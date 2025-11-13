Maailman diabetespäivää vietetään huomenna 14.11. Raision Myllyssä

Maailman diabetespäivää ja diabetesviikkoa vietetään tänä vuonna 10.–16. marraskuuta teemalla ”Lähde lautaselta liikkeelle”. Maailman diabetespäivä on vuosittain 14.11. Päivän tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota diabeteksen hoitoon ja sen ennaltaehkäisyyn.

Lounais-Suomen Diabetes ry:n Maailman diabetespäivän päätapahtuma järjestetään perjantaina 14.11.2025 klo 11.00–17.00 Kauppakeskus Myllyssä (Raisio) Iittalan myymälän edustalla olevalla tapahtuma-alueella. Tämän vuoden teema on Lähde lautaselta liikkeelle.

– Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä elintavoilla on valtava merkitys. Tämän vuoden teemassa Lähde lautaselta liikkeelle haluamme korostaa erityisesti, että jo lapsena omaksutut hyvät ruokatottumukset kantavat pitkälle. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä parantaa omia elintapoja ja vähentää riskiä sairastua diabetekseen. Terveellisiä elintapoja pitää kuitenkin miettiä laajemmin. Ruokatottumukset ja liikkuminen ovat tärkeitä. Myös uniterveys, mielenterveys ja stressin hallinta korostuvat niin diabeteksen ennaltaehkäisyssä kuin diabeteksen hoidossa, kertoo Lounais-Suomen Diabetesyhdistyksen toiminnanjohtaja Anneli Jylhä.

Diabetespäivän tapahtuma tarjoaa monipuolisesti diabeteksen hoitoon ja sen ennaltaehkäisyyn liittyvää tietoa. Päivän ohjelmassa kuullaan ruokaan, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tietoiskuja ja asiantuntijakeskusteluja. Lounais-Suomen Diabetesyhdistykselle on tärkeää korostaa myös vertaistuen merkitystä, ja tapahtumassa onkin mahdollista tavata ja keskustella diabetesta sairastavien ja heidän läheistensä kanssa. Tärkeää päivän ohjelmassa on myös yhteistyön korostamainen eri toimijoiden välillä.

– Diabeteksen ehkäisy ja hoito kuuluvat sekä kunnille että hyvinvointialueelle. Haluamme tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja paikata mahdollisuuksien mukaan niitä aukkoja, joita julkinen puoli ei pysty tarjoamaan, sanoo Jylhä.

Lounais-Suomen Diabetes ry tekee työtä diabeteksen ennaltaehkäisyyn sekä diabetesta sairastavien hyvinvointiin ja edunvalvontaan liittyen koko Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Yhdistyksen Diabetesasema Yliopistonkadulla Turussa tarjoaa muun muassa diabeteksen hoitoon liittyviä tuotteita, palveluita ja vertaistukea.

Myllyssä 14.11. klo 11.00–17.00 järjestettävä maailman diabetespäivän tilaisuus on avoin kaikille.

Lisätietoja:

Anneli Jylhä, puhelin 044 735 0121

toiminnanjohtaja, Lounais-Suomen Diabetes ry

anneli.jylha@lounais-suomendiabetes.fi

www.lounaissuomendiabetes.fi

OHJELMA

Maailman diabetespäivän tietoiskujen ja asiantuntijakeskustelujen ohjelma

Perjantai 14.11.2025 klo 11.00–17.00

Kauppakeskus Mylly (Raisio), Iittalan edustan tapahtumapaikka

Klo 11.00

Maailman diabetespäivän avaus – Lähde lautaselta liikkeelle

Anneli Jylhä, toiminnanjohtaja, Lounais-Suomen Diabetes ry

Klo 11.30

Tietoisku: Ruoka

Pohja hyville ruokailutottumuksille rakennetaan jo lapsuudessa

Klo 12.00

Minipaneeli: Liikunta ja elintapaohjaus

Enemmän hyvinvointia arkiliikunnalla ja arkisilla valinnoilla

Markus Kalmari, liikuntapalvelujohtaja, Turun kaupunki

Minttu Korsberg, pääsihteeri, Suomi liikkeelle -ohjelma

Merja Männikkö, hyte-asiantuntija, elintapaohjaus, Varha

Anneli Jylhä, toiminnanjohtaja, Lounais-Suomen Diabetes ry

Klo 13.00

Keskustelu: Vertaistuki

Diabetesyhdistys tarjoaa vertaistukea kaikenikäisille ja eri elämäntilanteissa

Anneli Jylhä, toiminnanjohtaja, Lounais-Suomen Diabetes ry

Olli Roos, TyypitKaksi-ryhmän ryhmäohjaaja

Klo 13.30

Elintavat ja diabetes – kuinka hoidan ja ehkäisen?

Diabeteshoitaja, toiminnanjohtaja Anneli Jylhä, Lounais-Suomen Diabetes ry



Klo 14.30

Taukojumppa: Virtaa arkeen

Raision kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelu

Klo 15.30

Keskustelu: Lääkehoito

Diabetes ja lääkehoidon kehitys

Hannu Järveläinen, professori, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, Turun yliopisto

Merja Laine, lääketieteen tohtori, yleislääketieteen erikoislääkäri ja aluevaltuutettu, Varha

Klo 16.00

Minipaneeli: Ihmisten hyvinvointi ja terveydenhoidon uudistukset

– yhteispelillä diabeteksen ehkäisyyn

Niina Alho, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja

Pirjo Mustonen, johtajaylilääkäri, Varha

Hannu Järveläinen, professori, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, Turun yliopisto

Moderaattori Anders Blom, hallituksen varapuheenjohtaja, Lounais-Suomen Diabetes ry

Tapahtuman juontavat Lounais-Suomen Diabetes ry:n toiminnanjohtaja Anneli Jylhä ja vuoden 2026 hallituksen puheenjohtaja Anders Blom.

Raision ja Turun kaupungin liikuntatoimet esittelevät tilaisuudessa omaa toimintaansa ja tekevät puristusvoiman mittauksia.

Tervetuloa!