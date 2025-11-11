Suomen Lääketieteen Säätiö

Tässä ovat kärkiehdokkaat Pohjolan lääketieteen innovaatiopalkinnon saajaksi

13.11.2025 14:22:52 EET | Suomen Lääketieteen Säätiö | Tiedote

Tunnustus jaetaan ensimmäisen kerran Helsingin Lääkäripäivillä tammikuussa 2026. Lopullisen palkinnonsaajan valitsee pitkän linjan yrittäjä, Planmecan perustajana tunnettu Heikki Kyöstilä.

Ehdolla palkinnonsaajaksi ovat professori Aarno Dietz, professori Tero Järvinen ja väitöskirjatutkija Samu Lehtonen.
Suomen Lääketieteen Säätiön palkintoraati on valinnut kolme kärkiehdokasta Pohjolan lääketieteen innovaatiopalkinnon saajaksi. 10 000 euron suuruinen tunnustus jaetaan nyt ensimmäistä kertaa.

Ehdokkaat ovat professori Aarno Dietz, professori Tero Järvinen ja väitöskirjatutkija Samu Lehtonen. Säätiö keräsi ehdotuksia palkinnonsaajaksi aikaisemmin syksyllä. Kolmen parhaan valitsemisessa painotettiin muun muassa innovaation potentiaalista vaikuttavuutta ja uutuusarvoa.

– Jatkoon valittu kolmikko sai raadilta vahvan kannatuksen. Ehdokkaat edustavat kolmea keskenään erilaista näkökulmaa innovointiin: mukana on niin lääkekehitystä, kirurgista teknologiaa kuin uusia menetelmiä terveydenhuollon tehostamiseksi. Kaikkia näitä tarvitaan ajankohtaisiin haasteisiin vastaamiseksi, kuvailee säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Katriina Aalto-Setälä.

Tällaisia ehdokkaiden innovaatiot ovat

Aarno Dietz on suunnitellut tiiminsä kanssa TrueHear-innovaation, joka on jo otettu pilottikäyttöön Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Se on digitaalinen palvelualusta, jolla kuka tahansa voi mitata kuulonsa itse arkielämän hälyä muistuttavissa olosuhteissa. Keksinnölle on tarvetta, sillä kuuloviat yleistyvät ja aiheuttavat isoja kustannuksia.

– Meillä ei ole henkilökuntaa, jolla pystyisimme sitä potilasmäärää hoitamaan. Siksi meidän pitää automatisoida prosesseja, Dietz toteaa.

Tero Järvinen puolestaan on kehittänyt tutkimusryhmineen uuden lääkemolekyylin, joka voi tuoda apua vakavasta Epidermolysis bullosa -ihosairaudesta kärsiville potilaille. Molekyyli lisensoitiin hiljattain eurooppalaiselle lääkeyhtiölle, joka jatkaa nyt lääkkeen luotsausta markkinoille. Innovaation taustalla on yli 20 vuoden tutkimustyö.

– Prekliiniset kokeet osoittavat, että molekyyli on tehokkaampi kuin aikaisemmin EB:n hoitoon testatut lääkeaineet kyseisissä sairausmalleissa. Tämä antaa toivoa, että se voisi toimia myös potilailla, Järvinen kertoo.

Samu Lehtonen on kehittänyt tiiminsä kanssa optiseen kudosmonitorointiteknologiaan perustuvan HIVEN-laitteen, joka auttaa kirurgeja poistamaan aivokasvainta entistä tarkemmin. Laite on saanut jo myyntiluvan Euroopassa. Tavoitteena on, että sitä pystyttäisiin myöhemmin hyödyntämään muidenkin syöpien hoidossa.

– Laitteella pystymme erottamaan ihmissilmää tarkemmin, onko poistettu kudos todellakin aktiivista syöpäkudosta vai ei, Lehtonen sanoo.

Palkinnonsaajan valitsee tunnettu yrittäjä

Uusi palkinto kannustaa tutkijoita uraauurtavaan ajatteluun. Sen mahdollistaa säätiön alla toimiva Pohjolan ja Suomi-yhtiöiden rahasto, joka perustuu 1980-luvulla tehtyyn lahjoitukseen.

– Ehdokkaat ovat mainioita esimerkkejä siitä, kuinka innovoinnin voi yhdistää lääkäritutkijan työhön. Uskomme, että heidän tarinansa inspiroivat uransa alussa olevia lääketieteen ammattilaisia. Suomi tarvitsee uusia sukupolvia, jotka jalostavat rohkeasti tieteen tuloksia potilaiden ja koko terveydenhuoltojärjestelmän hyödyksi, tiivistää Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Vesa Aho.

Esikarsinnan tehneen palkintoraadin muodostivat Suomen Lääketieteen Säätiön, Duodecimin, Suomen Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin puheenjohtajat sekä Pohjola Vakuutuksen ja OP Henkivakuutuksen toimitusjohtajat.

Lopullisen palkinnonsaajan valitsee maailman johtaviin terveysteknologian laitevalmistajiin kuuluvan Planmecan perustaja ja toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä. Hänet tunnetaan innovatiivisena suunnannäyttäjänä, jolla on yli 50 vuoden kokemus yrittäjyydestä.

Kun Kyöstilä perusti Planmecan vuonna 1971, se oli autotallissa toimiva ja hammaslääkärin työtuoleja valmistava pienyritys. Sittemmin se on kasvanut menestyväksi globaaliksi konserniksi.

Suomen Lääketieteen Säätiö tukee lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta kaikilla lääketieteen aloilla. Säätiö myöntää vuosittain apurahoja yli kaksi miljoonaa euroa noin 150 tutkijalle. Tuen kohteena ovat erityisesti nuoret tutkijat. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim perusti säätiön vuonna 1960.

