Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto Mariia Niskavaaralle teoksesta Ester, teurastaja

13.11.2025 19:20:00 EET | Kustannusyhtiö Kosmos | Tiedote

Mariia Niskavaaran esikoisromaanille Ester, teurastaja (Kosmos, 2025) on myönnetty Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto. Seitsemän finalistia valittiin yli sadan esikoisteoksen joukosta.

Mariia Niskavaara voitti vuoden 2025 Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon teoksella Ester, teurastaja.

Raati perustelee valintaa seuraavasti: 

”Niskavaaran teos vie kaupunkiin, joka elää lihasta: kasvattaa, teurastaa, myy, syö ja ostaa saaduilla rahoilla lisää lihaa. Kunnes täydellinen linjasto pysähtyy – siihen, että nainen ei pysty synnyttämään markkinatalouden rattaaseen omaa pientä eläväistään. Onko hänen kehonsa siis arvoton?   

Tämä kerrontakeinoiltaan hiottu, monivalotteinen ja surullisella tavalla hauska romaani ei pysähdy eläimen ja ihmisen väliseen suhteeseen, saati lankea hyökkäävään lihansyönnin normalisoinnin ja tehotuotannon julmuuden tuomitsemiseen. On näet myös niin, että Ester haluaisi kuulua menneeseen, yksinkertaiseen ja selkeään maailmaan. Hänen myötään lukija saa mittailla myös omaa nostalgista kaihoaan. Tai joutuu. 

Niin sielun kuin ruumiinkin tasot pysyvät läsnä. Ester, teurastaja todistaa poikkeuksellista kirjallista mielikuvitusta ja osoittaa tekijänsä syvällistä kirjallisuuden ymmärrystä Raamatusta Franz Kafkaan. Lukija ja koko lihakaupunki tuijottavat Esteriä, joka elää kuin näyttämökuplassa. Hänen huoneensa on yksinäinen, mutta siinä väreilevät koko maailman ilot ja surut.” 

Mariia Niskavaara iloitsee voitosta: 

”Tunnelmat ovat todella hyvät. Saatuani kuulla palkinnosta olin euforisen riemuissani. Olen äärimmäisen huojentunut, sillä palkinnon avulla minun on nyt helpompi jatkaa työtäni. On valtava etuoikeus saada näin suuri osoitus siitä, että siihen, mitä teen, uskotaan.”   

Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto on arvoltaan 15 000 euroa. Tunnustus parhaalle suomeksi kirjoitetulle esikoisteokselle jaettiin tänä vuonna 31. kerran. Tunnustus jatkaa vuosina 1964–1994 myönnetyn J. H. Erkon esikoiskirjapalkinnon perinnettä. 

Palkintoraatiin kuuluivat toimittajat Arla Kanerva, Susanna Laari, Antti Majander (pj.), Vesa Rantama, Eleonoora Riihinen sekä kirjailija Paula Sankelo, joka voitti kilpailun viime vuonna runokokoelmallaan Katoava jää. 

Ester, teurastaja on groteski ja oivaltava romaani lihasta, lisääntymisestä ja kuolemasta. Niskavaaran kuvaus pienen tehdaskaupungin hahmoista on vinksahtanut ja täsmällinen. Ester, teurastaja on kuin aikuisten satu, joka naurattaa, järkyttää ja koskettaa. Kirja on mestarillinen taidonnäyte kielestä, rytmistä ja mielikuvituksen voimasta. 

Mariia Niskavaara (1988) on syntyjään valkeakoskelainen kirjailija ja tietää, millaista on kasvaa pienessä tehdaskaupungissa. Hän valmistelee Turun yliopistossa väitöskirjaa, joka käsittelee lihan, ruumiin ja mätänemisen estetiikkaa. Salaisuutensa hän kertoo vain kissoilleen. 

Ester, teurastaja
Ester, teurastaja
Mariia Niskavaara
Mariia Niskavaara
Meri Björn
Kosmos

Kustannusyhtiö Kosmos on vapaana syntynyt kirjakustantamo, joka on nykyisin osa Werner Söderström Osakeyhtiön kustantamoperhettä. 

Maailmassa on jo liikaa roskaa, joten haluamme julkaista kirjoja, joilla on merkitystä. Kosmoksen kirjailijoita ovat mm. Jani Toivola, Emmi-Liia Sjöholm, Aino Vähäpesola, Elina Innanen, Pontus Purokuru, Elli Valtonen, Akwaeke Emezi, Ali Smith sekä Judith Butler.  

KUSTANNUSYHTIÖ KOSMOS 
Porthaninkatu 10, 00530 Helsinki 

https://www.kosmoskirjat.fi/ 

