Kutsu medialle: JHL:n kyselytutkimus paljastaa, että yli puolet on kokenut epäasiallista kohtelua töissä
Ammattiliitto JHL on teettänyt selvityksen siitä, miten syrjintä näkyy JHL:n jäsenten työpaikoilla. Selvitykseen liittyy laaja kirjallisuuskatsaus aiheesta sekä jäsenkysely, joka keräsi yli 2 200 vastausta. Kyselyn tarkemmat tulokset esitellään julkistamistilaisuudessa tiistaina 25. marraskuuta. Tilaisuutta voi seurata paikan päällä Helsingissä tai verkkolähetyksenä.
Yli puolet JHL:n jäsenistä kertoo kohdanneensa epäasiallista kohtelua työelämässä. Tieto selviää tutkimuksesta, jonka tutkimustoimisto Aula Research on tehnyt yhdessä ammattiliitto JHL:n asiantuntijoiden kanssa.
Kyselyssä tutkittiin, miten syrjintä sekä epäreilu tai epäasiallinen kohtelu näkyvät JHL:n jäsenten työpaikoilla ja laajemmin työelämässä. Kyselyyn vastasi yli 2 200 ammattilaista JHL:n eri aloilta.
Selvitys ja kyselyn tarkemmat tulokset esitellään tiistaina 25. marraskuuta julkaisutilaisuudessa, joka järjestetään JHL-talolla Helsingissä (Sörnäisten rantatie 23). Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä.
Tilaisuudessa kyselyä kommentoivat JHL:n erityisasiantuntija Anna Korpikoski sekä asiantuntija tutkimuksen tehneestä Aula Research-toimistosta. Tilaisuudessa kuullaan myös kommenttipuheenvuorot asiantuntija Anton Hausenilta Suomen Ammattiliittojen
Solidaarisuuskeskus SASK:ista sekä johtavalta työelämän asiantuntija Niilo Hakoselta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:stä.
Tarjoilujen mitoituksen vuoksi pyydämme ilmoittautumisia 16. marraskuuta mennessä.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Erityisasiantuntija Anna Korpikoski 050 304 3858
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
JHL undersökte: Att flytta AN-tjänsterna från staten till kommunerna misslyckades, äventyrar skötseln av sysselsättningen5.11.2025 08:30:00 EET | Pressmeddelande
AN-tjänsternas övergång från staten till kommunerna i årsskiftet har enligt arbetstagarna misslyckats dramatiskt. Osäker beredning och implementering har enligt JHL:s enkätundersökning gjort det svårare att främja sysselsättningen och haft en katastrofal inverkan på personalens arbetshälsa.
Ammattiliitto JHL tutki: TE-palveluiden muutto valtiolta kuntiin epäonnistunut, vaarantaa työllisyyden hoidon5.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote
TE-palveluiden siirto valtiolta kuntiin vuodenvaihteessa on työntekijöiden mukaan epäonnistunut pahasti. Haparoiva valmistelu ja toteutus on ammattiliitto JHL:n kyselytutkimuksen mukaan haitannut työllisyyden edistämistä ja romahduttanut työntekijöiden hyvinvoinnin.
Trade Union JHL’s survey: Transferring TE services from central government to municipalities has failed, risking employment promotion5.11.2025 08:30:00 EET | Press release
According to the employees of TE services, transferring the services from central government to municipalities at the beginning of this year has failed badly. Trade Union JHL’s survey respondents find that fumbling preparation and implementation have impaired employment promotion and dramatically dropped employees’ wellbeing.
JHL: Hallituksen potkulaki lisää epävarmuutta työelämään4.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Ammattiliitto JHL pitää valitettavana, että hallitus on laskemassa henkilökohtaisen irtisanomisen kynnystä eli haluaa Suomeen potkulain. Hallituksen esityksen mukaan jatkossa työntekijän irtisanomiseen riittäisi asiallinen syy nykyisen asiallisen ja painavan syyn sijaan.
Upphandlingslagsreformen skulle leda till tvångskonkurrensutsättning i kommunerna3.11.2025 11:48:09 EET | Pressmeddelande
Om lagändringen går igenom innebär det kaos i kommunerna. Tjänster raseras och försörjningsberedskapen försämras.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme