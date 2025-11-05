JVG, Ellinoora, Olavi Uusivirta ja Cledos viimeistelevät Harmaan Rinteen ohjelmiston - Suomen suurin after ski järjestetään Rukalla 27.–28. maaliskuuta 2026

Harmaan Rinteen kovatasoisen festivaaliohjelman viimeistelevät Suomen rakastetuimpiin ja striimatuimpiin yhtyeisiin kuuluva JVG, kymmenettä juhlavuottaan viettävä pop-kuningatar Ellinoora, liveshow’llaan yleisön hurmokseen lietsova, palkittu laulaja-lauluntekijä Olavi Uusivirta, sukupolvensa ääni- ja diskobiittejä takova Benjamin, yhden kevään harvoista paluukeikoistaan Harmaassa Rinteessä soittava Cledos, yhteisessä slotissa omat timanttiset keikkansa vetävät Sara Bee x Senya ja ensimmäistä kertaa Harmaaseen Rinteeseen saapuva Teflon Brothers. Rukan Hiihtostadionin massiivisimmissa after ski -bileissä nähdään myös aikaisemmin julkistetut Ares, Averagekidluke, Goldielocks, Jaakko Kulta, Mikael Gabriel, Pikku G ja Vesta.

Harmaa Rinne on panostanut tänä vuonna entistä monipuolisempaan palveluvalikoimaan. Tavallisten pääsylippujen lisäksi suosittuna uutuutena Harmaan Rinteen lippukaupassa on 3 päivän hissiliput sisältävä combolippu sekä majoituspaketit. Majoituspaketti sisältää tapahtumalippujen ja hissilippujen lisäksi majoituksen Rukan kylän ytimestä. Myynnissä on lisäksi joustavan maksuajan tarjoava deposit-lippu, jossa pääsylipun voi maksaa kahdessa osassa.

“Suomen suurimman after skin ohjelma on valmis ja olemme siihen supertyytyväisiä. Saimme kasaan upean kokonaisuuden tuoreita läpimurtoartisteja sekä pitkän linjan maamme ykkössuosikkeja. Odotan jo innolla, josko JVG:n keikalla voisi tälläkin kertaa kokea revontulet”, hehkuttaa tapahtuman promoottori Pietu Sepponen.

1pv liput tulevat myyntiin ja päiväjako julkistetaan joulukuun alussa. Harmaaseen Rinteeseen alusta asti tiiviisti kuuluneet etko- ja jatkobileet julkistetaan tammikuussa. Liput etkoille ja jatkoille myydään erikseen.

Harmaa Rinne after skitä on mukana rakentamassa suomalaisten rakastama aito harmaa lonkero, Hartwall Original Long Drink, joka on tapahtuman pääyhteistyökumppani.

Harmaa Rinne 2026

27.–28.3.2026 Ruka, Hiihtostadion

Ares, Averagekidluke, Benjamin, Cledos,

Ellinoora, Goldielocks, Jaakko Kulta, JVG,

Mikael Gabriel, Olavi Uusivirta, Sara Bee x Senya,

Pikku G, Teflon Brothers, Vesta

Lipputiedot:

2pv (norm.) 115,00e

2pv VIP 269,00e

2pv Deposit-liput – varausmaksu 29,90e (31.12.2025 mennessä), loppuosa 85,10e (31.1.2026 mennessä)

1pv VIP 189,00e

COMBO-lippu 235,00e (sis. 2pv liput & 3pv hissiliput)

Lippujen hinnat voimassa toistaiseksi

Liput: lippu.fi/harmaarinne

Lisätiedot: harmaarinneafterski.fi