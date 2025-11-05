Liikku kärjessä Musiikin arvo -tarjouskisassa – Fazerin Sininen kiinnostunut
Musiikin arvo -kampanjan tarjouskisan kärjessä on Suomen suurin kuntokeskus Liikku. Kampanja haastaa yritykset ja yksityishenkilöt osoittamaan, että musiikilla on arvo – ja samalla tukemaan nuorten kiusaamisvapaata bänditoimintaa RockCamp ry:n kautta.
Suomen suurin kuntokeskus näyttää esimerkkiä
Musiikin arvo -kampanjassa on saatu ensimmäiset tarjoukset. Toistaiseksi suurimman tarjouksen on tehnyt Suomen suurin kuntokeskusketju Liikku, jolla on pian yli 70 toimipistettä ja lähes 90 000 jäsentä ympäri Suomen.
Näin Liikku perustelee tarjoustaan:
"Musiikki ja treeni kulkevat samassa rytmissä. Molemmat liikuttavat, niin kehoa kuin mieltä. Hyvä kappale ei synny sattumalta – sen takana on joukko ammattilaisia, aivan kuten treenissä tulokset syntyvät valmentajan avulla. Musiikki ei ole taustamelua, vaan liikkeen sydän, joka kannustaa ja antaa voimaa silloin, kun sitä eniten tarvitsemme."
Liikku korostaa myös musiikin sosiaalista ulottuvuutta ja yhteisöllisyyttä:
"Sekä JVG että Liikku ovat kasvaneet suomalaisen liikkeen ja yhteisöllisyyden symboleiksi. JVG tekee sen musiikilla, me liikkeellä. Olemme yhtyeen kanssa samaa mieltä: liike on lääke. Ja musiikki sen syke."
Tarjouksia yrityksiltä – myös Fazerin Sininen kiinnostunut biisistä
Muita tarjouksia on saatu laajalla hintahaitarilla sekä yksityishenkilöiltä että yrityksiltä. Mukana on JVG:n faneja, keräilijöitä ja musiikin ystäviä sekä eri toimialojen erikokoisia yrityksiä.
Yksi Suomen ikonisimmista brändeistä, Fazerin sininen, on innostunut kampanjasta.
"Musiikki on aina ollut tärkeä osa Fazerin Sinistä – siksi sen arvoa alleviivaava kampanja herätti heti kiinnostuksemme”, kommentoi Niklas Lindroos, Fazerin Sinisen markkinointivastaava.
”Olemme saaneet tehdä mainoskappaleita – Suomen ikonsimpia sellaisia – upeiden tähtien ja tiimien kanssa. Näihin lukeutuvat muun muassa Katri Helena 70-luvulla, Ellinoora 2010-luvulla ja Katri Helena uudestaan 2020-luvulla. Arvostamme tätä työtä suuresti.”
Pienyrityksistä voidaan nostaa esimerkiksi PuuPro Oy, joka perustelee tarjoustaan näin:
"Siinä missä me alallamme rakennamme puusta ja betonista jotain konkreettista ja näkyvää, musiikin tekijät rakentavat äänistä, sanoista ja tunteista jotakin yhtä todellista ja tärkeää. Rakennusalalla jokainen kohde on ainutlaatuinen – kuten on jokainen kappalekin. Uniikki levy olisi meille symboli tästä arvostuksesta."
Yksityishenkilöiden perusteluissa korostuvat musiikin merkitys arjessa, keräilyharrastus ja JVG:n pitkäaikainen fanitus:
"Haluaisin ostaa tämän singlen, koska olen kuunnellut JVG:tä koko ikäni ja heidän musiikkinsa on ollut iso osa elämääni. Olisi kunnia omistaa pala heidän historiaansa."
Kuka tekee seuraavan liikkeen? Haasta korkein tarjous!
Tarjouksia otetaan vastaan 25.11.2025 asti, ja jokainen jätetty tarjous on kannanotto musiikin arvon puolesta.
”Toivottavasti nähdään tarjouksia faneilta, urheiluseuroilta, yrityksiltä, sijoittajilta ja ihan keneltä tahansa, joka arvostaa musiikkia ja tekijöiden ammattitaitoa”, JVG kannustaa.
Julkisena tarjouksensa jättäneet tahot ilmoitetaan kampanjan ollessa käynnissä, ja tehtyjen tarjousten määrää voi seurata livenä kampanjan verkkosivuilta. Tarjousten jättäminen sulkeutuu 25.11.2025. Artistin valitsema ostaja julkistetaan joulukuun alussa.
Mistä kampanjassa on kyse?
Gramex ja JVG käynnistivät 28.10.2025 Musiikin arvo -kampanjan, jossa myydään ensimmäistä kertaa Suomen historiassa artistin uusi biisi vain yhtenä vinyylisinglenä halukkaalle ostajalle. Ostajaksi ei valita pelkän summan perusteella, vaan sen mukaan, kuka osaa perustella musiikin merkityksen.
Kampanjan tuotto ohjataan lyhentämättömänä RockCamp ry:lle, joka tarjoaa nuorille kiusaamisvapaata, matalan kynnyksen bänditoimintaa ympäri Suomen. Lue lisää RockCampin toiminnasta täältä.
👉 Lue lisää ja tee tarjous: gramex.fi/musiikin-arvo
Gramex - For The Music
Gramex on äänitemusiikin esittäjien ja tuottajien tekijänoikeusjärjestö. Teemme töitä, jotta äänitteillä esiintyvät muusikot ja tuottajat saisivat työstään korvauksen ja jotta yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää musiikkia helposti, arvoa tuottavasti ja vastuullisesti. Meillä on yli 60 000 asiakassopimusta musiikin esittäjien ja tuottajien kanssa sekä noin 32 000 korvauksia maksavaa asiakasta.
Tärkeintä meille on musiikki. Olemme kiitollisia, että saamme osaltamme auttaa musiikkia menestymään ja siten tuoda maailmaan lisää iloa, hyvinvointia ja elämyksiä.
