Alko antaa nuorille äänen: Etiketistä Zetiketin erikoisnumero

Alkon asiakaslehti Etiketti on yksi Suomen pitkäikäisimmistä aikakauslehdistä. Etiketti täytti tänä vuonna 60 vuotta. Sen kunniaksi Alko päätti luoda lehdestä erikoisnumeron, jossa nuorten ääni pääsee esiin. Nuorten aikuisten työryhmä suunnitteli Zetiketti-erikoisnumeron yhdessä vakituisen toimituksen kanssa. Nuoret tuottivat Etiketti-sisältöä myös somekanaviin.

”Halusimme kuulla Z-sukupolven* näkökulmia ja selvittää, mitkä juoma- ja ruokamaailman aiheet nuoria aikuisia tällä hetkellä kiinnostavat. Lisäksi oli kutkuttavaa tuoda yhteen z-sukupolvi ja perinteinen printtilehti. Samalla nuoret saivat kokeilla media-alan työtä käytännössä. Lehti sai nimekseen Zetiketti z-sukupolven mukaan”, kertoo Etiketin päätoimittaja Sari Karjalainen.



”Mukana olevat nuoret olivat raikkaan suorasanaisia ja onnistuivat myös yllättämään:

heitä kiinnostaa yhä enemmän käsillä tekeminen ja kaikenlainen elämisen tahdin hidastaminen. Printtilehteä he pitivät kiinnostavana vaihtoehtona ruuduilta kulutettaville kanaville.”

Ruokaohjeet sovitettu pieneen budjettiin

Yksi nuorten tekijöiden esiin nostama ilmiö oli nuorten yksinäisyys. Koronavuosien jälkeen yhä useampi alkoi kaivata ihmisten tapaamista ja yhteisöllisyyttä. Myös ruoan hinta askarrutti: miten onnistuu monipuolinen ruoanlaitto opiskelijabudjetilla?

Kaikki ryhmän havainnot ja ideat näkyvät Zetiketin erikoisnumerossa. Lehdestä löytyy muun muassa artikkeli ystävien löytämisestä. Juomasuositukset ja ruokaohjeet on sovitettu pieneen budjettiin.



Zetiketti-työryhmässä mukana ollut Santeri Kinnunen kuvailee kokemuksiaan: ”Projekti oli mahtava! Oli siistiä, että pääsimme vaikuttamaan ja meitä kuunneltiin aidosti pitkin lehden tekoa. Meiltä kysyttiin mielipiteitä ja näkökulmia. Resepteissä vaikutimme siihen, mikä nuoria aikuisia kiinnostaa. Saatiin konkaritekijöiltä paljon oppia ja pääsimme näkemään, millaista lehden tuotanto on.”

Lehti on saatavilla maksutta kaikissa Alkon myymälöissä marraskuusta helmikuun alkuun. Lehteä voi lukea myös verkossa osoitteessa alko.fi/etiketti. Zetiketti ilmestyy myös ruotsinkielisenä versiona Zetiketten.

*Z-sukupolveen kuuluvat vuosina 1997–2012 syntyneet. Heitä kutsutaan usein diginatiiveiksi, koska he ovat kasvaneet internetin, älypuhelimien ja sosiaalisen median maailmassa, eivätkä he ole kokeneet aikaa ilman niitä.

Zetiketti-työryhmä

Oskari Holopainen (22) opiskelee kolmatta vuotta valokuvausta. Hän on kiinnostunut kuvataiteista, kirjoittamisesta ja yhteisöllisyydestä. Oskari kuvaa vain filmille, ja Zetikettiin hän kuvasi henkilökuvan sekä kuvat juttuun Ystävä löytyi rappukäytävästä.

Kotimaisesta ruoasta kiinnostunut Milla Honkanen (31) tekee yrityksille somesisältöä ja ruokastailauksia sekä on työskennellyt myös Alkon myyjänä Mäntyharjulla. Hän testasi lehteä varten ruokaohjeita, muun muassa Dubai-suklaatorttujen reseptit. Hän myös valmisti annokset lehden ruokakuviin.

Santeri Kinnunen (23) perusti puutarha- ja siivousalan yrityksen jo 14-vuotiaana ja työskenteli lukion jälkeen matkaoppaana. Zetiketti-numeroon hän haastatteli ruokavaikuttajaa. Etikettiä tuottavassa Generossa työskentelevänä Santeri piti myös projektin ajan monia lankoja käsissään.

Hanna Kiventöyry (26) teki gradunsa siitä, miten some on yhteydessä ihmisten ruokavalintoihin. Hän laati Zetiketti-numeroon jutun käsitöitä harrastavasta alkolaisesta sekä loi ohjeet lyttyperunapizzaan ja joulukauden hauskaan glögikuulamisuun. Hän myös testasi reseptejä ja oli mukana ruokakuvauksissa.

Rosa Larkamaa (23) tekee yrityksensä kautta markkinointia. Hän on toiminut myös kynsienhoitoalalla. Rosa on kiinnostunut henkilöbrändäyksestä. Hän teki lehteen jutun ystävien löytämisestä aikuisena ja haastatteli tutkijaa nuorten somekäyttäytymisestä.

Anni Wallenius (21) opiskelee 3D-animointia. Hän on innostunut japanilaisesta kulttuurista ja harrastaa piirtämistä, ruoanlaittoa ja valokuvausta. Zetikettiin hän piirsi Ensi numerossa -sivun kuvan.



