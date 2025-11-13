Jouko Lehtolan Säätiön Nuori Sankari -palkinnon saa lahtelainen valokuvaaja Antti Sepponen

Jouko Lehtolan Säätiö myöntää Nuori sankari -palkinnon nyt kolmatta kertaa. Elokuvaohjaaja Virpi Suutari valitsi kymmenen finalistin joukosta tämän vuoden Nuoren Sankarin. Tällä kertaa Jouko Lehtolan säätiö valitsi finalistit yhteistyössä Valokuvataiteilijoiden liiton kanssa. Taiteilijalle avautuvan näyttelymahdollisuuden lisäksi palkintoon sisältyy 5000 euron rahapalkinto.

Suutari perustelee valintaansa näin:

“Antti Sepponen kuvaa tavallista epätavallisesti. Arkisen alta pilkottaa jokin outo ja näkymätön, jonka tunnistamme. Epäkonventionaalisilla rajauksillaan ja raa’alla valonkäytöllään hän nostaa esiin arkisen alta näkymättömän – ihmisen hiljaisuuden ja yksinäisyyden. Sepposen kuvat nyrjäyttävät. Ne saavat meidät näkemään tarkemmin kanssaihmiset ja näyttämöt, joissa yritämme selviytyä. Sepposen kuvissa on rumuutta ja rosoa, mutta iso annos myös huumoria ja rakkautta.”

Valokuvagalleria Hippolyten Nuori Sankari -näyttely esittelee Sepposen kuvasarjan, jossa hän osoittaa rakkauttaan kotikaupunkiinsa. Teoksissa Sepponen tarkastelee kaupunkitilaa perilahtelaisen linssin läpi, ja kuvat kutsuvat kohtaamaan ihmiset aitoudessaan ja hetken herkkyydessä. Yksityiskohtien kautta hän löytää arjesta odottamattomia tilanteita ja rakentaa niistä omaleimaisen visuaalisen tulkintansa. Näitä Sepposen visuaalisia kertomuksia yhdistää dokumentaarinen tarkkuus ja taiteellinen näkemys. Kuvasarja on toteutettu vuosina 2012–2024. Näyttelyä täydentävät valokuvateosten ohella taskukokoinen näyttelyjulkaisu ja muu oheismateriaali.

Näyttelyn aikana yleisöllä on mahdollisuus tutustua myös Nuori Sankari -palkinnon muihin finalisteihin Hippolyten Studiotilassa.

Antti Sepponen (s. 1991) on Lahdessa asuva ja työskentelevä valokuvaaja. Hänen työskentelylleen on ominaista uteliaisuus sekä halu tarkastella elämää inhimillisesti ja aidosti, usein pieni pilke silmäkulmassa. Sepponen toteuttaa sekä pitkiä omaehtoisia projekteja että monipuolisia kaupallisia toimeksiantoja. Sepponen on valmistunut Lahden kansanopiston valokuvauslinjalta vuonna 2012. Vuonna 2011 alkunsa saanut Lahtiblogi on Sepposen ja hänen ystäviensä hanke. Blogi on sittemmin muodostunut eräänlaiseksi kulttihitiksi, jolla on edelleen vankka seuraajakunta.

Antti Sepposen näyttely on toteutettu yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa ja Artproofin tuella.

__

Jouko Lehtolan Säätiö myöntää Nuori sankari -palkinnon kahden-kolmen vuoden välein seuraavin kriteerein: palkinnon saajan tulee olla lupaava nuori valokuvaaja, joka ei vielä ole laajasti tunnettu, on alle 36-vuotias, omaehtoinen ja omaperäinen tekijä, joka ei tee kuvia (ainoastaan) toimeksiannoista ja jolla on”entusiastinen ote” valokuvaukseen. Nuori sankari palkintoa ei voi hakea, vaan Jouko Lehtolan Säätiö myöntää palkinnon valitsemalleen henkilölle.

Jouko Lehtolan Säätiö hallinnoi Jouko Lehtolan taiteellista tuotantoa. Säätiön tarkoituksena on tukea dokumentaariseen valokuvaukseen suuntautuneita nuoria valokuvaajia, sekä ylläpitää ja vaalia säätiön perustajan taiteellisen tuotannon tuntemusta ja levitystä.