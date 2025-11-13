Turvallisuuslautakunnan seuraava kokous on 19.11.2025
Kokouksen asialistalla ovat muun muassa Keski-Suomen hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus, vuoden 2026 talousarvioesitys sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia ja palveluverkkotyön toinen vaihe.
Keski-Suomen hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus tuodaan turvallisuuslautakunnalle tiedoksi. Tammi–syyskuun tulos oli 44,2 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja koko vuoden alijäämän ennustetaan olevan noin 80,8 miljoonaa euroa. Sopeuttamistoimenpiteistä on toteutunut runsas puolet ja talouden tasapainottaminen jatkuu.
Turvallisuuslautakunta antaa kokouksessaan lausunnon hyvinvointialuejohtajan vuoden 2026 talousarvioesityksestä ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2027–2030. Esityksen mukaan talouden alijäämän kasvu saadaan taittumaan vuonna 2026, jolloin alue tekee nollatuloksen. Kertyneet alijäämät on tarkoitus kattaa vuoteen 2030 mennessä.
Talousarvio sisältää noin 58 miljoonan euron sopeuttamistoimet. Tavoitteena on vakauttaa talous sekä turvata lakisääteiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2026 on nolla euroa.
Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta
Turvallisuuslautakunta antaa kokouksessa lausunnon hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta, joka ohjaa palvelujen kehittämistä vuosille 2026–2030. Strategian tavoitteena on turvata keskisuomalaisille ihmislähtöiset, vaikuttavat ja taloudellisesti kestävät palvelut, jotka vastaavat väestön muuttuvaan tarpeeseen.
Palvelustrategia määrittää suuntaviivat palvelujen järjestämiselle ja johtamiselle sekä kytkeytyy tiiviisti hyvinvointialuestrategiaan ja talouden tasapainottamiseen. Se perustuu laajaan osallistamiseen, jossa asukkaita, henkilöstöä ja sidosryhmiä kuullaan eri tavoin, ja sen tavoitteet viimeistellään lausuntokierroksen perusteella.
Strategian painopisteinä ovat ihmislähtöiset palvelut, yhteistyön ja kumppanuuden vahvistaminen sekä muutoskyky ja varautuminen. Palvelustrategia ja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelma muodostavat kokonaisuuden, joka tukee hyvinvointialueen strategista johtamista ja asukkaiden arjen sujuvuutta.
Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkotyön toisesta vaiheesta
Turvallisuuslautakunta käsittelee myös palveluverkkotyön toisen vaiheen esitystä, jossa linjataan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen vuosille 2026–2030. Työn tavoitteena on turvata asukkaiden palvelujen saatavuus ja jatkuvuus sekä sopeuttaa palveluverkko käytettävissä olevaan rahoitukseen.
Palveluverkkotyössä kehitetään monikanavaista palveluverkkoa, joka yhdistää digitaaliset, liikkuvat, kotiin vietävät ja fyysisissä toimipisteissä saatavat palvelut. Toisessa vaiheessa esitetään muun muassa terveysasemaverkon ja suun terveydenhuollon keskittämistä, liikkuvien palvelujen konseptin täsmentämistä sekä ikääntyneiden palvelujen kehittämistä painottaen kevyempiä palvelumuotoja.
Palveluverkkoa tiivistetään kustannustehokkaasti ja tilankäyttöä tehostetaan turvallisuutta ja palvelujen laatua vaarantamatta.
Kokouksessa käsitellään lisäksi läsnäolo- ja puheoikeuksien lisäämistä nuorisovaltuuston kokouksiin.
Kokouksen esityslista:
Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Vammaispalveluihin yksi puhelinnumero uusille asiakkaille, kiireellisille asioille ja yhteistyökumppaneille 1.12. alkaen13.11.2025 13:15:58 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen vammaispalvelut ottaa 1.12.2025 alkaen käyttöön uuden puhelinnumeron, johon yhteyttä voivat ottaa virka-aikana erityisesti vammaispalveluiden uudet asiakkaat, kiireellisissä asioissa kaikki vammaispalveluiden asiakkaat ja yhteistyötahot. Puhelimeen vastaa koko Keski-Suomen hyvinvointialuetta palveleva uusi vammaispalveluiden ensiarviotiimi. Joulukuun alussa myös vammaissosiaalityön tiimit muuttuvat niin, että asiakkaita palvellaan aluejaon sijaan kohderyhmien mukaan kolmessa tiimissä. Muutokset eivät vaikuta asiakkaille myönnettyihin palveluihin.
Itsemurhan tehneiden muistopäivä 16.11. – Itsemurhan ehkäisyn palveluketju tukee itsetuhoisia henkilöitä, heidän läheisiään ja ammattilaisia13.11.2025 11:26:03 EET | Tiedote
Suomessa teki vuonna 2024 itsemurhan 761 ihmistä. Keskimäärin kaksi ihmistä teki itsemurhan joka päivä. Joka toinen heistä oli asioinut terveydenhuollossa viikon sisällä ennen kuolemaansa. Keski-Suomen hyvinvointialueella on tehty Itsemurhien ehkäisyn palveluketju, joka kokoaa yhteen tiedon, tuen ja toimintamallit itsetuhoisen henkilön, hänen läheisensä ja ammattilaisten avuksi.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.11.2025 20:56:18 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.11.2025 Maastoliikenneonnettomuus Jämsä Puukuormaa hakenut kuorma-auto kaatui tuntemattomasta syystä kenolleen tien viereen Jämsänjärventiellä. Kuorma-autosta kaatumisen yhteydessä tuli pieni polttoainevuoto maastoon. Kuorma-auto pysyi koko tapahtuman ajan pystyssä. Polttoainevuoto saatiin imeytettyä ajoissa imeytysmatoille ja pieni määrä polttoainetta päätyi maastoon. Saastunut maa-aines kerättiin pois ja toimitettiin hävitettäväksi. Pelastuslaitoksen tehtävänä oli varmistaa polttoainevuodon tyrehdytys ja saastuneen maa-aineksen keräys.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.11.2025 16:31:01 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.11.2025 Rakennuspalo: Keskisuuri, Äänekoski Ouluntie Autotalli oli syttynyt toistaiseksi tuntemattomasta syystä palamaan. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennus oli jo täydenpalon vaiheessa. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi muiden rakennuksien suojaaminen. Palossa tuhoutui lisäksi henkilöauto.
Hyvinvointialuejohtajan haku avoinna 14.11.-17.12.11.11.2025 17:45:51 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 11.11., että hyvinvointialuejohtajan virka on haettavana ajalla 14.11.-17.12. Virka täytetään aluevaltuuston päätöksen mukaisesti kuuden vuoden määräajaksi.
