Joensuulainen Jarmo Hämäläinen on Vuoden Rakennusmestari 2025

Palkintoraadin mielestä rakennusinsinööri Jarmo Hämäläisen ura, osaaminen ja vaikuttavuus tekevät hänestä erinomaisen esimerkin suomalaisesta rakennusalan ammattilaisesta.

Hämäläisellä on useamman vuosikymmenen kokemus rakennusalalta. Hän on toiminut muun muassa vastaavana mestarina, työpäällikkönä ja toimitusjohtajana. Hämäläisen johdolla Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy on kasvanut merkittäväksi toimijaksi erityisesti projektinjohtourakoinnissa ja puurakentamisessa.

Puurakentaminen onkin Jarmo Hämäläisen erikoisalaa.

-Se on vaativaa ja millintarkkaa työtä, joka vaatii paljon suunnittelua, hän korostaa.

Hämäläinen on toiminut keskeisessä roolissa valtakunnallisesti palkitussa puurakennushankkeessa: Joensuun Lighthousessa (Suomen Puupalkinto ja RIL-palkinto 2019). Hänet tunnetaan myös nuorten mestareiden mentoroinnista.

-Olin itse jo hyvin nuorena vastaavana mestarina vaativissa kohteissa, ja sain silloin hyvää tukea kokeneemmilta ammattilaisilta. Haluan nyt tukea nuoria, jotka ovat samassa tilanteessa.

Pitkään RKL:n toiminnassa mukana ollut Hämäläinen suosittelee nuorille verkostoitumista.

-Sitä kautta olen saanut ystäviä ja työtarjouksiakin.

Rakentamisessa tärkeintä on Hämäläisen mielestä laatu, turvallisuus ja järkevät kustannukset.

-Tekoäly tulee muuttamaan alaa paljon, ja kehitystä ei kannata vastustaa. Ne pärjäävät, jotka osaavat olla kehityksessä järkevästi mukana. Toisaalta tekoäly ei voi korvata esimerkiksi perinteisiä timpurin töitä.

Hämäläinen on aktiivisesti osallistunut RKL:n järjestötoimintaan liittohallituksessa ja yhdistyksen puheenjohtajana. Hänelle on myönnetty RKL:n kultainen ansiomerkki.

Vuoden Rakennusmestari -palkintoa on jaettu vuodesta 1971. Palkintoraatiin kuului RKL:n edustajien lisäksi edustajat RIA:sta, RIL:istä, SAFA:sta, Rakennusmestarien Säätiöstä ja Ympäristöministeriöstä.

Keravalainen Henna Ikäläinen on Vuoden Nuori Rakennusinsinööri 2025

Vuoden Nuoreksi Rakennusinsinööriksi valittiin keravalainen Henna Ikäläinen. Palkintoraadin mielestä Ikäläinen on ansioitunut nuori osaaja, joka yhdistää vahvan akateemisen suoritustason, kansainvälisen näkemyksen ja aktiivisen järjestötoiminnan.

-Tämä palkinto on hyvin kannustava. Haluan olla tulevaisuudessa rakennusalan johtotehtävissä ja vaikuttaa alan kehitykseen, Ikäläinen kertoo.

Ikäläinen valmistui rakennusinsinööriksi (AMK) erinomaisin arvosanoin ennätysajassa, ja nyt hän jatkaa opintojaan diplomi-insinööriksi Tampereen yliopistossa. Ikäläinen on palkittu RKL:n Vuoden opinnäytetyöstä, ja hän oppi vaihto-opiskelujaksollaan Japanissa sikäläisen rakentamisjohtamisen toimintatapoja.

-Rakennusala kehittyy jatkuvasti uusien teknologioiden ja menetelmien myötä. Siksi myös työntekijöiden kouluttamiseen pitää panostaa yhä enemmän. Jos uusia toimintatapoja ei opetella kunnolla, ne eivät jää käyttöön. Mutta kun työntekijät itse oivaltavat niiden hyödyt, muutos tapahtuu pysyvämmin.

Raadin mielestä Henna Ikäläisen aktiivisuus ja tulevaisuusorientoitunut ajattelu tekevät hänestä erinomaisen esimerkin nuoresta rakennusalan osaajasta.

-Rakennusalalla tarvitaan koko ajan enemmän vuorovaikutustaitoja ja palveluhenkisyyttä. Myös yhteisöllisyyttä tarvitaan, sillä työmaat ovat yhteisiä, Ikäläinen muistuttaa.

Vuoden Nuori Rakennusmestari/-insinööri -palkintoa on jaettu vuodesta 2010.