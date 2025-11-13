Maailman diabetespäivää vietetään huomenna 14.11. Raision Myllyssä
Lounais-Suomen Diabetes ry järjestää Turun seudun diabetespäivän päätapahtuman huomenna 14.11. Kauppakeskus Myllyssä Raisiossa. Tapahtumassa on terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tietoiskujen ja keskustelujen lisäksi mahdollisuus tutustua Lounais-Suomen Diabetes ry:n toimintaan.
Maailman diabetespäivää ja diabetesviikkoa vietetään tänä vuonna 10.–16. marraskuuta teemalla ”Lähde lautaselta liikkeelle”. Maailman diabetespäivä on vuosittain 14.11. Päivän tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota diabeteksen hoitoon ja sen ennaltaehkäisyyn.
Lounais-Suomen Diabetes ry:n Maailman diabetespäivän päätapahtuma järjestetään perjantaina 14.11.2025 klo 11.00–17.00 Kauppakeskus Myllyssä (Raisio) Iittalan myymälän edustalla olevalla tapahtuma-alueella. Tämän vuoden teema on Lähde lautaselta liikkeelle.
– Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä elintavoilla on valtava merkitys. Tämän vuoden teemassa Lähde lautaselta liikkeelle haluamme korostaa erityisesti, että jo lapsena omaksutut hyvät ruokatottumukset kantavat pitkälle. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä parantaa omia elintapoja ja vähentää riskiä sairastua diabetekseen. Terveellisiä elintapoja pitää kuitenkin miettiä laajemmin. Ruokatottumukset ja liikkuminen ovat tärkeitä. Myös uniterveys, mielenterveys ja stressin hallinta korostuvat niin diabeteksen ennaltaehkäisyssä kuin diabeteksen hoidossa, kertoo Lounais-Suomen Diabetesyhdistyksen toiminnanjohtaja Anneli Jylhä.
Diabetespäivän tapahtuma tarjoaa monipuolisesti diabeteksen hoitoon ja sen ennaltaehkäisyyn liittyvää tietoa. Päivän ohjelmassa kuullaan ruokaan, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tietoiskuja ja asiantuntijakeskusteluja. Lounais-Suomen Diabetesyhdistykselle on tärkeää korostaa myös vertaistuen merkitystä, ja tapahtumassa onkin mahdollista tavata ja keskustella diabetesta sairastavien ja heidän läheistensä kanssa. Tärkeää päivän ohjelmassa on myös yhteistyön korostamainen eri toimijoiden välillä.
– Diabeteksen ehkäisy ja hoito kuuluvat sekä kunnille että hyvinvointialueelle. Haluamme tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja paikata mahdollisuuksien mukaan niitä aukkoja, joita julkinen puoli ei pysty tarjoamaan, sanoo Jylhä.
Lounais-Suomen Diabetes ry tekee työtä diabeteksen ennaltaehkäisyyn sekä diabetesta sairastavien hyvinvointiin ja edunvalvontaan liittyen koko Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Yhdistyksen Diabetesasema Yliopistonkadulla Turussa tarjoaa muun muassa diabeteksen hoitoon liittyviä tuotteita, palveluita ja vertaistukea.
Myllyssä 14.11. klo 11.00–17.00 järjestettävä maailman diabetespäivän tilaisuus on avoin kaikille.
Lisätietoja:
Anneli Jylhä, puhelin 044 735 0121
toiminnanjohtaja, Lounais-Suomen Diabetes ry
anneli.jylha@lounais-suomendiabetes.fi
www.lounaissuomendiabetes.fi
OHJELMA
Maailman diabetespäivän tietoiskujen ja asiantuntijakeskustelujen ohjelma
Perjantai 14.11.2025 klo 11.00–17.00
Kauppakeskus Mylly (Raisio), Iittalan edustan tapahtumapaikka
Klo 11.00
Maailman diabetespäivän avaus – Lähde lautaselta liikkeelle
Anneli Jylhä, toiminnanjohtaja, Lounais-Suomen Diabetes ry
Klo 11.30
Tietoisku: Ruoka
Pohja hyville ruokailutottumuksille rakennetaan jo lapsuudessa
Klo 12.00
Minipaneeli: Liikunta ja elintapaohjaus
Enemmän hyvinvointia arkiliikunnalla ja arkisilla valinnoilla
Markus Kalmari, liikuntapalvelujohtaja, Turun kaupunki
Minttu Korsberg, pääsihteeri, Suomi liikkeelle -ohjelma
Merja Männikkö, hyte-asiantuntija, elintapaohjaus, Varha
Anneli Jylhä, toiminnanjohtaja, Lounais-Suomen Diabetes ry
Klo 13.00
Keskustelu: Vertaistuki
Diabetesyhdistys tarjoaa vertaistukea kaikenikäisille ja eri elämäntilanteissa
Anneli Jylhä, toiminnanjohtaja, Lounais-Suomen Diabetes ry
Olli Roos, TyypitKaksi-ryhmän ryhmäohjaaja
Klo 13.30
Elintavat ja diabetes – kuinka hoidan ja ehkäisen?
Diabeteshoitaja, toiminnanjohtaja Anneli Jylhä, Lounais-Suomen Diabetes ry
Klo 14.30
Taukojumppa: Virtaa arkeen
Raision kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelu
Klo 15.30
Keskustelu: Lääkehoito
Diabetes ja lääkehoidon kehitys
Hannu Järveläinen, professori, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, Turun yliopisto
Merja Laine, lääketieteen tohtori, yleislääketieteen erikoislääkäri ja aluevaltuutettu, Varha
Klo 16.00
Minipaneeli: Ihmisten hyvinvointi ja terveydenhoidon uudistukset
– yhteispelillä diabeteksen ehkäisyyn
Niina Alho, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja
Pirjo Mustonen, johtajaylilääkäri, Varha
Hannu Järveläinen, professori, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, Turun yliopisto
Moderaattori Anders Blom, hallituksen varapuheenjohtaja, Lounais-Suomen Diabetes ry
Tapahtuman juontavat Lounais-Suomen Diabetes ry:n toiminnanjohtaja Anneli Jylhä ja vuoden 2026 hallituksen puheenjohtaja Anders Blom.
Raision ja Turun kaupungin liikuntatoimet esittelevät tilaisuudessa omaa toimintaansa ja tekevät puristusvoiman mittauksia.
Tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Anneli Jylhä, toiminnanjohtajaLounais-Suomen Diabetes ryPuh:044 735 0121anneli.jylha@lounais-suomendiabetes.fi
