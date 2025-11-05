Yhteistyötä, tietoa ja tulevaisuuteen katsomista: ELY-keskus toi työllisyystoimijat yhteen – yhteinen katse kohti vaikuttavampia palveluja

Työllisyyspalveluiden siirto kunnille vuoden alussa on käynnistynyt eritahtisesti ja eriluonteisissa lähtökohdissa. Useat alueet kamppailevat samanaikaisesti kasvavan työttömyyden, nuorten vaikean työmarkkinatilanteen sekä palveluiden vaikuttavuuden kehittämisen kanssa. Samaan aikaan kunnissa ja työllisyysalueilla on nähtävissä myös aitoa sitoutumista ja onnistumisia.

– Uusien työllisyysalueiden onnistuminen on ratkaisevaa alueiden elinvoimalle. Tässä tilanteessa yhteinen tiedonvaihto, kehittämisote ja yhteisten ratkaisujen etsiminen on tärkeämpää kuin koskaan, toteaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtaja Jan Blomberg.

Ylä-Savo on onnistunut erityisen hyvin sekä työttömyyden hillinnässä että asiakaspalvelun laadussa, kun taas Keski-Savossa on pidetty huolta henkilökohtaisesta palvelukontaktista ja suunnitelmien ajantasaisuudesta. Kuopiossa puolestaan kehitetään ennakoivasti uusia toimintamalleja, kuten digitaalisia palvelupolkuja ja maahanmuuton tukea.

Katse on nyt eteenpäin

Pohjois-Savon työllisyyskehitys näyttää jatkuvan haasteellisena, mutta samalla elinkeinoelämän suunnalta näkyy valonpilkahduksia, erityisesti pk-yritysten suunnalta. Uudistuksen tavoitteena on tuoda palvelut lähemmäksi asiakkaita ja tiivistää työllisyys-, osaamis- ja elinkeinopolitiikan kytköksiä. Näiden onnistuminen vaatii yhteistä otetta ja vaikuttavaa yhteistyötä, jota tilaisuudessa nyt rakennettiin.



Joulukuun alussa Kuopion työllisyysalueen johtajana aloittava Tiina Mäenpää kuvailee, että on tärkeää kokoontua yhteen jakamaan ajatuksia ja käsitellä asioita, joihin ei ole yksiselitteisiä ja yksikertaisia ratkaisuja.

– Tarvitaan monitoimijuutta ja yhteistä ajattelua, kun tehdään analyyseja ja johtopäätelmiä eri näkökulmista. Ymmärrys syntyy keskustelujen kautta, Mäenpää tiivistää.

Mäenpää kertoo aloittavansa uudessa tehtävässä työllisyysaluejohtajana hyvillä mielin.

– Kuopiossa on paljon positiivista pöhinää ja kehityksen potentiaalia. Vaikka työllisyyden hoidossa on alueellista eroavaisuutta, on työllisyyden ympärille kytkeytyvissä ilmiöissä myös paljon yhteneväisyyksiä, Mäenpää kuvailee.

Itä-Suomen elinvoimakeskus, joka aloittaa toimintansa vuonna 2026, tulee olemaan mukana rakentamassa tätä tulevaisuutta alueen toimijoiden kanssa. Se jatkaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen työtä kohti vaikuttavampia ja asiakaslähtöisempiä työllisyysratkaisuja.