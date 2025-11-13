Oulun yliopiston Puolesta & Vastaan -sarjassa väitellään teknologiasta

”Kyllä ne puut puhhuu minulle” – ikääntyneet ammentavat hyvinvointia luonnosta 6.11.2025 06:56:00 EET | Tiedote

Luonto on monelle ikääntyneelle hyvinvoinnin ylläpitäjä. Oulun yliopiston tutkijat selvittävät, miten harvaanasutulla seudulla itsenäisesti asuvat ikääntyneet elävät arkeaan yhdessä luonnon kanssa ja miten muuttuva ilmasto ja ympäristö vaikuttavat heidän elämäänsä.