Hämeen työvoimabarometri: Investoinneista uusia työpaikkoja ja osaamistarpeita
Tänään (14.11.) julkaistun työvoimabarometrin mukaan työmarkkinoiden yleistilanne on maltillisesti parantumassa. Hämeessä pohjaa kasvulle luovat investoinnit, elinkeinoelämän uudistuminen sekä LUT-yliopiston ja korkeakoulujen kasvu ja kehittyminen. Työvoiman saatavuus on parantunut. Työvoimapula-ammatteja löytyy kuitenkin muun muassa sosiaali- ja terveysalalta. Nykyhetken haastavan työttömyystilanteen takia työvoimasta arvioidaan olevan ylitarjontaa vielä vuodenkin päästä, vaikka työttömyys vähenee avoimien työpaikkojen määrän lähtiessä kasvuun ensi vuoden aikana.
Työvoimabarometrissa tarkastellaan kerran vuodessa eri toimialojen ja niiden keskeisten ammattien lähitulevaisuuden näkymiä sekä työvoima- ja osaamistarpeita. Hämeessä, kuten muillakin ELY-alueilla, toimialoittaisen tarkastelun kohteena oli tänä syksynä kolme toimialaa: sosiaali- ja terveysala, teknologiateollisuus ja -palvelut sekä liiketoiminta ja hallinto.
Hämeessä arvioidaan vuoden päästä olevan edelleen työvoiman ylitarjontaa, kun tarkastellaan kaikkia toimialoja kokonaisuutena. Haasteet osaajien saatavuudessa vaihtelevat kuitenkin toimialasta, alueesta ja tarvittavasta osaamisesta riippuen.
Uusia työpaikkoja teknologiateollisuuteen ja kaupan alalle
Teknologiateollisuuden merkitys kasvaa entisestään puolustusteollisuuden vahvistumisen myötä, tuoden mukanaan uusia korkean osaamisen työpaikkoja ja vauhdittaen tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Datakeskusinvestoinnit ja jäänmurtajatilaukset vahvistavat teknologiateollisuuden työpaikkakehitystä Hämeessä. Rekrytointitarpeita on erityisesti puolustusteollisuudessa ja pulaa on eniten asentajista, kokoonpanotyöntekijöistä ja suunnittelijoista.
Kaupan alalla rakennetaan ja suunnitellaan uusia liikkeitä. Myynnin resurssien lisääminen on ajankohtaista esimerkiksi puolustusteollisuudessa, sillä markkinoita ja tulevia tilauksia päätetään juuri nyt ja lähitulevaisuudessa. Tiedossa olevien investointien, kuten Fazerin suklaatehdas ja datakeskukset, rakennusvaiheen vaikutukset ovat merkittäviä jo vuonna 2026. Rakentamisen piristyminen heijastuu esimerkiksi konepajateollisuuteen. Datakeskuksen rakentamisvaihe voi kuitenkin luoda paljon työmaata pidemmälle ulottuvia työllisyysvaikutuksia. Se työllistää suunnittelijoita, insinöörejä, rakentajia ja asentajia, mutta myös kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä, kone- ja laitevalmistajia sekä paikallisia palveluntarjoajia majoituksesta ja ravintoloista vähittäiskauppaan.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa työvoiman saatavuus on tällä hetkellä parempi kuin vuosiin, mutta talouden haasteiden takia kuilu alan todellisen työvoimatarpeen ja uusien rekrytointien välillä on kasvanut erityisesti julkisella sektorilla. Vaikka työvoimapulatilanteiden yleisyys on vähentynyt, pula-ammatteja löytyy edelleen (ylilääkärit ja erikoislääkärit, yleislääkärit, psykologit).
Työelämän nopeat muutokset ja tulevat investoinnit luovat uusia koulutustarpeita. Osaamisen ennakointi on tärkeää, jolloin alueella voidaan vastata tuleviin rekrytointihaasteisiin ajoissa. Osaamistarpeissa nousevat esille ammatillisen osaamisen lisäksi yleisinä osaamistarpeina muun muassa jatkuva oppiminen, digiosaaminen, ongelmanratkaisukyky, työelämätaidot ja arviointikyky.
Syksyn työvoimabarometrin arviot on tuotettu syys-lokakuussa. Työvoimabarometri tuottaa tietoa lyhyen aikavälin työvoima- ja osaamistarpeista. Sen ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa KEHA-keskus yhteistyössä alueellisten ELY-keskusten kanssa. Ennakointitiedon tuottamisessa ovat mukana keskeiset sidosryhmät, kuten oppilaitokset, kuntien työllisyyspalvelut ja työnantajat. Barometri palvelee päätöksentekijöitä, oppilaitoksia, työnantajia ja omaa urapolkuaan suunnittelevia kansalaisia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna PaakkunainenErikoissuunnittelijaHämeen ELY-keskusPuh:0295 025 159sanna.paakkunainen@ely-keskus.fi
Kuvat
Linkit
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hämeen ELY-keskus
Hartolan Isosuon ennallistaminen vähentää vesistöjen kuormitusta ja lisää luonnon monimuotoisuutta13.11.2025 07:01:00 EET | Tiedote
Hartolan Isosuon ennallistaminen on edennyt suunnitellusti, ja vuoden 2025 toimenpiteet on saatu päätökseen marraskuun alussa. Helmi-elinympäristöohjelmaan kuuluva hanke palauttaa suon luonnollista vesitaloutta ja parantaa elinympäristöjä suolla eläville lajeille.
Talvihoitokausi alkoi jo lokakuun alussa ja jatkuu 30.4.2026 saakka7.11.2025 14:08:00 EET | Tiedote
"Talvihoitokausi on jo alkanut liukkauden torjunnalla eli suolauksella", toteaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kunnossapitovastaava Henri Aaltonen.
Valtatie 3 Helsinki–Tampere suljetaan tilapäisesti Hämeenlinnan tunnelin kohdalla 13.–14.11.2025 klo 22.00–05.005.11.2025 12:05:00 EET | Tiedote
Tunnelissa suoritetaan 6-vuotistarkastuksen korjaus- ja huoltotöitä.
Mistä löydetään uusi toimija Eteläistenjärvelle?31.10.2025 13:26:46 EET | Tiedote
Hämeen ELY-keskuksen Ramboll Finland Oy:ltä tilaama esiselvitys Hämeenlinnan Eteläistenjärven padon kehittämisvaihtoehdoista on valmistunut. Sen tulokset herättivät paljon keskustelua ja kysymyksiä yleisötilaisuudessa torstaina Hauhotalolla.
Hämeen kehitysnäkymät – odottelevaa optimismia30.10.2025 12:06:00 EET | Tiedote
Tänään (30.10) julkaistun Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen mukaan Hämeen elinkeinoelämän kehitysnäkymät ovat varovaisen positiivisia. Yleisemmin elinkeinoelämän odotetaan virkistyvän noin puolen vuoden päästä. Lähtölaukauksen tälle antanevat Suomen Yhdysvalloilta saamat jäämurtajatilaukset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme