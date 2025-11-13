Uusi mikroliikennelupa otetaan käyttöön
Espoon kaupungin Tekninen lautakunta päättää uuden mikroliikenneluvan käyttöönotosta 19.11.2025. Kesällä 2025 tehty lakimuutos vaatii, että kaupungit luvittavat alueellaan toimivat mikroliikennepalveluita tarjoavat yritykset viimeistään vuoden 2026 alusta alkaen.
Lupa tulee myöntää kaikille sitä hakeville tahoille, jotka täyttävät lain määrittämät hakukriteerit. Espoolle uusi lupa antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet valvoa ja ohjata palveluntarjoajien sekä palveluita käyttävien toimintaa. Laki määrittää tarkoin, millaisia rajoituksia kaupunki voi vuokrattaville sähköpotkulaudoille asettaa.
Yleiset rajoitukset varmistavat turvallisuutta
Espoo on muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa rajoittanut vapaaehtoisiin sopimuksiin perustuen yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen käyttöä jo useita vuosia. Pääosin rajoitusten isot linjat jatkuvat ennallaan. Päiväsaikaan laudoilla saa ajaa enintään 20 km/h ja arkiöinä 15 km/h. Viikonloppuöinä sekä vappuna laudat ovat käyttökiellossa klo 00-05 välillä. Rajoituksilla pyritään ennaltaehkäisemään tapaturmia.
”Merkittävin liikenneturvallisuuteen vaikuttava muutos on kuitenkin kesällä voimaantullut mikroliikennettä koskeva promilleraja sekä ikäraja, joka koskee myös yksityisomisteisia mikroliikkumisvälineitä. Päihtyneenä ajo sekä sähköpotkulaudan luovuttaminen alle 15-vuotiaalle ovat nykyisin rangaistavia tekoja.”, kertoo kaupunkiliikennepäällikkö Pauliina Kuronen. ”Jalkakäytävällä ajaminen sekä useamman ihmisen yhtäaikainen ajo samalla laudalla ovat ennenkin olleet laitonta.” hän jatkaa.
Kaupunki on huolissaan siitä, että tieto lakimuutoksesta ei ole vielä saavuttanut espoolaisia, eikä mikroliikennettä koskevia sääntöjä tunneta riittävästi.
Alueelliset rajoitukset vilkkaimmille alueille
Mikroliikenneluvan käyttöönoton yhteydessä kaupunki julkaisee päivitetyt alueelliset rajoitukset, jotka pitävät sisällään kaupunkitilaan merkittyjä sähköpotkulautojen pysäköintipisteitä, sekä sovellusohjauksella toteutettavia pysäköintikieltoalueita, käyttökieltoalueita sekä alhaisen ajonopeuden alueita. Rajoituksilla pyritään ohjaamaan potkulautojen käyttöä etenkin siellä, missä niiden käyttö on vilkasta ja vaikutukset esteettömyyteen ja liikenneturvallisuuteen ovat suurimmat.
Pysäköintiä ohjataan etenkin Matinkylässä, Leppävaarassa, Tapiolassa ja Otaniemessä, sekä joukkoliikenteen solmukohdissa, joissa sähköpotkulautojen käyttö on yleistä. Uusia merkittyjä pysäköintipisteitä toteutetaan seuraavaa kautta varten noin 150 kappaletta. Sovellusohjaus perustuu GPS-teknologiaan. Esimerkiksi kaupunkikeskuksiin sijoittuvilla alhaisen ajonopeuden alueilla laudan kuljettaja voi ajaa enintään 10 km/h, koska lauta hidastuu itsestään rajoitusalueelle saapuessaan.
Talvikunnossapidon sujuvuuden turvaamiseksi kaupunki määrittää lupaehdoissa mikroliikenteen operointikauden, eli ajankohdan, jolloin palvelut voivat olla toiminnassa.
Nykyisin Espoossa toimii neljä sähköpotkulautapalveluita tarjoavaa yritystä, keskimäärin laudoilla tehdään noin 10 000 matkaa päivässä.
Lisätiedot:
Pauliina Kuronen
kaupunkiliikennepäällikkö
pauliina.kuronen@espoo.fi
040 6343548
