THL viikolla 47/2025

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 13.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.

Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.   
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri

THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi   

Tiedote

  • ti 18.11. Euroopan antibioottipäivä ja WHO:n mikrobilääkeresistenssin vastainen viikko: Maailmalle yksi kuudesta bakteeri-infektiosta on vastustuskykyinen antibiooteille – Suomi on onnistunut antibioottiresistenssin torjunnassa. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244.

Blogit

  • pe 14.11. Neljä askelta yhdenvertaisempaan diabeteksen hoitopolkuun. Kirjoittajat: Idil Hussein, Laura Musta ja Natalia Skogberg
  • ma 17.11. Hei valkku tai ohjaaja! Tiedätkö, kuinka tärkeä olet harrastavalle lapselle ja nuorelle? Kirjoittaja: Kaija Appelqvist-Schmidlechner

  • to 20.11. Osallisuus on rakenteellisen vammaissosiaalityön ytimessä. Kirjoittajat: Päivi Hömppi ja Oona Lipponen

Lisätietoa:

Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi   

THL ei julkaise alkoholin matkustajatuontia ja verkko-ostoja koskevaa tilastoa tänä vuonna. Syynä on tilaston tiedonkeruun menetelmän muuttuminen kilpailutuksen takia. Muutoksen takia myöskään tietoa alkoholin kokonaiskulutuksesta tänä vuonna ei voida julkaista. THL on tehnyt selvityksen uuden ja vanhan tiedonkeruumenetelmän eroista. Se tukee aiemmalla menetelmällä saatuja tietoja matkustajatuonnin tasosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 6.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Verkkouutiset ma 10.11. Onko kotihoito riittävää? Yhdistämme julkaisussa monien iäkkäiden säännöllistä kotihoitoa koskevien kansallisten tiedonkeruiden tuloksia. Tarkastelussa on asiakkaiden kokemus hoidon riittävyydestä, palvelutuntien toteutuminen, esihenkilöiden arvioinnit sekä läheisauttajien kuormitus. Lisätiedot torstaina 6.11. pauliina.hietaharju(at)thl.fi, puh. 029 524 7172 ja perjantaina 7.11. elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018 ti 11.11. Laitosmuotoin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 30.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Verkkouutiset pe 31.10. Selvitys: Hyvinvointialueiden suunnitelmat iäkkäiden hyvinvoinnin edistämiseksi puutteellisia. Lisätiedot: elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018 ma 3.11. Bisfenoli A -kemikaalille (BPA) altistuminen epoksipinnoitetuista vesiputkista. Aiemmassa tutkimuksessamme havaittiin, että epoksihartsilla pinnoitetuista käyttövesiputkista liukeni putkiremontin jälkeen haitallista bisfenoli A:ta taloyhtiöiden lämpimään käyttöveteen. Tuoreessa tutkimuks

