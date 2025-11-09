SPV ryöstöön kärkiottelussa – kahden maalin takaa rankkarivoittoon

Viisi edellistä otteluaan voittanut Nokian KrP johti 2-0, 3-1 ja 4-2, mutta niin vain SPV kipusi toiseen taukoon mennessä Riku Hakasen ja Arttu Honkosen osumilla tasalukemiin 4-4. Kolmannessa erässä oli KrP:n kielellä jo kolmen pisteen maku, kun Joona Rantala iski ensin tilanteeksi 5-4 ja taituroi sitten vielä Juuso Aholan kanssa upean 6–4-maalin. Peliveljet hiipi kuitenkin kuin varkain vielä rinnalle. Penkiltä pelille otettu Peter Kotilainen kiskaisi etukulmaan yllättävän kavennuksen, ja kohta Eemeli Karjanlahti ajoi puolustuksen keskustaan pommittamaan tasoituksen yläputken alle. Rangaistuslaukauskisassa näyttivät Teppo Liukkosta tuurannut Rasmus Hasu SPV:n ja Aki Karjalainen KrP:n maalissa jättävän laukojat aseettomiksi, kun yhdeksän yrityksen jälkeen vain Joona Rantala ja Riku Hakanen olivat onnistuneet maalinteossa. SPV:n viimeinen laukoja Aaro Tammiranta kuitenkin näytti kylmäpäisyytensä ja laittoi pallon varmasti yläkulmaan ohi Karjalaisen.

Illan muissa otteluissa nähtiin selvemmät lukemat, kun Classic kaatoi kotonaan LASBin 8-4 ja Oilers vieraissa TPS:n 10-2.

Classic karkasi heti avauserässä, kun Tiitus Salokangas ja Otto Kilpi iskivät kahdessa minuutissa taululle kahden maalin eron, Ville Hietaranta iski 3-0 ja vielä 17 sekuntia ennen taukosummeria Eemeli Salin 4-0. Lisäosumia nähtiin vasta päätöserässä, jossa LASB vastasi Salokankaan 5–0-osumaan Peetu Rantalan ja Jere Sulanderin näyttävillä kavennuksilla. Viimeisellä kympillä Classic osui vielä kolmesti, ja LASB vastasi Pietari Porttikiven ja Jere Sulanderin maaleilla. Voittajien hahmo oli Tiitus Salokangas, joka kuritti vanhaa seuraansa hattutempulla.

Turussa laukoi Elias Haataja ottelun avausmaalin TPS:lle, ja vielä ensimmäisellä tauolla oltiin tasalukemissa 1-1. Toisen erän avauspuolikkaalla Oilers kuitenkin karkasi Jasper Auvisen, Markus Salmen ja Markus Markkolan osumilla, ja päätösjaksolla mestarit osuivat vielä peräti kuudesti isäntien yhtä kavennusta vastaan. Jasper Auvinen (2+1) ja Markus Markkola (3+0) olivat illan kolmen pisteen pelurit.

Oilersilla on sarjakärjessä nyt pisteen etumatka SPV:hen, josta kaksi ottelua vähemmän pelannut Classic on viiden pisteen päässä.

Sarja jatkuu perjantaina otteluilla EräViikingit–Hawks, Westend Indians–Classic. ja FBC Turku–TPS.

Tänään julkaistiin myös maajoukkueiden päävalmentajien valitsemat Ruudun ja F-liigan kuukauden pelaajat. Kunnian saivat miehissä Nokian KrP:n Joona Rantala ja naisissa TPS:n Veera Kuosmanen.

Iina Latvala laukoi kolme maalia ja syötti kaksi, kun EräViikingit voitti keskiviikon ainoassa naisten sarjan ottelussa kotonaan Kooveen 7-3.

Koovee johti avauserässä ensin 1-0 ja toisen alussa Mia Valleniuksen läpiajosijoituksella 2-1, mutta Pinja Suhonen jatkoi takatolpalta tasoituksen. Seuraavat maalit syntyivät vastustajien epäonnistumisista: Elina Hautojärvi ohjasi Koovee-vahti Sara Aaltosen avustuksella 3-2, Iina Latvala puolustajan lavasta karanneesta pallosta 4-2 ja vielä Hanna Pukero Kooveelle 4–3-kavennuksen ErVi-vahti Elsi Kangasharjun avausheiton katkettua vastustajan kantapäähän. Lähemmäs ei Koovee enää noussut. Päätösjaksolla Elina Hautojärvi linkosi unelmalaukauksen yläkulmaan ennen kuin Natalie Sandström ja Iina Latvala komistelivat lukemia tyhjiin Kooveen koettaessa riskillä.

F-liigan naisten sarja jatkuu perjantaina Itä-Uudenmaan derbyllä ÅIF–PSS.