THL viikolla 47/2025
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 13.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tiedote
ti 18.11. Euroopan antibioottipäivä ja WHO:n mikrobilääkeresistenssin vastainen viikko: Maailmalle yksi kuudesta bakteeri-infektiosta on vastustuskykyinen antibiooteille – Suomi on onnistunut antibioottiresistenssin torjunnassa. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244.
Blogit
- pe 14.11. Neljä askelta yhdenvertaisempaan diabeteksen hoitopolkuun. Kirjoittajat: Idil Hussein, Laura Musta ja Natalia Skogberg
- ma 17.11. Hei valkku tai ohjaaja! Tiedätkö, kuinka tärkeä olet harrastavalle lapselle ja nuorelle? Kirjoittaja: Kaija Appelqvist-Schmidlechner
to 20.11. Osallisuus on rakenteellisen vammaissosiaalityön ytimessä. Kirjoittajat: Päivi Hömppi ja Oona Lipponen
THL ei julkaise alkoholin matkustajatuonnin ja verkko-ostojen tilastoa tänä vuonna – syynä on tiedonkeruun menetelmän muutos7.11.2025 14:21:19 EET | Tiedote
THL ei julkaise alkoholin matkustajatuontia ja verkko-ostoja koskevaa tilastoa tänä vuonna. Syynä on tilaston tiedonkeruun menetelmän muuttuminen kilpailutuksen takia. Muutoksen takia myöskään tietoa alkoholin kokonaiskulutuksesta tänä vuonna ei voida julkaista. THL on tehnyt selvityksen uuden ja vanhan tiedonkeruumenetelmän eroista. Se tukee aiemmalla menetelmällä saatuja tietoja matkustajatuonnin tasosta.
THL viikolla 46/20256.11.2025 15:02:28 EET | Tiedote
Kutsu: European Public Health Conference kokoaa Helsinkiin tuhansia kansanterveysalan tutkijoita ja päättäjiä – teemoina mm. kestävä hyvinvointi ja nuorten mielenterveys31.10.2025 09:35:16 EET | Kutsu
3 000 kansanterveysalan tutkijaa ja päättäjää ympäri maailman kokoontuu 12.–14.11.2025 Finlandia-talolle Helsinkiin 18. eurooppalaiseen kansanterveyskonferenssiin.
THL viikolla 45/202530.10.2025 15:45:49 EET | Tiedote
Muistutuskutsu: Taustatilaisuus toimittajille sote-rahoituksen laskennasta pe 31.10. verkossa – tule mukaan ja lähetä kysymyksesi ennakkoon, asiantuntijamme vastaavat30.10.2025 12:55:42 EET | Kutsu
Miten hyvinvointialueiden noin 26 miljardin euron sote-rahoitus jaetaan vuosittain alueiden kesken? Millaiset seikat vaikuttavat kunkin alueen saamaan rahoituksen määrään ja millaisiin tietoihin laskenta perustuu?
