Vikingloton potti jatkaa kasvuaan – voittoja Turkuun ja Rovaniemelle
Vikinglotossa ei keskiviikkona löytynyt täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on tarjolla jo noin 11 miljoonaa euroa.
Vikingloton kierroksen 46/2025 oikea rivi on 4, 29, 33, 34, 44 ja 47. Vikingnumero on 4 ja plusnumeroksi arvottiin 10.
Kierroksella ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Suomessa 5+1-tuloksella voitti tällä kierroksella 21 912,84 euroa ja näitä voittoja löytyi kaksi kappaletta. Toinen voitoista meni puoliksi kahdelle turkulaiselle pelaajalle, jotka olivat tehneet oman porukkapelinsä veikkaus.fi:ssä. 21 912,84 euron suuruinen voitto lähti myös rovaniemeläiselle nettipelaajalle.
Milli-pelin keskiviikon arvonnan oikea rivi on 7, 12, 13, 17, 23, 30 ja lisänumero 18. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa. Pienempiä voittoja arvonnassa löytyi kuitenkin yhteensä hieman yli 22 000 kappaletta.
Keskiviikko-Jokerin voittorivi on 8 4 2 9 7 9 5. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Keskiviikon Lomatonnin oikea voittorivi on Milano 58 ja tonnin voittoja löytyi yksi kappale.
