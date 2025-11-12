Espoon kaupungin kuudesluokkalaisten perinteistä itsenäisyysjuhlaa vietetään 28. marraskuuta
Espoon kuudesluokkalaisten itsenäisyysjuhlaa vietetään jälleen perinteiseen tapaan. Tänä vuonna oppilaat juhlivat yhdessä Opinmäessä perjantaina 28.11.2025.
Kuudesluokkalaisten itsenäisyysjuhla järjestettiin ensimmäisen kerran Suomen satavuotisjuhlavuonna 2017. Tänä vuonna musiikista vastaa Helsingin poliisisoittokunta.
"Poliisin on tärkeää olla lasten elämässä mukana myös myönteisissä hetkissä – ei vain silloin, kun on hätä. Espoon lapsille tästä päivästä muodostuu varmasti elämys, joka kantaa pitkään," toteaa Sami Ruusuvuori, Helsingin poliisisoittokunnan ylikapellimestari.
Päivän aikana järjestetään kolme juhlaa, joihin osallistuu yhteensä noin 4 000 oppilasta opettajineen. Tilaisuus alkaa juhlamaljan kohotuksella, jonka jälkeen oppilaat tervehtivät kaupungin edustajia. Lisäksi ohjelmassa on juhlapuheita, tanssia Helsingin poliisisoittokunnan säestämänä sekä Maamme-laulu suomeksi ja ruotsiksi.
Median edustajat ovat tervetulleita ensimmäiseen juhlaan klo 8:15. Ensimmäisen juhlan juhlapuheen pitää Espoon kaupungin uusi kaupunginjohtaja Kai Mykkänen. Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon, jotta voimme lähettää tarkemmat tiedot ja ohjeet juhlaan liittyen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Netta Huuskonen
viestintäasiantuntija
suomenkielinen perusopetus
puh. 040 636 8227
netta.huuskonen@espoo.fi
Lena Hinkkanen
viestintäasiantuntija
ruotsinkieliset sivistyspalvelut
puh. 040 636 9475
lena.hinkkanen@espoo.fi
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.
