KUTSU medialle - Marguerite Humeau: Soihdut
Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan HAMissa avautuvaan uuteen näyttelyyn keskiviikkona 19.11. klo 11–12.
Marguerite Humeau: Soihdut -näyttely muuttaa toisen HAMin suurista kaarihalleista ennennäkemättömään muotoon. Kyseessä on kovassa kansainvälisessä nosteessa olevan ranskalaisen taiteilijan ensiesiintyminen Suomessa. Humeaun luonnonmuodoista inspiroituneet ja muun muassa alabasterista, syanobakteereista ja mehiläisvahasta valmistetut veistokset heräävät henkiin valon ja äänen myötä. Näyttely on avoinna 21.11.2025–15.3.2026.
Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan näyttelyyn keskiviikkona 19.11. klo 11–12. Tavattavissa ovat taitelija Marguerite Humeau sekä HAMin museonjohtaja ja näyttelyn kuraattori Arja Miller.
Paikka: HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8
Ilmoittautumiset: Tiistaihin 18.11. klo 15 mennessä: maarit.kivisto@hamhelsinki.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maarit KivistöTiimiesihenkilö, mediaviestintäHAM Helsingin taidemuseo / viestintä ja markkinointiPuh:+358 40 485 5687maarit.kivisto@hamhelsinki.fi
Linkit
HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omasta taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. Vuoden 2023 alusta HAM on toiminut Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvana säätiönä.
Muut kielet
