Yllätysten kautta kohti hyvää elämää
Odottaessamme paluuta johonkin “normaaliksi” kutsuttuun aikaan, on käynyt selväksi, että uusi normaali on sarja alati yllättäviä käännöksiä. Habitaren vuoden 2026 teema Juonenkäänteitä / Plot Twists kutsuu hyväksymään elämän ja ajan arvaamattomuuden – ja löytämään siitä inspiraation. Jokainen mutka, yllätys ja suunnanmuutos voi avata uuden näkökulman, uuden luvun tai kokonaan uuden tarinan.
Juonenkäänteitä / Plot Twists etsii pieniä murroksia, iloisia yllätyksiä ja tervetulleita suunnanmuutoksia. Asuntonäyttö voi kääntää koko tarinan uudelle uralle, uusi väri voi muuttaa lipaston kohtalon, tai lattia voi saada maton, joka aloittaa kokonaan uuden luvun kodin elämässä. Muotoilija voi aloittaa suunnittelunsa ideasta, joka tehdessä muokkaantuu täysin erilaiseksi kokonaisuudeksi. Kun siirrymme vaiheesta toiseen, ympäristömme kulkee mukana – joskus sivuhenkilönä, joskus tarinan pääroolissa. Ja miksei vaikkapa sohva voisi olla se päähenkilö, joka muuttaa kaiken? Juonenkäänteet eivät nimittäin aina noudata loogista kaavaa.
”Teeman ytimessä on ennakoimattomuus – ja sen hyväksyminen osaksi luovaa prosessia ja elämää. Usein juuri sattuma, virhe tai oivallus tuo kokonaisuuteen sen tärkeimmän käänteen. Haluamme juhlistaa sitä hetkeä, kun suunnitelmat muuttuvat ja syntyy jotain odottamatonta – kun ei vain odoteta jotain totuttua, kaikkea kiinnostavaa voi ilmaantua”, kuvailee Habitaren luova neuvonantaja Päivi Helander.
Habitaren yleisölle teema tarjoaa kohtaamisia, keskusteluja, yllätyksellisiä kokonaisuuksia. Asumiseen etsitään aitoja, elämälle sopivia ratkaisuja. Sellaisia, jotka voivat yllättää, muuttua ja kasvaa arjen mukana. Juonenkäänteitä / Plot Twists tarjoaa näytteilleasettajille ja kävijöille mahdollisuuden kertoa tarinoita, jotka tekevät sisustamisesta ilahduttavaa, inhimillistä ja aidosti omannäköistä.
Epävarmuuden ja mullistusten aikakaudesta huolimatta jokainen päivä on uusi mahdollisuus päättää toimia – silloinkin, kun muut empivät. Haluamme Habitarena manifestoida iloa, uusia mahdollisuuksia ja käänteitä, jotka tuovat ihmisiä yhteen, mahdollistavat yhteistyötä, inspiroivat, luovat uutta liiketoimintaa ja kasvua.”, Habitaren liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila kertoo.
Teema Juonenkäänteitä / Plot Twists kannustaa suhtautumaan elämään ja muotoiluun tarinana, joka on täynnä käänteitä, huipennuksia, uusia alkuja ja erilaisia henkilöitä. Jos kaikki sujuisi aina ihan by the book – eikö elämä olisikin aivan liian tasapaksua?
Lisätiedot:
Tanja Pasila, liiketoimintapäällikkö, Habitare, puh. +358 50 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com
Christa Vuorinen, markkinointi & viestintä, Habitare, puh. +358 50 577 6522, ext-christa.vuorinen@messukeskus.com
Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026. | habitare.fi | @habitarefair | @habitaremessut | #habitare2026
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Sijoittaja 2025 tuo sijoittamisen huippunimet Messukeskukseen11.11.2025 14:58:20 EET | Tiedote
Sijoittaja 2025 kokoaa sijoittamisen asiantuntijat ja ajankohtaiset teemat Helsingin Messukeskukseen keskiviikkona 26. marraskuuta. Tapahtuma tarjoaa sijoittajille ja taloudesta kiinnostuneille ainutlaatuisen tilaisuuden kuulla markkinoiden näkymistä, tavata yrityksiä ja saada käytännön vinkkejä oman talouden hallintaan.
Educa 2026 julkaisi ohjelmansa – puoluejohtajat mukana suuressa arvokeskustelussa11.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Pohjoismaiden johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa 2026 tarkastelee laajasti koulutuksen tulevaisuutta Suomessa. Tapahtuman teema Oikeus opettamisen ja oppimisen iloon nostaa keskusteluihin muun muassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin, moninaisuuden huomioimisen sekä oppimisen tukemisen muuttuvassa yhteiskunnassa. Lauantain ohjelman huipentaa puoluejohtajien suuri arvokeskustelu, jossa linjataan sivistyksen ja suomalaisen koulutuksen tulevaisuuden suuntaa. Educa järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 23.–24.1.2026.
Innovaatiopalkinto hammaslääketieteen edelläkävijälle – tekoäly tuo uuden ulottuvuuden röntgendiagnostiikkaan6.11.2025 18:30:00 EET | Tiedote
Uusi 10 000 euron Innovaatiopalkinto myönnetään tuotteelle, palvelulle tai menetelmälle, joka parantaa potilaiden hoitokokemusta ja edistää suun terveyttä. Vuoden 2025 Innovaatiopalkinnon saa Entteri Professional Software Oy, joka on yhdessä kumppaninsa Dentailin kanssa kehittänyt tekoälypohjaisen analyysipalvelun bitewing-röntgenkuvien tulkintaan.
Teknologia 25 -tapahtuma täyttyi kohtaamisista ja onnistumisista – kävijämäärä kasvoi edellisestä6.11.2025 17:11:12 EET | Tiedote
Teknologian ja teollisuuden ammattitapahtuma Teknologia 25 esitteli uusimmat älykkään ja kestävän teollisuuden teknologiat Helsingin Messukeskuksessa 4.–6.11. Tapahtuma kasvatti kävijä- ja näytteilleasettajamäärää vuodesta 2023.
Cyber Security Nordic houkutteli jälleen ennätysmäärän kyberalan ammattilaisia5.11.2025 19:39:21 EET | Tiedote
Yli 2600 kävijää (+28 %) osallistui kuulemaan kansainvälisten puhujien näkemyksiä sekä ratkaisuja alan johtavilta toimijoilta Pohjoismaiden suurimmassa kyberturvallisuusalan tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 4.–5.11. Loppuunmyydyssä tapahtumassa oli ennätysmäärä, 75 näytteilleasettajaa. Ensi vuonna tapahtuma järjestetään isommissa tiloissa messuhalleissa 1–2.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme