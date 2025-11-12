Komissiolta vihreää valoa kolmannelle maksupyynnölle – Suomelle 244,9 miljoonaa euroa NextGenerationEU-välineestä
Euroopan komissio on antanut alustavan myönteisen arvion Suomen kolmannesta maksupyynnöstä, joka koskee 244,9 miljoonan euron avustuksia elpymis- ja palautumistukivälineestä. Summasta on vähennetty Suomelle jo maksetut ennakkomaksut.
Komissio on alustavasti todennut, että Suomi on saavuttanut kolmannen maksupyynnön ehtona olevat 16 välitavoitetta ja kuusi tavoitetta komission hyväksymällä tavalla. Kyseiset välitavoitteet ja tavoitteet on esitetty neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä.
Tämän maksupyynnön perustana olevat uudistukset ja investoinnit tuottavat kansalaisille ja yrityksille myönteisiä muutoksia, jotka liittyvät erityisesti luonnonsuojeluun, innovointiin ja koulutukseen.
Maksupyynnön kattamat toimet koskevat esimerkiksi uusiin energiateknologioihin tehtäviä investointeja, materiaalien kierrätystä, vihreää siirtymää ja kilpailukykyä edistävää tutkimusta ja innovointia sekä työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointimallia.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2663
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
