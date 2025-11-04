HAM Helsingin taidemuseo

KUTSU medialle - Marguerite Humeau: Soihdut

13.11.2025 14:15:00 EET | HAM Helsingin taidemuseo | Tiedote

Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan HAMissa avautuvaan uuteen näyttelyyn keskiviikkona 19.11. klo 11–12. 

Marguerite Humeau: The Holder of Wasp Venom, 2023. © Marguerite Humeau. Kuva © White Cube (Julia Andréone).
Marguerite Humeau: Soihdut -näyttely muuttaa toisen HAMin suurista kaarihalleista ennennäkemättömään muotoon. Kyseessä on kovassa kansainvälisessä nosteessa olevan ranskalaisen taiteilijan ensiesiintyminen Suomessa. Humeaun luonnonmuodoista inspiroituneet ja muun muassa alabasterista, syanobakteereista ja mehiläisvahasta valmistetut veistokset heräävät henkiin valon ja äänen myötä. Näyttely on avoinna 21.11.2025–15.3.2026.

Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan näyttelyyn keskiviikkona 19.11. klo 11–12. Tavattavissa ovat taitelija Marguerite Humeau sekä HAMin museonjohtaja ja näyttelyn kuraattori Arja Miller.

Paikka: HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8

Ilmoittautumiset: Tiistaihin 18.11. klo 15 mennessä: maarit.kivisto@hamhelsinki.fi 

HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omasta taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset.

