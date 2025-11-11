Lohjan kaupunki ja yritykset perustivat Työturvallinen Lohja -verkoston

Uusi Työturvallinen Lohja -verkosto kokoaa yhteen kaupungin ja alueen yritykset edistämään turvallista ja hyvinvoivaa työelämää

Verkoston perustajajäseninä ovat Sappi Mill Kirkniemi, Valon Kone Oy, Swisspearl Tuotanto Suomi Oy, Lohjan kaupunki, Luksia ja Metsä Wood. Kaikki verkoston toimijat ovat kehittäneet työturvallisuutta määrätietoisesti omissa organisaatioissaan. Nyt he haluavat yhdessä edistää turvallista ja hyvinvoivaa työelämää yhteistyön ja tiedon jakamisen kautta.

– Tavoitteemme on tehdä Lohjasta työssäkäyntialue, jossa työturvallisuutta ja hyvinvointia kehitetään yhdessä yritysten ja kaupungin voimin, kertoo Lohjan kaupungin työsuojelupäällikkö Janne Keto.

Verkoston tarkoituksena on vahvistaa alueellista yhteistyötä, jakaa oppeja ja tunnistaa kehityskohteita, joiden avulla voidaan parantaa työturvallisuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tapaturmataajuuden, turvallisuushavaintojen ja turvallisuuskulttuurin vuosittaista seurantaa osallistuvissa organisaatioissa.

– Hyvä työturvallisuusyhteistyö on paljon enemmän kuin tiedonvaihtoa. Se on luottamukseen ja yhteiseen tavoitteeseen perustuvaa yhteistyötä, Keto toteaa. – Sen kautta pyritään löytämään kehityskohteita, joiden avulla päivitetään alueellisia ja yhteisiä tavoitteita turvallisemman työpäivän varmistamiseksi.

Työturvallinen Lohja toimii jatkossa myös alueellisena työsuojelupäälliköiden ja työturvallisuuden ammattilaisten verkostona, joka tukee osallistujien kehittämistyötä.