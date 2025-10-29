Osuuskauppa Keskimaa ja Laukaan kunta ovat solmineet esisopimuksen liikekiinteistön ostosta

Esisopimuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Leppävedellä osoitteessa Tiituspohjantie 45. Kiinteistössä toimii tällä hetkellä kirjasto sekä neuvolapalvelut. Laukaan kunta on päättänyt siirtää kiinteistön palvelut läheiseen uudisrakennukseen.

− Leppäveden alueen kehitys ja kasvavat palvelutarpeet ovat olleet meille selkeä signaali siitä, että haluamme olla mukana tukemassa alueen elinvoimaa. Odotamme Leppäveden kylältä vahvaa kasvua tulevaisuudessa niin asumisen, tapahtumien kuin työpaikkojenkin osalta. Liikekiinteistön hankintaan sitovalla esisopimuksella haluamme tuoda Leppävedelle kauppamme valikoiman, toteaa Osuuskauppa Keskimaan liikepaikkapäällikkö Tapio Virtanen.

Laukaan kunta vie esisopimuksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi seuraavaan, maanantaina 17.11.2025, pidettävään hallituksen kokoukseen.



− Laukaan kunta näkee Keskimaan investoinnin tärkeänä osana Leppäveden palveluiden kehittymistä ja alueen elinvoiman vahvistumista. Kirjaston ja neuvolan siirtyminen uusiin tiloihin mahdollistaa kiinteistön hyödyntämisen uudella tavalla ja pääsemme nyt toteuttamaan alueen kehittämissuunnitelmaa ja asemakaavaa oikeaan suuntaan, toteaa Laukaan kunnan kehitysjohtaja Eero Raittila.