viereen Jämsänjärventiellä. Kuorma-autosta kaatumisen yhteydessä tuli pieni polttoainevuoto maastoon. Kuorma-auto pysyi koko tapahtuman ajan pystyssä.

Polttoainevuoto saatiin imeytettyä ajoissa imeytysmatoille ja pieni määrä polttoainetta päätyi maastoon. Saastunut maa-aines kerättiin pois ja toimitettiin hävitettäväksi. Pelastuslaitoksen tehtävänä oli varmistaa polttoainevuodon tyrehdytys ja saastuneen maa-aineksen keräys.

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

