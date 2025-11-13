Rakennetun kulttuuriympäristön seminaari to 27.11.
Lohjan kaupungin kaavoitus järjestää yhteisen seminaarin kaupunkilaisille ja päättäjille rakennetusta kulttuuriympäristöstä torstaina 27.11.2025 klo 17–19 Lohjan Yhteislyseon lukion Ervinsalissa (Karstuntie 6).
Illan aikana kuullaan asiantuntijoiden esityksiä sekä esitellään juuri valmistuvan taajamaosayleiskaavan päivityksen, eli Nauhakaupunki 2050:n kaavatyön kulttuuriympäristöselvitystä. Tilaisuuden jälkeen on mahdollista tutustua opastetulla kierroksella Lohjan Yhteislyseon lukion vastaremontoituun rakennukseen. Kierrokselle tulee ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittaudu mukaan tästä.
Tavallinenkin on arvokasta! Rakennettu kulttuuriympäristö on osa identiteettiämme, ja eri aikojen rakennukset tekevät kaupungista persoonallisen.
Seminaarin ohjelma
klo 17 Alkusanat, kaupunginjohtaja Petra Ståhl
klo 17.10 Rakennusperintö ja kulttuuriympäristö kunnan keskeisenä resurssina, akateemikko ja arkkitehti Mona Schalin
klo 17.25 Tavallinenkin on arvokasta, rakennustutkija Tellervo Saukoniemi Länsi-Uudenmaan museosta
klo 17.40 Y9 taajama-alueen selvityksen esittely, Nauhakaupungin helmet esiin, arkkitehti Kristina Karlsson
klo 18.10 Rakennusten uudelleenkäyttö on taloudellinen ilmastoteko, Aalto-yliopiston professori Antti Lehto
klo 18.25 Kokemukset lukion remontoinnista, Lohjan Yhteislyseon lukion rehtori Panu Ruoste
klo 18.35 Kysymyksiä ja keskustelua
klo 19 Tilaisuus päättyy
Kävelykierrokselle ilmoittautuminen.
Seminaarikutsu myös liitteenä.
📅 Aika: 27.11.2025 klo 17–19
📍Paikka: Lohjan Yhteislyseon lukion Ervinsali (Karstuntie 6, 08100 Lohja)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Noora PirttikoskiSuunnitteluavustajaLohjan kaupunkiPuh:+358 40 6867 425noora.pirttikoski@lohja.fi
Liitteet
