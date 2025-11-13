Vaasan kaupunki - Vasa stad

Eskaripaikkaa ei enää tarvitse hakea, päätös tulee suoraan kotiin

13.11.2025 12:23:25 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasassa ei enää järjestetä esiopetukseen erillistä ilmoittautumista. Elokuussa 2026 eskarin aloittavien lasten perheisiin lähetetään tammikuussa automaattisesti päätös lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta.

Esiopetuspaikka määräytyy kuten aiemminkin lapsen kotiosoitteen mukaisesti, perusopetuksen mukaisia aluerajoja noudattaen.

- Pääsemme nyt eroon turhasta byrokratiasta, mikä on helpotus myös perheille. Esiopetuspaikka määräytyy edelleen samojen periaatteiden mukaisesti eli kotiosoitteen ja kielen mukaan, mutta jatkossa esiopetukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Päätös tulee perheille automaattisesti ilman hakemista, kertoo varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Maria Karvonen.

Asiasta päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokouksessaan 11.11.2025. Asia menee vielä lautakunnan ruotsinkielisen jaoston käsittelyyn 26.11.

Päätökset lähetetään perheille tammikuussa

Elokuussa 2026 alkavaa esiopetusvuotta koskevat päätökset esiopetuspaikoista tehdään tammikuussa.

Huoltajat saavat tammikuussa Edlevo-sovellukseen päätöksen lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta. Edlevo  on Vaasan varhaiskasvatuksen käytössä oleva, asiakkaille maksuton palvelu.

Ne huoltajat, joiden lapsi ei tällä hetkellä osallistu varhaiskasvatukseen tai jotka eivät ole antaneet lupaa sähköiseen tiedonantoon saavat päätöksen esiopetuspaikasta postitse.

Esiopetuspaikkaa ei voi valita itse                           

Huoltajat eivät voi valita lapselleen tiettyä esiopetuspaikkaa tietystä päiväkodista tai tietyltä alueelta. Sama käytäntö on ollut voimassa jo ennen esiopetushaun poistumista.

Jos lapsi on tällä hetkellä ruotsin kielikylvyssä, englanninkielisessä varhaiskasvatuksessa tai steinerpäiväkodissa, saa hän esiopetuspaikan kyseisestä yksiköstä.

Perhe voi joko hyväksyä tai hylätä tammikuussa tarjotun esiopetuspaikan.

Lapselle on mahdollisuus hakea toissijaista esiopetuspaikkaa 1.-15.2.2026 Edlevo-sovelluksessa, mikäli huoltaja on tyytymätön ensisijaisesti tarjottuun esiopetuspaikkaan.

Yhteyshenkilöt

palvelupäällikkö Maria Karvonen, puh. 050 325 4821, maria.karvonen@vaasa.fi

