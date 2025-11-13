Oulun yliopisto

Oulun yliopiston Puolesta & Vastaan -sarjassa väitellään teknologiasta

13.11.2025 12:39:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote

Jaa

Oulun yliopiston Puolesta & Vastaan – vahvoja väitteitä, perusteltua puhetta -sarjassa tartutaan keskiviikkona 19. marraskuuta väitteeseen "Ulkoistamme ajattelua liikaa teknologialle".

Mikko Alasaarela, Sanna Järvellä, Steven LaValle ja Katri Saarikivi.
Mikko Alasaarela, Sanna Järvellä, Steven LaValle ja Katri Saarikivi.

Teknologia läpäisee modernin elämän kaikki osa-alueet ja muovaa tapaamme kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Kun koneet hoitavat yhä enemmän tehtäviä ja meille jää aikaa tärkeämpään, herää huoli teknologiariippuvuutemme seurauksista. Pitäisikö meidän omaksua teknologian tarjoamat mahdollisuudet vai suhtautua siihen varauksellisemmin? Ulkoistammeko olennaisia inhimillisiä taitoja teknologialle? Heikentyykö kriittinen ajattelumme? Pitääkö meidän huolestua jopa kirjoitustaidostamme?

Väitteeseen "Ulkoistamme ajattelua liikaa teknologialle" vastaavat tekoäly-yrittäjä Mikko Alasaarela, professori Sanna Järvelä, professori Steven LaValle ja aivotutkija Katri Saarikivi. Keskustelun moderoi professori Roger Norum. Väittely käydään englanniksi.

Tilaisuus järjestetään Oulun yliopistossa Linnanmaalla keskiviikkona 19. marraskuuta klo 16.15 Agora-salissa, Erkki Koiso-Kanttilan katu, sisäänkäynti 2T.

Väittely on toinen osa Oulun yliopiston Eudaimonia-instituutin järjestämää sarjaa, jonka tavoitteena on herättää henkiin hyvä ja kaikkia osapuolia kunnioittava keskustelukulttuuri, jossa kiistanalaisistakin aiheista keskustellaan järkiperäisesti.

Tilaisuus on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Keskustelua voi seurata kirjautuneena osoitteessa kaleva.fi/live tai Oulun yliopiston YouTube-kanavalla.

Lisää aiheesta:Oulun yliopisto herättää henkiin sivistyneen keskustelukulttuurin – mukana eturivin vaikuttajia

Avainsanat

keskustelukulttuuriväittelyteknologiatutkimustiede

Yhteyshenkilöt

Professori Jouni-Matti Kuukkanen, p. 0505931565, jouni-matti.kuukkanen@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, p. 0407650015, anna-maria.hietapelto@oulu.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on yli 18 000.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye