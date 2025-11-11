Mervi Kaartoahon muistelmateos osoittaa, että vakava sairaus ei ole este elämästä nauttimiselle
Mervi Kaartoahon elämäkerta Syövästä löytyi elämän tarkoitus on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Tässä kirjassa Mervi Kaartoaho kertoo, miten syöpädiagnoosi on muuttanut hänen suhtautumistaan elämään. Hän on oppinut tiedostamaan, ettemme ole täällä vain olemassa, vaan elämässä tätä mahtavaa elämää. Siitä kannattaa nauttia ilman pakkoa tai ”minun täytyy saada jotain ennen kuin löydän onnen” -ajatusta. Sairaus, epäonni tai muu mieltä järkyttävä tapahtuma voi ollakin mahdollisuus katsoa itseään sisäänpäin. Mielikuvat ja ajatukset voi muuttaa myönteisiksi ja kirjoittaa elämälleen uuden käsikirjoituksen.
Mervi Kaartoaho on toiminut perushoitajana erilaisissa työtehtävissä koko työuransa ajan. Idea kirjan kirjoittamisesta tuli ajatuksiin vaikeiden syöpähoitojen myötä ja jäi siten muhimaan. Nyt hän sai sen toteutettua. Tämä kirja on Mervin (kokemuskirjoittajan) urotyö, jossa suurena apuna on toiminut toimittaja Anna-Leena Ilmarinen. Yhdessä hyvä tulee, ja luotto elämässä tarjottuihin tilaisuuksiin kantoi tämän hedelmän.
KAARTOAHO, MERVI : Syövästä löytyi elämän tarkoitus
190 sivua
ISBN 9789524172134
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025
