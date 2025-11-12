Komissiolta vihreää valoa kolmannelle maksupyynnölle – Suomelle 244,9 miljoonaa euroa NextGenerationEU-välineestä

Komissio on alustavasti todennut, että Suomi on saavuttanut kolmannen maksupyynnön ehtona olevat 16 välitavoitetta ja kuusi tavoitetta komission hyväksymällä tavalla. Kyseiset välitavoitteet ja tavoitteet on esitetty neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä.

Tämän maksupyynnön perustana olevat uudistukset ja investoinnit tuottavat kansalaisille ja yrityksille myönteisiä muutoksia, jotka liittyvät erityisesti luonnonsuojeluun, innovointiin ja koulutukseen.

Maksupyynnön kattamat toimet koskevat esimerkiksi uusiin energiateknologioihin tehtäviä investointeja, materiaalien kierrätystä, vihreää siirtymää ja kilpailukykyä edistävää tutkimusta ja innovointia sekä työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointimallia.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2663