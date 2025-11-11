Hatanpäällä, Tipotiellä ja Nokialla rokotetaan lauantaina 15.11.2025 ilman ajanvarausta
Influenssa- ja koronarokotuksia annetaan ilman ajanvarausta lauantaina 15.11.2025 Pirkanmaalla kolmella sote-asemalla rokotusten kohderyhmiin kuuluville aikuisille ja voimakkaasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille.
Rokotuspaikat ja -ajat:
- Nokian sote-asema, la 15.11. klo 9–15.30 (Maununkatu 12, Nokia)
- Hatanpään sote-asema, la 15.11. klo 9–15 (odotus 3, Hatanpäänkatu 24, Tampere)
- Tipotien sote-asema, la 15.11. klo 9–15 (Tipotie 4, Tampere)
Näihin tapahtumiin voi tulla yli kuntarajojen. Tapahtumissa saattaa joutua jonottamaan. Sen vuoksi suosittelemme yli 75-vuotiaita ottamaan rokotuksen mieluummin ajanvarauksella.
Lisätietoja rokotuksista, ajanvarauksesta ja muista rokotustapahtumista: pirha.fi/rokotukset
Yhteyshenkilöt
Harjuntausta TeroApulaisylilääkäri, vastaanottopalvelutPuh:040 806 3761tero.harjuntausta@pirha.fi
Kuusela KristaPalvelupäällikkö, vastaanottopalvelutPuh:040 801 6175krista.kuusela@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
