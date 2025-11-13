EU:n koulutuksen seurantakatsaus 2025: Suomi suoriutuu edelleen keskiarvoa paremmin, mutta myös parannettavaa riittää
Koulutuksen seurantakatsaus (ETM) on Euroopan komission vuosittain julkaisema katsaus, jossa arvioidaan jäsenmaiden edistymistä EU:n koulutustavoitteiden saavuttamisessa. Vuoden 2025 raportissa keskitytään STEM-aineisiin (luonnontieteet, teknologiat, tekniikka ja matematiikka) ja korostetaan niiden merkitystä Euroopan kilpailukyvylle.
Suomen koulutusjärjestelmä on perinteisesti ollut katsauksen kärkijoukkoa. Vaikka Suomen tulokset ovat edelleen EU:n keskiarvon yläpuolella, seurantakatsaus kuitenkin osoittaa, että suomalaisten perustaidot ovat heikentyneet ja koulutuksen varhain lopettaneiden nuorten osuus on kasvanut. Tämän trendin kääntämiseksi Suomessa on lisätty opinto-ohjausta ja tarjottu erityistä tukea muita heikommassa asemassa oleville oppilaille. STEM-aineiden opiskelu korkea-asteella on EU:n kärkitasoa, mutta näillä aloilla on silti työvoimapulaa. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on EU:n keskiarvoa pienempi, ja sukupuolten ja alueiden välillä on merkittäviä eroja. Ensimmäistä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden aloituspaikkoja on pyritty lisäämään valintakoeuudistuksilla. Myös opiskelupaikkojen määrää on lisätty.
Suomalaiset ammatillisen tutkinnon suorittaneet hyödyntävät usein työssäoppimismahdollisuuksia, mutta heidän työllisyysasteensa on edelleen alle EU:n keskiarvon. Aikuiskoulutukseen osallistumisaste Suomessa on korkea, mutta matalan osaamistason työntekijät osallistuvat siihen harvemmin. Seurantakatsauksessa kehotetaankin Suomea vahvistamaan koulutuksen tasapuolisuutta ja mukauttamaan koulutusta työmarkkinoiden tarpeisiin kilpailukyvyn säilyttämiseksi.
Lisää: https://education.ec.europa.eu/about-eea/education-and-training-monitor
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
Komissiolta vihreää valoa kolmannelle maksupyynnölle – Suomelle 244,9 miljoonaa euroa NextGenerationEU-välineestä13.11.2025 09:17:12 EET | Tiedote
Euroopan komissio on antanut alustavan myönteisen arvion Suomen kolmannesta maksupyynnöstä, joka koskee 244,9 miljoonan euron avustuksia elpymis- ja palautumistukivälineestä. Summasta on vähennetty Suomelle jo maksetut ennakkomaksut.
Eurooppalainen demokratian kilpi ja EU:n kansalaisyhteiskuntastrategia vahvistavat demokratioiden resilienssiä12.11.2025 14:26:27 EET | Tiedote
Komission tänään esittämä eurooppalainen demokratian kilpi sisältää konkreettisia toimenpiteitä vahvojen ja selviytymiskykyisten demokratioiden suojelemiseksi ja edistämiseksi kaikkialla EU:ssa. Avoin kansalaistoimintaympäristö on tärkeä osa demokratioitamme. Tämän vuoksi komissio on myös esittänyt EU:n kansalaisyhteiskuntastrategian, jolla suojellaan ja tuetaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioita sekä edistetään niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.
Det nya Europa direkt-nätverket i Finland 2026–20306.11.2025 14:57:13 EET | Pressmeddelande
I januari 2026 inleder nio Europa direkt-kontor sin verksamhet i Finland. Åtta av informationskontoren fortsätter sitt arbete från föregående period. Europa direkt-kontoren ingår i EU-kommissionens kommunikationsnätverk och har till uppgift att föra EU närmare människor runtom i Finland, öka kunskapen om EU:s verksamhet och främja delaktigheten i det europeiska projektet.
Uusi Europe Direct -verkosto Suomessa vuosille 2026–20306.11.2025 09:15:00 EET | Tiedote
Tammikuussa 2026 Suomessa aloittaa yhdeksän Europe Direct -tiedotuspistettä. Kahdeksan tiedotuspisteistä jatkaa toimintaansa edelliseltä toimikaudelta. Euroopan komission viestintäverkostoon kuuluvien Europe Direct -pisteiden tehtävänä on tuoda Euroopan unioni lähemmäksi kansalaisia, lisätä tietoisuutta EU:n toiminnasta ja edistää osallistumista EU-asioihin.
EU-kommissionen lägger fram planer för höghastighetståg och hållbara flyg- och fartygsbränslen för att stärka EU:s konkurrenskraft5.11.2025 11:48:27 EET | Pressmeddelande
EU-kommissionen antar i dag ett omfattande transportpaket. Paketet är till för att påskynda utbyggnaden av Europas järnvägsnät för höghastighetståg och öka investeringarna i förnybara och koldioxidsnåla bränslen för luftfarts- och sjöfartssektorerna. Konkurrenskraft och hållbarhet är de vägledande principerna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme