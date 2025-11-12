Suomen Punainen Risti tukee avustustyössä Filippiineillä – taifuunit ovat pakottaneet ihmisiä pakenemaan kodeistaan
Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan 500 000 euroa avustusoperaatioon Filippiineillä, jossa taifuunit Kalmaegi ja Fung-wong ovat lyhyen ajan sisällä aiheuttaneet laajaa tuhoa.
Marraskuun alussa kymmenen päivän sisällä Filippiineille iskeneet taifuuni Kalmaegi (paikallinen nimi Tino) ja supertaifuuniksi yltynyt Fung-wong (paikallinen nimi Uwan) ovat tuhonneet koteja laajalti. Pelkästään Kalmaegin jäljiltä yli 340 000 ihmistä majoittuu edelleen evakuointikeskuksissa.
Taifuunien synnyttämät myrskytuulet, tulvat ja maanvyöryt ovat tuhonneet kotitalojen lisäksi teitä, siltoja ja muuta infrastruktuuria. Laajat sähkökatkokset ja katkokset tietoliikenneyhteyksissä vaikeuttavat ihmisten elämää. Maanviljelijöiden, kalastajien ja pienyrittäjien elinkeinolähteitä on tuhoutunut tulvissa ja myrskytuulissa. Maan viranomaiset arvioivat taifuunien vaikuttavan yli 6,5 miljoonan ihmisen elämään.
Suomen Punainen Risti ohjaa 500 000 euroa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton avustusoperaatioon, jolla vastataan katastrofista kärsivien ihmisten perustarpeisiin. Operaatiolla tuetaan Filippiinien Punaisen Ristin työtä. Paikallisen Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja työntekijät auttavat viranomaisten tukena tuhoalueilla muun muassa pelastustehtävissä, tarjoamalla ensiapua ja henkistä tukea sekä jakamalla vettä, ruokaa ja muita avustustarvikkeita.
Filippiinien Punainen Risti nosti valmiuttaan myrskyjen lähestyessä ja jakoi ennakkovaroituksia yhteisöille, joiden asuinalueille oli ennusteiden mukaan osumassa hirmumyrsky.
– Filippiineillä on ollut reilun kuukauden sisällä isoja maanjäristyksiä ja viimeisin taifuuni tuli vain viikko edellisen hirmumyrskyn jälkeen. Filippiinien Punaisella Ristillä on vahvaa osaamista luonnonkatastrofeihin varautumisesta ja vastaamisesta, mutta katastrofit seuraavat toisiaan nyt niin nopeaan tahtiin ja tuhot ovat niin laajoja, että kansainvälistä apua tarvitaan ja tullaan tarvitsemaan vielä pitkään maan jälleenrakentamisessa, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.
Suomen Punainen Risti on ohjannut aiemmin lokakuussa katastrofirahastostaan 400 000 euroa kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon, jolla autetaan Filippiinien luonnonkatastrofeista kärsiviä. Tuki ohjattiin syyskuun lopun maanjäristyksestä kärsivien auttamiseksi.
Lisätiedot:
- Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen, Suomen Punainen Risti, p. 040 120 9728
- Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth, Suomen Punainen Risti, p. 040 610 9447
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Punainen Risti SPR
Med beredskapsövningen Hjälpens Kedja förbättras Finlands Röda Kors hjälpberedskap12.11.2025 08:08:41 EET | Pressmeddelande
Med Röda Korsets nationella beredskapsövning stärks Finlands Röda Kors förmåga att hjälpa i störnings- och krissituationer. Övningen ordnas 14–15 november.
Avun Ketju -valmiusharjoituksella parannetaan Suomen Punaisen Ristin auttamisvalmiutta12.11.2025 08:08:41 EET | Tiedote
Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisella valmiusharjoituksella vahvistetaan Suomen Punaisen Ristin kykyä auttaa häiriö- ja kriisitilanteissa. Harjoitus järjestetään 14.–15. marraskuuta.
Finlands Röda Kors hjälper ur sin katastroffond: stöd för att hjälpa dem som drabbats av jordbävningen på Filippinerna och för arbetet mot ebola i Demokratiska republiken Kongo10.10.2025 08:03:00 EEST | Pressmeddelande
Finlands Röda Kors ger finansiellt stöd till två nödhjälpsoperationer ute i världen. I Demokratiska republiken Kongo stöds arbetet mot de ökande fallen av ebolasmitta och på Filippinerna hjälps människor som förlorat sina hem i jordbävningen.
Suomen Punainen Risti auttaa katastrofirahastostaan: tukea maanjäristyksestä kärsivien auttamiseen Filippiineillä ja ebolan vastaiseen työhön Kongon demokraattisessa tasavallassa10.10.2025 08:03:00 EEST | Tiedote
Suomen Punainen Risti antaa rahallista tukea kahteen hätäapuoperaatioon maailmalla. Kongon demokraattisessa tasavallassa tuetaan työtä lisääntyviä ebolatartuntoja vastaan ja Filippiineillä autetaan maanjäristyksessä kotinsa menettäneitä.
Hungerdagens gatuinsamling genererade 710 000 euro – med bidragen hjälps nödställda i Finland och ute i världen2.10.2025 06:50:00 EEST | Pressmeddelande
Vid gatuinsamlingen på Hungerdagen donerades cirka 710 000 euro till Finlands Röda Kors katastroffond. Med bidragen hjälps människor som drabbats av kriser och katastrofer i Finland och ute i världen. Bidrag kan ges till Hungerdagsinsamlingen till 13.10.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme