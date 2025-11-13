SDP EDUSKUNTA

Kutsu opposition yhteiseen tiedotustilaisuuteen

13.11.2025 12:30:37 EET

Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta

Hyvä median edustaja,

Tervetuloa opposition yhteiseen tiedotustilaisuuteen eduskunnan valtiosalissa torstaina 13.11. klo 15.30.

Tilaisuudessa median käytettävissä ovat SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen, Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Inka Hopsu, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sekä Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo.

