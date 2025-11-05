Kutsu medialle: JHL:n kyselytutkimus paljastaa, että yli puolet on kokenut epäasiallista kohtelua töissä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Ammattiliitto JHL on teettänyt selvityksen siitä, miten syrjintä näkyy JHL:n jäsenten työpaikoilla. Selvitykseen liittyy laaja kirjallisuuskatsaus aiheesta sekä jäsenkysely, joka keräsi yli 2 200 vastausta. Kyselyn tarkemmat tulokset esitellään julkistamistilaisuudessa tiistaina 25. marraskuuta. Tilaisuutta voi seurata paikan päällä Helsingissä tai verkkolähetyksenä.

Yli puolet JHL:n jäsenistä kertoo kohdanneensa epäasiallista kohtelua työelämässä. Tieto selviää tutkimuksesta, jonka tutkimustoimisto Aula Research on tehnyt yhdessä ammattiliitto JHL:n asiantuntijoiden kanssa. 

Kyselyssä tutkittiin, miten syrjintä sekä epäreilu tai epäasiallinen kohtelu näkyvät JHL:n jäsenten työpaikoilla ja laajemmin työelämässä. Kyselyyn vastasi yli 2 200 ammattilaista JHL:n eri aloilta. 

Selvitys ja kyselyn tarkemmat tulokset esitellään tiistaina 25. marraskuuta julkaisutilaisuudessa, joka järjestetään JHL-talolla Helsingissä (Sörnäisten rantatie 23). Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä. 

Tilaisuudessa kyselyä kommentoivat JHL:n erityisasiantuntija Anna Korpikoski sekä asiantuntija tutkimuksen tehneestä Aula Research-toimistosta. Tilaisuudessa kuullaan myös kommenttipuheenvuorot asiantuntija Anton Hausenilta  Suomen Ammattiliittojen 
Solidaarisuuskeskus SASK:ista sekä johtavalta työelämän asiantuntija Niilo Hakoselta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:stä. 

Tarjoilujen mitoituksen vuoksi pyydämme ilmoittautumisia 16. marraskuuta mennessä. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 

Erityisasiantuntija Anna Korpikoski 050 304 3858 

