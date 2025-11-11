Yllätysten kautta kohti hyvää elämää

Juonenkäänteitä / Plot Twists etsii pieniä murroksia, iloisia yllätyksiä ja tervetulleita suunnanmuutoksia. Asuntonäyttö voi kääntää koko tarinan uudelle uralle, uusi väri voi muuttaa lipaston kohtalon, tai lattia voi saada maton, joka aloittaa kokonaan uuden luvun kodin elämässä. Muotoilija voi aloittaa suunnittelunsa ideasta, joka tehdessä muokkaantuu täysin erilaiseksi kokonaisuudeksi. Kun siirrymme vaiheesta toiseen, ympäristömme kulkee mukana – joskus sivuhenkilönä, joskus tarinan pääroolissa. Ja miksei vaikkapa sohva voisi olla se päähenkilö, joka muuttaa kaiken? Juonenkäänteet eivät nimittäin aina noudata loogista kaavaa.

”Teeman ytimessä on ennakoimattomuus – ja sen hyväksyminen osaksi luovaa prosessia ja elämää. Usein juuri sattuma, virhe tai oivallus tuo kokonaisuuteen sen tärkeimmän käänteen. Haluamme juhlistaa sitä hetkeä, kun suunnitelmat muuttuvat ja syntyy jotain odottamatonta – kun ei vain odoteta jotain totuttua, kaikkea kiinnostavaa voi ilmaantua”, kuvailee Habitaren luova neuvonantaja Päivi Helander.

Habitaren yleisölle teema tarjoaa kohtaamisia, keskusteluja, yllätyksellisiä kokonaisuuksia. Asumiseen etsitään aitoja, elämälle sopivia ratkaisuja. Sellaisia, jotka voivat yllättää, muuttua ja kasvaa arjen mukana. Juonenkäänteitä / Plot Twists tarjoaa näytteilleasettajille ja kävijöille mahdollisuuden kertoa tarinoita, jotka tekevät sisustamisesta ilahduttavaa, inhimillistä ja aidosti omannäköistä.

Epävarmuuden ja mullistusten aikakaudesta huolimatta jokainen päivä on uusi mahdollisuus päättää toimia – silloinkin, kun muut empivät. Haluamme Habitarena manifestoida iloa, uusia mahdollisuuksia ja käänteitä, jotka tuovat ihmisiä yhteen, mahdollistavat yhteistyötä, inspiroivat, luovat uutta liiketoimintaa ja kasvua.”, Habitaren liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila kertoo.

Teema Juonenkäänteitä / Plot Twists kannustaa suhtautumaan elämään ja muotoiluun tarinana, joka on täynnä käänteitä, huipennuksia, uusia alkuja ja erilaisia henkilöitä. Jos kaikki sujuisi aina ihan by the book – eikö elämä olisikin aivan liian tasapaksua?

