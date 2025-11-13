Oulun yliopiston Puolesta & Vastaan -sarjassa väitellään teknologiasta
Oulun yliopiston Puolesta & Vastaan – vahvoja väitteitä, perusteltua puhetta -sarjassa tartutaan keskiviikkona 19. marraskuuta väitteeseen "Ulkoistamme ajattelua liikaa teknologialle".
Teknologia läpäisee modernin elämän kaikki osa-alueet ja muovaa tapaamme kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Kun koneet hoitavat yhä enemmän tehtäviä ja meille jää aikaa tärkeämpään, herää huoli teknologiariippuvuutemme seurauksista. Pitäisikö meidän omaksua teknologian tarjoamat mahdollisuudet vai suhtautua siihen varauksellisemmin? Ulkoistammeko olennaisia inhimillisiä taitoja teknologialle? Heikentyykö kriittinen ajattelumme? Pitääkö meidän huolestua jopa kirjoitustaidostamme?
Väitteeseen "Ulkoistamme ajattelua liikaa teknologialle" vastaavat tekoäly-yrittäjä Mikko Alasaarela, professori Sanna Järvelä, professori Steven LaValle ja aivotutkija Katri Saarikivi. Keskustelun moderoi professori Roger Norum. Väittely käydään englanniksi.
Tilaisuus järjestetään Oulun yliopistossa Linnanmaalla keskiviikkona 19. marraskuuta klo 16.15 Agora-salissa, Erkki Koiso-Kanttilan katu, sisäänkäynti 2T.
Väittely on toinen osa Oulun yliopiston Eudaimonia-instituutin järjestämää sarjaa, jonka tavoitteena on herättää henkiin hyvä ja kaikkia osapuolia kunnioittava keskustelukulttuuri, jossa kiistanalaisistakin aiheista keskustellaan järkiperäisesti.
Tilaisuus on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Keskustelua voi seurata kirjautuneena osoitteessa kaleva.fi/live tai Oulun yliopiston YouTube-kanavalla.
Professori Jouni-Matti Kuukkanen, p. 0505931565, jouni-matti.kuukkanen@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, p. 0407650015, anna-maria.hietapelto@oulu.fi
