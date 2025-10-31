Logomolle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki

Logomolle on myönnetty Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) -merkki tunnustuksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun edistämiseksi.

Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin kehittämä valtakunnallinen kestävän matkailun ohjelma, jossa huomioidaan ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset kestävyyden ulottuvuudet. Ohjelmaan hyväksyttävät toimijat sitoutuvat tekemään jatkuvaa vastuullisuustyötä sekä toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Logomossa vastuullisuustyö on ollut osa toimintaa jo vuosien ajan. Toimenpiteitä on tehty erityisesti energiatehokkuuden, materiaalien kierrätyksen, jätteiden käsittelyn sekä vedenkulutuksen saralla.

”Olemme tehneet määrätietoista työtä vastuullisuuden kehittämiseksi, ja on hienoa saada tälle tunnustusta. STF-merkki osoittaa, että olemme oikealla tiellä ja että vastuullisuustyömme näkyy myös ulospäin. Logomolle on aiemmin myönnetty myös Ekokompassi-sertifikaatti, joka vahvistaa sitoutumistamme ympäristövastuulliseen toimintaan”, kertoo Logomon toimitilapäällikkö, vastuullisuustiimin jäsen Kirsi Ranta.

Logomon tavoitteena on tarjota asiakkailleen kestävästi toteutettuja tapahtumia ja elämyksiä sekä toimia esimerkkinä vastuullisen tapahtumaliiketoiminnan kehittämisessä Suomessa.



Tietoa Visit Finlandista:

Visit Finland vastaa ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä ja tukee matkailualan yrityksiä kestävän ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä. Visit Finland on osa Business Finlandia.

Lisätietoa: www.visitfinland.fi



Lisätietoja Logomon vastuullisuudesta osoitteesta logomo.fi/info/vastuullisuus