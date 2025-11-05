Kutsu medialle: JHL:n kyselytutkimus paljastaa, että yli puolet on kokenut epäasiallista kohtelua töissä

Yli puolet JHL:n jäsenistä kertoo kohdanneensa epäasiallista kohtelua työelämässä. Tieto selviää tutkimuksesta, jonka tutkimustoimisto Aula Research on tehnyt yhdessä ammattiliitto JHL:n asiantuntijoiden kanssa.

Kyselyssä tutkittiin, miten syrjintä sekä epäreilu tai epäasiallinen kohtelu näkyvät JHL:n jäsenten työpaikoilla ja laajemmin työelämässä. Kyselyyn vastasi yli 2 200 ammattilaista JHL:n eri aloilta.

Selvitys ja kyselyn tarkemmat tulokset esitellään tiistaina 25. marraskuuta julkaisutilaisuudessa, joka järjestetään JHL-talolla Helsingissä (Sörnäisten rantatie 23). Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä.

Tilaisuudessa kyselyä kommentoivat JHL:n erityisasiantuntija Anna Korpikoski sekä asiantuntija tutkimuksen tehneestä Aula Research-toimistosta. Tilaisuudessa kuullaan myös kommenttipuheenvuorot asiantuntija Anton Hausenilta Suomen Ammattiliittojen

Solidaarisuuskeskus SASK:ista sekä johtavalta työelämän asiantuntija Niilo Hakoselta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:stä.

Tarjoilujen mitoituksen vuoksi pyydämme ilmoittautumisia 16. marraskuuta mennessä.

