Lohjan kaupunki ja yritykset perustivat Työturvallinen Lohja -verkoston
Lohjalla otettiin tiistaina 11.11.2025 tärkeä askel kohti entistä turvallisempaa ja hyvinvoivaa työelämää. Lohjan keskeiset yritykset ja kaupunki perustivat uuden Työturvallinen Lohja –verkoston, joka kokoaa yhteen alueen työturvallisuuden asiantuntijoita ja työyhteisöjä jakamaan tietoa, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.
Uusi Työturvallinen Lohja -verkosto kokoaa yhteen kaupungin ja alueen yritykset edistämään turvallista ja hyvinvoivaa työelämää
Verkoston perustajajäseninä ovat Sappi Mill Kirkniemi, Valon Kone Oy, Swisspearl Tuotanto Suomi Oy, Lohjan kaupunki, Luksia ja Metsä Wood. Kaikki verkoston toimijat ovat kehittäneet työturvallisuutta määrätietoisesti omissa organisaatioissaan. Nyt he haluavat yhdessä edistää turvallista ja hyvinvoivaa työelämää yhteistyön ja tiedon jakamisen kautta.
– Tavoitteemme on tehdä Lohjasta työssäkäyntialue, jossa työturvallisuutta ja hyvinvointia kehitetään yhdessä yritysten ja kaupungin voimin, kertoo Lohjan kaupungin työsuojelupäällikkö Janne Keto.
Verkoston tarkoituksena on vahvistaa alueellista yhteistyötä, jakaa oppeja ja tunnistaa kehityskohteita, joiden avulla voidaan parantaa työturvallisuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tapaturmataajuuden, turvallisuushavaintojen ja turvallisuuskulttuurin vuosittaista seurantaa osallistuvissa organisaatioissa.
– Hyvä työturvallisuusyhteistyö on paljon enemmän kuin tiedonvaihtoa. Se on luottamukseen ja yhteiseen tavoitteeseen perustuvaa yhteistyötä, Keto toteaa. – Sen kautta pyritään löytämään kehityskohteita, joiden avulla päivitetään alueellisia ja yhteisiä tavoitteita turvallisemman työpäivän varmistamiseksi.
Työturvallinen Lohja toimii jatkossa myös alueellisena työsuojelupäälliköiden ja työturvallisuuden ammattilaisten verkostona, joka tukee osallistujien kehittämistyötä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne KetoTyösuojelupäällikkö, henkilöstön kehittämispäällikköPuh:044 369 4330janne.keto@lohja.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Joulun tunnelmaa maan uumenissa11.11.2025 15:37:30 EET | Kutsu
Suloinen joulu tuoksuineen kutsuu tunnelmoimaan Tytyri Elämyskaivoksen Joululuolaan. Lähes 100 metrin syvyydessä kiviseinien ympäröimä jouluinen ihmemaa on avoinna vierailijoille aina loppiaiseen saakka. Räiskyvä takkatuli, jouluiset sävelmät, piparin tuoksu ja kynttilöiden hohde vievät matkalle menneiden joulujen tunnelmaan. Joululuolassa kierrellään vapaasti omaan tahtiin, ja matkan varrella ihastellaan niin Joulupukin keittiötä, saunaa kuin makuukammaria. Tytyri Elämyskaivoksen joululuola tarjoaa ainutlaatuisen kohteen koko perheelle, ja onpa reissulla tavattavissa myös joulupukki itse.
Kaupungin ja yrittäjien elinvoimalupaus tulevalle valtuuskaudelle11.11.2025 08:57:17 EET | Tiedote
Lohjan kaupungin ja Lohjan Yrittäjien yhteinen elinvoimalupaus allekirjoitettiin maanantaina 10.11.2025. Elinvoimalupaus on hyväksytty edellisen kerran kesäkuussa 2023. Elinvoimalupaus on valtuustokauden mittainen.
Gunnarlan uuden leikkipuiston avajaiset ke 19.11.7.11.2025 12:19:30 EET | Tiedote
Gunnarlan uuden leikkipuiston avajaisia vietetään ke 19.11. klo 17–19. Tilaisuudessa on mahdollisuus tavata kaupungin viranhaltijoita ja päättäjiä.
Marko Ylönen - Yö Madridin kaduilla6.11.2025 15:55:31 EET | Tiedote
Italialainen säveltäjä Luigi Boccherini työskenteli Espanjan hovissa ja sävelsi jousikvinteton La Musica notturna di strade di Madrid. Sävellys kuvaa nimensä mukaisesti Madridin katujen vilkasta elämää yöaikaan. Sävellyksessä soivat iltarukoukseen kutsuvat kirkonkellot, erilaiset tanssirytmit, sekä sokeiden kerjäläisten laulu. Pehr Henrik Nordgren oli arvostettu suomalainen säveltäjä, jonka useat teokset ovat päässeet klassikon asemaan suomalaisessa jousiorkesterikirjallisuudessa. Pjotr Tšaikovskin Andante cantabile on vaikuttanut kuulijoihin syvästi: Leo Tolstoi on puhjennut kyyneliin, kun teos esitettiin hänen kunniakseen järjestetyssä tilaisuudessa. Myös kuurosokea Helen Keller reagoi samoin aistiessaan musiikin värähtelyn, kun hänelle soitettiin Andante cantabile. Saadakseen sellosonaattinsa julkaistuksi Johannes Brahms turvautui varsin kyseenalaiseen temppuun: hän kuvaili kustantajalle teostaan helpoksi kummallekin soittimelle – vaikka totuus oli kaikkea muuta – ja teos julkaistii
Liessaaren hoito- ja käyttösuunnitelman yleisötilaisuus 26.11. klo 176.11.2025 10:18:11 EET | Tiedote
Tervetuloa Liessaaren hoito- ja käyttösuunnitelman yleisötilaisuuteen, joka järjestetään 26. marraskuuta kello 17.00 Lohjan kaupungintalolla Valtuustosalissa (Karstuntie 4).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme