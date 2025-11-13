Sekä kuntoutuksen että päivystyksen ehdotetaan jatkuvan Pietarsaaressa
Vaativa kuntoutus Pietarsaaressa jatkuu keskittyen pitkäaikaiseen kuntoutukseen. Perusterveydenhuollon päivystys on ehdotuksen mukaan jatkossakin auki 24/7. Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarvio käsitellään aluehallituksessa maanantaina 17.11.
Talousarvioehdotuksessa ehdotetaan, että Pietarsaaren sosiaali- ja terveyskeskuksen päivystys on jatkossakin auki ympäri vuorokauden. Päivystyksessä hoidetaan perustasolle kuuluvia asioita, kuten erilaisia tapaturmia, akuutteja potilaita ja annetaan jatkohoitoa ambulanssihenkilöstön antaman ensihoidon jälkeen, kun taas yhteispäivystyksessä Vaasassa on laaja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen päivystys.
– Päivystys Pietarsaaressa jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvan mukaisesti, minkä toivomme vahvistavan alueemme asukkaiden turvallisuuden tunnetta ja vähentävän sitä kokemusta, että hoitoa pitäisi hakea Keski-Pohjanmaan puolelta, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero.
Pietarsaaren kuntoutuksessa keskitytään pitkäaikaiseen kuntouttamiseen
Pietarsaaren yleislääketieteen osaston 1 ja vaativan kuntoutuksen osastot suunnitellaan yhdistettävän. Uudelta osastolta löytyy paikkoja sekä yleislääketieteen hoitoa tarvitseville että kuntoutusta tarvitseville.
– Pietarsaaressa on erittäin laadukasta kuntoutusta, jonka tuloksiin myös asiakkaat ovat tyytyväisiä. Tätä osaamista tarvitaan jatkossakin, vaikka paikkamäärä pienenee osastojen yhdistämisen myötä, sanoo ylihoitaja Johanna Syrén.
Pohjanmaalla on myös ollut suhteessa paljon vaativan kuntoutuksen osastopaikkoja muuhun Suomeen verrattuna. Paikkoja on enemmän kuin esimerkiksi Satakunnassa, jonka asukasmäärä on Pohjanmaata suurempi.
– Paikkojen tarve on myös vähentynyt, kun potilas ei vietä sairaalassa niin montaa vuorokautta kuin aiemmin ja nyt käytössä olevilla paikoilla on oikeastaan hoidettu ajoittain enemmän yleislääketieteen kuin vaativan kuntoutuksen potilaita, sairaalapalveluiden toimialajohtaja Christian Palmberg.
Pietarsaaressa kuntoutetaan etupäässä henkilöitä, jotka ovat sairauskohtauksensa tai loukkaantumisensa jälkeen saaneet akuutin hoidon keskussairaalassa. Esimerkiksi aivotapahtuman jälkeinen akuutti kuntoutus alkaa Vaasassa, mutta jatkuu Pietarsaaressa ja sitten potilaan omassa kodissa, tarpeen mukaan.
– Kuntoutus jatkuu Pietarsaaressa kuten ennenkin, mutta paikkamäärä on suhteutettu todelliseen tarpeeseen, kiteyttää Palmberg.
Hyvinvointialueella on satsattu kotona annettavaan kuntoutukseen. Kuntoutuminen kotona arkiympäristössä on tehokasta. Kotikuntoutuksen kehittäminen on yksi syy siihen, että vuodeosastopaikkoja kuntoutujille tarvitaan aiempaa vähemmän.
Aluehallitus käsittelee talousarvioehdotuksen maanantaina 17.11.2025 ja aluevaltuusto päättää siitä kokouksessaan 1.12.2025.
Yhteyshenkilöt
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Anne Salovaara-Keroaluehallituksen puheenjohtajaPuh:044 060 2660
Christian PalmbergSairaalapalveluiden toimialajohtajaPuh:040 579 6181christian.palmberg@ovph.fi
Johanna SyrénYlihoitajaPuh:040 523 9749johanna.syren@ovph.fi
Marina Kinnunenhyvinvointialueen johtajaPuh:044 323 1808marina.kinnunen@ovph.fi
Linkit
