Kutsu opposition yhteiseen tiedotustilaisuuteen

Hyvä median edustaja,

Tervetuloa opposition yhteiseen tiedotustilaisuuteen eduskunnan valtiosalissa torstaina 13.11. klo 15.30.

Tilaisuudessa median käytettävissä ovat SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen, Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Inka Hopsu, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sekä Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo.