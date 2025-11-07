Rinnekotien ohjaaja Sanna Nerola palkittiin Vuoden työpaikkaohjaajana
Suomen Oppisopimusosaajat ry palkitsee vuosittain ansioituneita oppisopimustoimijoita. Vuoden 2025 työpaikkaohjaaja -kategorian voittajaksi valittiin Rinnekodeilla työskentelevä Sanna Nerola, joka erottui osallistujien joukosta taidollaan kohdata erilaiset ihmiset arvostavasti ja kunnioittavasti. Nerola edusti kilpailussa Suomen Diakoniaopistoa ja Rinnekoteja, jotka osallistuivat kilpailuun yhdessä. Organisaatiot kuuluvat Diakonissalaitoksen konserniin.
Vuoden työpaikkaohjaaja -kategoria nostaa esiin ohjaajia, jotka mahdollistavat laadukkaan oppimisen työpaikoilla ja rakentavat yhteisöllisyyttä. Sanna Nerolan työskentelystä välittyy opiskelijalähtöinen ajattelu sekä kyky luoda turvallinen ja kannustava oppimisympäristö. Nerolan ohjaustyö ei rajoitu pelkästään osaamisen siirtämiseen, vaan hän välittää ohjattavilleen ammattiylpeyttä ja vahvoja arvoja – kyse on siis paitsi taidoista, myös oikeasta asenteesta.
Tunnustus tuo uutta voimaa ja intoa ohjaustyöhön
Sanna Nerola kokee voiton huikeaksi kunniaksi. Se on myös vahvistanut hänen uskoaan siihen, että ohjaustyö on merkityksellistä.
”Pelkästään ehdolla olo oli minulle iso juttu. Voitto antaa minulle ihan uusia voimia ja intoa työhön, erityisesti opiskelijoiden ohjaukseen. Tiedän nyt tekeväni jotain oikein ja olevani oikealla tiellä. Tämä tuo lisäintoa ja ylpeyttä myös koko työyhteisöllemme.”
Voitto on merkityksellinen myös Nerolan työnantajalle, Rinnekodeille, sekä oppisopimuskoulutusta tarjoavalle Suomen Diakoniaopistolle.
Työpaikkaohjaus vahvistaa tulevaisuuden osaamista
Työpaikkaohjauksella on keskeinen rooli tulevaisuuden taitojen opiskelussa, sillä sen avulla varmistetaan, että opiskelijat saavat tarvittavan osaamisen ja ammattitaidon aidossa työympäristössä. Suomen Diakoniaopisto ja Rinnekodit kehittävät yhteistyötään jatkuvasti valmistaakseen tulevaisuuden osaajia yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.
”Meillä Rinnekoteina opiskelijoiden työpaikkaohjaaminen on merkittävä asia, sillä se on satsaamista tulevaisuuden osaajiin. Yhteistyö SDO:n kanssa on auttanut meitä panostamaan vielä enemmän tähän, ja viime aikoina olemme vahvistaneet erityisesti esimerkiksi kulttuuri- ja kielitietoista ohjaamista monimuotoisessa työympäristössämme", kertoo Rinnekodeilla oppilaitosyhteistyöstä vastaava Ulla Rusama.
"Nerolan voitto inspiroi meitä paneutumaan vielä enemmän ohjaustyöhön, sillä sen onnistumisella on valtava merkitys opiskelijan harjoitteluprosessiin”, Rusama jatkaa.
“Suomen Diakoniaopistolle voitolla on iso merkitys oppisopimuskoulutuksen näkyvyydelle ja arvostukselle. Kilpailuvideon teko Rinnekotien kanssa on yksi yhteistyön tekemisen muoto. Sen kautta sanoitetaan arvoja ja tehdään niitä näkyväksi. Kilpailuun osallistuminen on tärkeä asia, mutta videon tekemisellä on myös yhteistyötä syventävä merkitys. Kilpailumenestyksestä iloitaan yhteisesti ja se vie Suomen Diakoniaopistoa ja Rinnekoteja tekemään asioita entistä enemmän yhdessä”, kertoo Suomen Diakoniaopiston oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikkö Heli Simonen.
Leena ÅkerbergViestintä- ja markkinointipäällikköRinnekoditPuh:050 911 6669leena.akerberg@rinnekodit.fi
Tietoja julkaisijasta
Rinnekodit on kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille valtakunnallisesti.
Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 3 200:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys ja osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Rinnekodit – Elämän poluilla. Lue lisää: www.rinnekodit.fi
