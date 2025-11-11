Parlamentti haluaa 90 %:n ilmastotavoitteen vuodelle 2040

Vuodesta 2036 alkaen viisi prosenttiyksikköä päästövähennyksistä voisi tulla korkealaatuisista kansainvälisistä päästöoikeuksista

Päästökauppajärjestelmän laajennusta (ETS2) lykättäisiin vuoteen 2028 asti

Välitavoitteita arvioitaisiin joka toinen vuosi

Edistetään vihreää siirtymää ja samalla kilpailukykyä

Mepit äänestivät kannastaan vuoden 2040 päästövähennystavoitteen asettamiseen. Kyseessä on EU:n ilmastolain muutos, jossa asetettiin uusi, sitova välitavoite EU:lle vuodelle 2040: kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 90 prosentilla vuoden 1990 tasosta.

Joustavuutta jäsenmaille

Parlamentin kannan mukaan vihreä siirtymä voidaan yhdistää EU:n kilpailukyvyn parantamiseen, joten he puoltavat komission esitystä lisätä joustavuutta tavoitteiden saavuttamiseen.

Vuodesta 2036 alkaen viisi prosenttiyksikköä EU:n nettopäästövähennyksistä voisi tulla korkealaatuisista kumppanimaiden hiilidioksidipäästöoikeuksista (komissio ehdotti kolmea prosenttiyksikköä). Parlamentti haluaa myös suojatoimia päästöoikeuksien laadun varmistamiseksi.

Meppien kannan mukaan kussakin maassa tapahtuneita pysyviä hiilenpoistoja voidaan käyttää kompensoimaan EU:n päästökauppajärjestelmän alaisia päästöjä, joiden vähentäminen on vaikeaa. Se sisältää myös lisäjoustavuutta sektorien sisäisille ja välisille siirroille sekä tukee tavoitteiden saavuttamista mahdollisimman kustannustehokkailla tavoilla.

Parlamentti myös tukee jäsenmaiden ehdotusta, jonka mukaan EU:n päästökauppajärjestelmän seuraavaa vaihetta (ETS2) lykätään vuodesta 2027 vuoteen 2028. Tämä vaihe tarkoittaa päästökaupan laajentamista rakennus- ja tieliikennesektoreille.

Vuoden 2040 tavoitteen tarkistaminen

Parlamentti haluaa, että komissio arvioi välitavoitteiden saavuttamista joka toinen vuosi ottaen huomioon viimeisimmän tieteellisen tiedon, teknologian kehityksen ja EU:n kansainvälisen kilpailukyvyn.

Kannan mukaan tarkastelussa arvioitaisiin muun muassa nettopoistojen tilannetta EU:n tasolla verrattuna siihen, mitä tarvitaan vuoden 2040 tavoitteen saavuttamiseksi, mahdollisuuksia parantaa EU:n teollisuuden kilpailukykyä sekä tähän liittyviä haasteita. Tarkastelussa otettaisiin huomioon myös energian hintakehitys ja sen vaikutukset yrityksiin sekä kotitalouksiin.

Tarkastelun perusteella komissio ehdottaisi tarvittaessa muutosta EU:n ilmastolakiin. Tämä voi tarkoittaa vuoden 2040 tavoitteen muuttamista tai lisätoimenpiteitä tukikehyksen vahvistamiseksi, esimerkiksi EU:n kilpailukyvyn, talouden ja sosiaalisen yhtenäisyyden turvaamiseksi.

Seuraavaksi

Kanta hyväksyttiin äänin 379 puolesta, 248 vastaan ja 10 tyhjää. Parlamentti on nyt valmis aloittamaan neuvottelut lain lopullisesta muodosta jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa.

Taustaa

EU:n ilmastolaki edellyttää ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä sekä vähintään 55 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä vuoteen 2030 mennessä.

Kunnianhimoisen EU:n ilmastotavoitteen asettaminen vuodelle 2040 on tärkeää, jotta EU voi täyttää kansainväliset ilmastositoumuksensa, jotka ovat asialistalla 10.–21. marraskuuta Belémissä Brasiliassa järjestettävässä YK:n 30. ilmastokokouksessa. Parlamentin valtuuskunta osallistuu kokoukseen 17.–21. marraskuuta.

