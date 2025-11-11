Pirkanmaan hyvinvointialue

Hatanpäällä, Tipotiellä ja Nokialla rokotetaan lauantaina 15.11.2025 ilman ajanvarausta

13.11.2025 10:40:43 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Influenssa- ja koronarokotuksia annetaan ilman ajanvarausta lauantaina 15.11.2025 Pirkanmaalla kolmella sote-asemalla rokotusten kohderyhmiin kuuluville aikuisille ja voimakkaasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille.

Rokotuspaikat ja -ajat: 

  • Nokian sote-asema, la 15.11. klo 9–15.30 (Maununkatu 12, Nokia)
  • Hatanpään sote-asema, la 15.11. klo 9–15 (odotus 3, Hatanpäänkatu 24, Tampere)
  • Tipotien sote-asema, la 15.11. klo 9–15 (Tipotie 4, Tampere) 

Näihin tapahtumiin voi tulla yli kuntarajojen. Tapahtumissa saattaa joutua jonottamaan. Sen vuoksi suosittelemme yli 75-vuotiaita ottamaan rokotuksen mieluummin ajanvarauksella.

Lisätietoja rokotuksista, ajanvarauksesta ja muista rokotustapahtumista: pirha.fi/rokotukset

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

