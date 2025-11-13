Turvallisuuslautakunnan seuraava kokous on 19.11.2025

Keski-Suomen hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus tuodaan turvallisuuslautakunnalle tiedoksi. Tammi–syyskuun tulos oli 44,2 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja koko vuoden alijäämän ennustetaan olevan noin 80,8 miljoonaa euroa. Sopeuttamistoimenpiteistä on toteutunut runsas puolet ja talouden tasapainottaminen jatkuu.

Turvallisuuslautakunta antaa kokouksessaan lausunnon hyvinvointialuejohtajan vuoden 2026 talousarvioesityksestä ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2027–2030. Esityksen mukaan talouden alijäämän kasvu saadaan taittumaan vuonna 2026, jolloin alue tekee nollatuloksen. Kertyneet alijäämät on tarkoitus kattaa vuoteen 2030 mennessä.

Talousarvio sisältää noin 58 miljoonan euron sopeuttamistoimet. Tavoitteena on vakauttaa talous sekä turvata lakisääteiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2026 on nolla euroa.

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta

Turvallisuuslautakunta antaa kokouksessa lausunnon hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta, joka ohjaa palvelujen kehittämistä vuosille 2026–2030. Strategian tavoitteena on turvata keskisuomalaisille ihmislähtöiset, vaikuttavat ja taloudellisesti kestävät palvelut, jotka vastaavat väestön muuttuvaan tarpeeseen.

Palvelustrategia määrittää suuntaviivat palvelujen järjestämiselle ja johtamiselle sekä kytkeytyy tiiviisti hyvinvointialuestrategiaan ja talouden tasapainottamiseen. Se perustuu laajaan osallistamiseen, jossa asukkaita, henkilöstöä ja sidosryhmiä kuullaan eri tavoin, ja sen tavoitteet viimeistellään lausuntokierroksen perusteella.

Strategian painopisteinä ovat ihmislähtöiset palvelut, yhteistyön ja kumppanuuden vahvistaminen sekä muutoskyky ja varautuminen. Palvelustrategia ja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelma muodostavat kokonaisuuden, joka tukee hyvinvointialueen strategista johtamista ja asukkaiden arjen sujuvuutta.

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkotyön toisesta vaiheesta

Turvallisuuslautakunta käsittelee myös palveluverkkotyön toisen vaiheen esitystä, jossa linjataan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen vuosille 2026–2030. Työn tavoitteena on turvata asukkaiden palvelujen saatavuus ja jatkuvuus sekä sopeuttaa palveluverkko käytettävissä olevaan rahoitukseen.

Palveluverkkotyössä kehitetään monikanavaista palveluverkkoa, joka yhdistää digitaaliset, liikkuvat, kotiin vietävät ja fyysisissä toimipisteissä saatavat palvelut. Toisessa vaiheessa esitetään muun muassa terveysasemaverkon ja suun terveydenhuollon keskittämistä, liikkuvien palvelujen konseptin täsmentämistä sekä ikääntyneiden palvelujen kehittämistä painottaen kevyempiä palvelumuotoja.

Palveluverkkoa tiivistetään kustannustehokkaasti ja tilankäyttöä tehostetaan turvallisuutta ja palvelujen laatua vaarantamatta.

Kokouksessa käsitellään lisäksi läsnäolo- ja puheoikeuksien lisäämistä nuorisovaltuuston kokouksiin.

Kokouksen esityslista:

Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.