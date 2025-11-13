Vammaispalveluihin yksi puhelinnumero uusille asiakkaille, kiireellisille asioille ja yhteistyökumppaneille 1.12. alkaen
Keski-Suomen hyvinvointialueen vammaispalvelut ottaa 1.12.2025 alkaen käyttöön uuden puhelinnumeron, johon yhteyttä voivat ottaa virka-aikana erityisesti vammaispalveluiden uudet asiakkaat, kiireellisissä asioissa kaikki vammaispalveluiden asiakkaat ja yhteistyötahot. Puhelimeen vastaa koko Keski-Suomen hyvinvointialuetta palveleva uusi vammaispalveluiden ensiarviotiimi. Joulukuun alussa myös vammaissosiaalityön tiimit muuttuvat niin, että asiakkaita palvellaan aluejaon sijaan kohderyhmien mukaan kolmessa tiimissä. Muutokset eivät vaikuta asiakkaille myönnettyihin palveluihin.
Ensiarviotiimi ja yksi numero parantaa palvelua
Uusi ensiarviotiimin numero on 014 336 5650 ja se vastaa 1.12.2025 alkaen maanantaista perjantaihin kello 9–15.
– Muutos, eli yksi numero ja palvelun uudelleenorganisointi ensiarviotiimiin parantaa palvelua, vahvistaa vammaispalveluiden ohjausta ja neuvontaa sekä yhtenäistää virka-aikana vireille tulevien asioiden kiireellisyyden arviointia hyvinvointialueella, palvelupäällikkö Elina Hienola kuvaa.
Ensiarviotiimi selvittää asiakkaan asian kiireellisyyden. Asiakkaan asia voidaan hoitaa jo puhelimessa tai asiakas ohjataan eteenpäin toisen tiimiin asiakkaaksi. Ensiarviotiimiltä saa myös ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi vammaispalvelujen hakemisesta. Asiakas voi soittaa numeroon myös silloin, kun hän kokee asiansa kiireelliseksi, eikä saa kiinni omatyöntekijäänsä.
Työntekijöiden omat puhelinnumerot eivät muutu, vaan asiakkaat voivat soittaa työntekijälle entisiin numeroihin. Vammaispalveluiden asiakkaana olevien asiat hoidetaan kuten ennenkin, omatyöntekijän toimesta.
Vammaissosiaalityön tiimijako muuttuu
Joulukuun alusta lähtien myös vammaissosiaalityön tiimijako muuttuu niin, että asiakkaita palvellaan jatkossa kolmessa tiimissä: yksi tiimi palvelee alaikäisiä asiakkaita, toinen asumisen tuen asiakkaiden ja kolmas kotona asuvia asiakkaita. Uuden tiimijaon myötä jatketaan hyvinvointialueella hyvin alkanutta asiakkaiden palveluiden yhtenäistämistä.
– Muutoksen myötä myös asiantuntijuus kasvaa vammaissosiaalityössä, ja työparityö sekä sijaistukset mahdollistuvat paremmin niilläkin alueilla, joilla työntekijäresurssi on ollut ohuempi, palvelupäällikkö Elina Hienola selventää.
Tiimimuutoksen myötä asiakkaille myönnettyihin palveluihin ei tule muutoksia, eikä muutos edellytä asiakkailta yhteydenottoa vammaissosiaalityöhön. Joillakin asiakkailla omatyöntekijä voi vaihtua, mutta muuten asiakkaan palvelut jatkuvat kuten ennenkin.
– Kerromme mahdollisesta omatyöntekijän muutoksesta asiakkaillemme, kun asioimme heidän kanssaan, palvelupäällikkö Elina Hienola kertoo.
Vammaispalveluiden hakemukset palautetaan jatkossa eli 1.12. alkaen Äänekosken, Jyväskylän, Laukaan ja Jämsän toimipisteisiin. Uudet toimitusosoitteet päivitetään verkkosivuilta löytyviin hakemuksiin, joista palautusosoitteen voi tarkistaa. Muissa toimipisteissä ei enää vastaanoteta hakemuksia.
Yhteyshenkilöt
Palvelupäällikkö Elina Hienola, p. 050 331 2737, elina.hienola(at)hyvaks.fi, vammaispalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
Johtava sosiaalityöntekijä Sanna Hänninen, p. 050 570 3455, sanna.m.hanninen(at)hyvaks.fi, vammaispalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
Johtava sosiaalityöntekijä Suvi Hirvimäki, p. 040 1945882, suvi.l.hirvimaki(at)hyvaks.fi, vammaispalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
Johtava sosiaalityöntekijä Heidi Oranen, p. 040 169 9427 heidi.oranen(at)hyvaks.fi, vammaispalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
Johtava sosiaalityöntekijä Anna-Maija Karstu, p. 040 482 9674, anna-maija.karstu(at)hyvaks.fi, vammaispalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
