Hämeen työvoimabarometri: Investoinneista uusia työpaikkoja ja osaamistarpeita

Työvoimabarometrissa tarkastellaan kerran vuodessa eri toimialojen ja niiden keskeisten ammattien lähitulevaisuuden näkymiä sekä työvoima- ja osaamistarpeita. Hämeessä, kuten muillakin ELY-alueilla, toimialoittaisen tarkastelun kohteena oli tänä syksynä kolme toimialaa: sosiaali- ja terveysala, teknologiateollisuus ja -palvelut sekä liiketoiminta ja hallinto.

Hämeessä arvioidaan vuoden päästä olevan edelleen työvoiman ylitarjontaa, kun tarkastellaan kaikkia toimialoja kokonaisuutena. Haasteet osaajien saatavuudessa vaihtelevat kuitenkin toimialasta, alueesta ja tarvittavasta osaamisesta riippuen.

Uusia työpaikkoja teknologiateollisuuteen ja kaupan alalle

Teknologiateollisuuden merkitys kasvaa entisestään puolustusteollisuuden vahvistumisen myötä, tuoden mukanaan uusia korkean osaamisen työpaikkoja ja vauhdittaen tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Datakeskusinvestoinnit ja jäänmurtajatilaukset vahvistavat teknologiateollisuuden työpaikkakehitystä Hämeessä. Rekrytointitarpeita on erityisesti puolustusteollisuudessa ja pulaa on eniten asentajista, kokoonpanotyöntekijöistä ja suunnittelijoista.

Kaupan alalla rakennetaan ja suunnitellaan uusia liikkeitä. Myynnin resurssien lisääminen on ajankohtaista esimerkiksi puolustusteollisuudessa, sillä markkinoita ja tulevia tilauksia päätetään juuri nyt ja lähitulevaisuudessa. Tiedossa olevien investointien, kuten Fazerin suklaatehdas ja datakeskukset, rakennusvaiheen vaikutukset ovat merkittäviä jo vuonna 2026. Rakentamisen piristyminen heijastuu esimerkiksi konepajateollisuuteen. Datakeskuksen rakentamisvaihe voi kuitenkin luoda paljon työmaata pidemmälle ulottuvia työllisyysvaikutuksia. Se työllistää suunnittelijoita, insinöörejä, rakentajia ja asentajia, mutta myös kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä, kone- ja laitevalmistajia sekä paikallisia palveluntarjoajia majoituksesta ja ravintoloista vähittäiskauppaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työvoiman saatavuus on tällä hetkellä parempi kuin vuosiin, mutta talouden haasteiden takia kuilu alan todellisen työvoimatarpeen ja uusien rekrytointien välillä on kasvanut erityisesti julkisella sektorilla. Vaikka työvoimapulatilanteiden yleisyys on vähentynyt, pula-ammatteja löytyy edelleen (ylilääkärit ja erikoislääkärit, yleislääkärit, psykologit).

Työelämän nopeat muutokset ja tulevat investoinnit luovat uusia koulutustarpeita. Osaamisen ennakointi on tärkeää, jolloin alueella voidaan vastata tuleviin rekrytointihaasteisiin ajoissa. Osaamistarpeissa nousevat esille ammatillisen osaamisen lisäksi yleisinä osaamistarpeina muun muassa jatkuva oppiminen, digiosaaminen, ongelmanratkaisukyky, työelämätaidot ja arviointikyky.

Syksyn työvoimabarometrin arviot on tuotettu syys-lokakuussa. Työvoimabarometri tuottaa tietoa lyhyen aikavälin työvoima- ja osaamistarpeista. Sen ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa KEHA-keskus yhteistyössä alueellisten ELY-keskusten kanssa. Ennakointitiedon tuottamisessa ovat mukana keskeiset sidosryhmät, kuten oppilaitokset, kuntien työllisyyspalvelut ja työnantajat. Barometri palvelee päätöksentekijöitä, oppilaitoksia, työnantajia ja omaa urapolkuaan suunnittelevia kansalaisia.