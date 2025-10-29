Osuuskauppa Keskimaa ja Laukaan kunta ovat solmineet esisopimuksen liikekiinteistön ostosta
Osuuskauppa Keskimaa ja Laukaan kunta ovat allekirjoittaneet ehdollisen esisopimuksen liikekiinteistön ostamisesta Leppävedeltä ruokakaupan rakennushanketta varten.
Esisopimuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Leppävedellä osoitteessa Tiituspohjantie 45. Kiinteistössä toimii tällä hetkellä kirjasto sekä neuvolapalvelut. Laukaan kunta on päättänyt siirtää kiinteistön palvelut läheiseen uudisrakennukseen.
− Leppäveden alueen kehitys ja kasvavat palvelutarpeet ovat olleet meille selkeä signaali siitä, että haluamme olla mukana tukemassa alueen elinvoimaa. Odotamme Leppäveden kylältä vahvaa kasvua tulevaisuudessa niin asumisen, tapahtumien kuin työpaikkojenkin osalta. Liikekiinteistön hankintaan sitovalla esisopimuksella haluamme tuoda Leppävedelle kauppamme valikoiman, toteaa Osuuskauppa Keskimaan liikepaikkapäällikkö Tapio Virtanen.
Laukaan kunta vie esisopimuksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi seuraavaan, maanantaina 17.11.2025, pidettävään hallituksen kokoukseen.
− Laukaan kunta näkee Keskimaan investoinnin tärkeänä osana Leppäveden palveluiden kehittymistä ja alueen elinvoiman vahvistumista. Kirjaston ja neuvolan siirtyminen uusiin tiloihin mahdollistaa kiinteistön hyödyntämisen uudella tavalla ja pääsemme nyt toteuttamaan alueen kehittämissuunnitelmaa ja asemakaavaa oikeaan suuntaan, toteaa Laukaan kunnan kehitysjohtaja Eero Raittila.
Yhteyshenkilöt
Osuuskauppa Keskimaa, liikepaikkapäällikkö Tapio Virtanen, 050 341 9003, tapio.virtanen@sok.fi
Laukaan kunta, kehitysjohtaja Eero Raittila, 040 663 7306, eero.raittila@laukaa.fi
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä noin 760 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 143 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
