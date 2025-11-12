Espoon kaupungin kuudesluokkalaisten perinteistä itsenäisyysjuhlaa vietetään 28. marraskuuta

Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.

EspooOppii

Instagram

Threads

Espoon kaupunki

Facebook

LinkedIn

Instagram