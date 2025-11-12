Suomen Punainen Risti tukee avustustyössä Filippiineillä – taifuunit ovat pakottaneet ihmisiä pakenemaan kodeistaan

Marraskuun alussa kymmenen päivän sisällä Filippiineille iskeneet taifuuni Kalmaegi (paikallinen nimi Tino) ja supertaifuuniksi yltynyt Fung-wong (paikallinen nimi Uwan) ovat tuhonneet koteja laajalti. Pelkästään Kalmaegin jäljiltä yli 340 000 ihmistä majoittuu edelleen evakuointikeskuksissa.

Taifuunien synnyttämät myrskytuulet, tulvat ja maanvyöryt ovat tuhonneet kotitalojen lisäksi teitä, siltoja ja muuta infrastruktuuria. Laajat sähkökatkokset ja katkokset tietoliikenneyhteyksissä vaikeuttavat ihmisten elämää. Maanviljelijöiden, kalastajien ja pienyrittäjien elinkeinolähteitä on tuhoutunut tulvissa ja myrskytuulissa. Maan viranomaiset arvioivat taifuunien vaikuttavan yli 6,5 miljoonan ihmisen elämään.

Suomen Punainen Risti ohjaa 500 000 euroa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton avustusoperaatioon, jolla vastataan katastrofista kärsivien ihmisten perustarpeisiin. Operaatiolla tuetaan Filippiinien Punaisen Ristin työtä. Paikallisen Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja työntekijät auttavat viranomaisten tukena tuhoalueilla muun muassa pelastustehtävissä, tarjoamalla ensiapua ja henkistä tukea sekä jakamalla vettä, ruokaa ja muita avustustarvikkeita.

Filippiinien Punainen Risti nosti valmiuttaan myrskyjen lähestyessä ja jakoi ennakkovaroituksia yhteisöille, joiden asuinalueille oli ennusteiden mukaan osumassa hirmumyrsky.

– Filippiineillä on ollut reilun kuukauden sisällä isoja maanjäristyksiä ja viimeisin taifuuni tuli vain viikko edellisen hirmumyrskyn jälkeen. Filippiinien Punaisella Ristillä on vahvaa osaamista luonnonkatastrofeihin varautumisesta ja vastaamisesta, mutta katastrofit seuraavat toisiaan nyt niin nopeaan tahtiin ja tuhot ovat niin laajoja, että kansainvälistä apua tarvitaan ja tullaan tarvitsemaan vielä pitkään maan jälleenrakentamisessa, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.



Suomen Punainen Risti on ohjannut aiemmin lokakuussa katastrofirahastostaan 400 000 euroa kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon, jolla autetaan Filippiinien luonnonkatastrofeista kärsiviä. Tuki ohjattiin syyskuun lopun maanjäristyksestä kärsivien auttamiseksi.



